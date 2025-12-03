Jogos do Remo na Série A podem ser transmitidos na Europa; saiba detalhes

O Campeonato Brasileiro da Série A ganhou uma vitrine internacional. A competição passou a ter jogos transmitidos em TV aberta, TV por assinatura e plataformas de streaming em diferentes continentes, alcançando mercados onde o futebol brasileiro nunca havia sido exibido oficialmente. E o Remo pode ser beneficiado com essa vitrine e ter sua marca e seus patrocinadores expostos em vários países.

Entre as principais novidades está a chegada do Brasileirão, pela primeira vez, às operadoras de mídia do Reino Unido e Irlanda, países de forte tradição esportiva e alta concorrência no consumo de futebol internacional. A expansão inclui ainda novos acordos com emissoras e plataformas de Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Portugal, Turquia, além de boa parte dos Bálcãs, e territórios da Ásia e América do Sul, de acordo com o site GE.

Algumas partidas desta temporada já são transmitidas em outros países. O acordo se estende para 2026, ano em que o Remo, único clube do Estado do Pará e do Norte do Brasil, disputará a competição nacional. Essa exposição da marca azulina pode proporcionar patrocínios mais vantajosos ao Leão Azul e melhorar a arrecadação do clube ao longo da temporada.

Reino Unido e Irlanda

A parceria entre a 1190 Sports e a Premier Sports garante duas partidas ao vivo por rodada durante as temporadas de 2025 e 2026.

Portugal

O Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, exibirá quatro jogos ao vivo por rodada em 2025.

Espanha e Ucrânia

Na Espanha, a Movistar transmitirá quatro partidas por rodada no canal Liga de Campeones e um jogo extra no Movistar Plus+. A mesma dinâmica será aplicada na Ucrânia, por meio da parceria com a Maincast. O contrato vale para 2025, 2026 e 2027.

Alemanha, Áustria e Suíça

As transmisões nesses três países terão três jogos ao vivo por rodada.

Turquia e Bálcãs

Acordos específicos nesses mercados garantem todas as partidas do Brasileirão, exceto jogos em que o Flamengo for mandante. Nos Bálcãs, os direitos foram adquiridos pela Arena Sport, responsável pela exibição em Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro, Macedônia do Norte, Sérvia, Kosovo e Eslovênia.

Israel, Rússia e América do Sul

Em Israel, o canal Charlton transmitirá três partidas ao vivo por rodada. Na Rússia, caberá à MatchTV levar os jogos ao público local. No Chile, Peru e Equador, o torneio será exibido pelo El Canal del Fútbol.

Conteúdos complementares liberados nos acordos serão disponibilizados. Além da transmissão das partidas, todos os contratos incluem: melhores momentos; gols das rodadas, conteúdos especiais e material de bastidores, além de pacotes digitais exclusivos para plataformas OTT.