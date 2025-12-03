Jogos do Remo na Série A podem ser transmitidos na Europa; saiba detalhes Leão Azul pode garantir um faturamento maior com a exposição da marca e de seus patrocinadores O Liberal 03.12.25 12h56 Remo é o único clube do Norte na Série A (Samara Miranda / Remo) O Campeonato Brasileiro da Série A ganhou uma vitrine internacional. A competição passou a ter jogos transmitidos em TV aberta, TV por assinatura e plataformas de streaming em diferentes continentes, alcançando mercados onde o futebol brasileiro nunca havia sido exibido oficialmente. E o Remo pode ser beneficiado com essa vitrine e ter sua marca e seus patrocinadores expostos em vários países. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Entre as principais novidades está a chegada do Brasileirão, pela primeira vez, às operadoras de mídia do Reino Unido e Irlanda, países de forte tradição esportiva e alta concorrência no consumo de futebol internacional. A expansão inclui ainda novos acordos com emissoras e plataformas de Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Portugal, Turquia, além de boa parte dos Bálcãs, e territórios da Ásia e América do Sul, de acordo com o site GE. Algumas partidas desta temporada já são transmitidas em outros países. O acordo se estende para 2026, ano em que o Remo, único clube do Estado do Pará e do Norte do Brasil, disputará a competição nacional. Essa exposição da marca azulina pode proporcionar patrocínios mais vantajosos ao Leão Azul e melhorar a arrecadação do clube ao longo da temporada. VEJA MAIS Morre Benedito Gambôa ex-preparador físico do Remo e do Paysandu Além do Remo e do Paysandu, Gambôa trabalhou por outras equipes do futebol paraense Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 Reino Unido e Irlanda A parceria entre a 1190 Sports e a Premier Sports garante duas partidas ao vivo por rodada durante as temporadas de 2025 e 2026. Portugal O Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, exibirá quatro jogos ao vivo por rodada em 2025. VEJA MAIS Quem é Gabriel Taliari? Conheça o possível reforço do Remo para a Série A de 2026 Atacante surge como primeira opção do Remo para reforçar o elenco no ano que vem Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. Conheça a história de Antônio Tavernard, o autor da letra do hino do Clube do Remo Tavernard construiu obra diversa em várias linguagens artísticas, ainda pouco conhecida do grande público Espanha e Ucrânia Na Espanha, a Movistar transmitirá quatro partidas por rodada no canal Liga de Campeones e um jogo extra no Movistar Plus+. A mesma dinâmica será aplicada na Ucrânia, por meio da parceria com a Maincast. O contrato vale para 2025, 2026 e 2027. Alemanha, Áustria e Suíça As transmisões nesses três países terão três jogos ao vivo por rodada. Turquia e Bálcãs Acordos específicos nesses mercados garantem todas as partidas do Brasileirão, exceto jogos em que o Flamengo for mandante. Nos Bálcãs, os direitos foram adquiridos pela Arena Sport, responsável pela exibição em Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro, Macedônia do Norte, Sérvia, Kosovo e Eslovênia. Israel, Rússia e América do Sul Em Israel, o canal Charlton transmitirá três partidas ao vivo por rodada. Na Rússia, caberá à MatchTV levar os jogos ao público local. No Chile, Peru e Equador, o torneio será exibido pelo El Canal del Fútbol. Conteúdos complementares liberados nos acordos serão disponibilizados. Além da transmissão das partidas, todos os contratos incluem: melhores momentos; gols das rodadas, conteúdos especiais e material de bastidores, além de pacotes digitais exclusivos para plataformas OTT. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo jornal amazônia futebol série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04 FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 Futebol Denúncia aponta falhas graves em peneira do Remo e caso é levado ao Ministério Público; clube nega A denúncia formalizada aponta que os atletas teriam ficado sem água para beber, sem assistência médica preventiva e expostos a treinos em horário insalubre; além disso, a instituição teria desrespeitado os prazos dados para a divulgação dos resultados 03.12.25 15h50 Futebol Remo não deve anunciar reforços até o início da próxima semana, afirma Braz Segundo o dirigente, primeiros anúncios azulinos devem ocorrer na terça-feira (9), dias após o final da Série A 2025. 03.12.25 15h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04