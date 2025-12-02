Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões O Liberal 02.12.25 18h48 A 5ª Vara do Trabalho de Belém determinou a rescisão imediata do contrato do atacante Pedro Delvalle com o Paysandu, abrindo mais um capítulo da série de disputas trabalhistas envolvendo o clube. A decisão, publicada nesta terça-feira (2), encerra o vínculo que se terminaria oficialmente no dia 31 deste mês. VEJA MAIS Vice-artilheiro do Paysandu na Série B, atacante é anunciado em time sul-coreano Diogo Oliveira deixou o Bicola após o fim da temporada e vai atuar, pela primeira vez, no futebol asiático Após rebaixamento, analista deixa o Paysandu e se despede do clube: 'Lutamos até o último minuto' Kauê Azevedo não vai seguir com o time para 2026 e deve acertar com adversário do Papão na Série C Delvalle também ingressou com pedido de indenização que soma aproximadamente R$ 914 mil, valor que, segundo ele, corresponde ao não pagamento de salários, direitos de imagem e recolhimento de FGTS ao longo da temporada. De acordo com o advogado do jogador, Dyego Tavares, a decisão judicial vai além da simples rescisão. "Essa rescisão antecipada pela Justiça permite que o contrato do Pedro seja definitivamente retirado também da Federação Paraense de Futebol e da CBF", afirmou. Atacante em ação pela Copa Verde (Jorge Luis Totti/Paysandu) O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões. Dentro de campo, porém, o desempenho foi discreto: foram 20 partidas com a camisa bicolor e apenas um gol, marcado na disputa da Copa Verde. A passagem de Delvalle, no entanto, não foi marcada apenas pelo rendimento. Ao longo da temporada passada, o atacante manifestou mais de uma vez o desejo de deixar o clube, insatisfações que culminaram no seu afastamento em setembro, por decisão da diretoria. O episódio evidenciou o desgaste da relação entre atleta e instituição, que agora se encerra oficialmente no âmbito jurídico. Com a liberação antecipada, Delvalle fica livre para negociar com outro clube enquanto aguarda o desfecho das cobranças financeiras na Justiça. O Paysandu ainda não se pronunciou sobre a decisão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu Brasileiro Série C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48 Futebol Campanhas opostas marcam a temporada de Paysandu e Remo em 2025 O Papão alternou título e instabilidade, enquanto o Leão garantiu o estadual e o acesso 02.12.25 17h13 De casa nova! Vice-artilheiro do Paysandu na Série B, atacante é anunciado em time sul-coreano Diogo Oliveira deixou o Bicola após o fim da temporada e vai atuar, pela primeira vez, no futebol asiático 02.12.25 11h39 futebol Após rebaixamento, analista deixa o Paysandu e se despede do clube: 'Lutamos até o último minuto' Kauê Azevedo não vai seguir com o time para 2026 e deve acertar com adversário do Papão na Série C 02.12.25 10h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03