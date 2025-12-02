Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu

A 5ª Vara do Trabalho de Belém determinou a rescisão imediata do contrato do atacante Pedro Delvalle com o Paysandu, abrindo mais um capítulo da série de disputas trabalhistas envolvendo o clube. A decisão, publicada nesta terça-feira (2), encerra o vínculo que se terminaria oficialmente no dia 31 deste mês.

Delvalle também ingressou com pedido de indenização que soma aproximadamente R$ 914 mil, valor que, segundo ele, corresponde ao não pagamento de salários, direitos de imagem e recolhimento de FGTS ao longo da temporada.

De acordo com o advogado do jogador, Dyego Tavares, a decisão judicial vai além da simples rescisão.

"Essa rescisão antecipada pela Justiça permite que o contrato do Pedro seja definitivamente retirado também da Federação Paraense de Futebol e da CBF", afirmou.

Atacante em ação pela Copa Verde (Jorge Luis Totti/Paysandu)

O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões. Dentro de campo, porém, o desempenho foi discreto: foram 20 partidas com a camisa bicolor e apenas um gol, marcado na disputa da Copa Verde.

A passagem de Delvalle, no entanto, não foi marcada apenas pelo rendimento. Ao longo da temporada passada, o atacante manifestou mais de uma vez o desejo de deixar o clube, insatisfações que culminaram no seu afastamento em setembro, por decisão da diretoria. O episódio evidenciou o desgaste da relação entre atleta e instituição, que agora se encerra oficialmente no âmbito jurídico.

Com a liberação antecipada, Delvalle fica livre para negociar com outro clube enquanto aguarda o desfecho das cobranças financeiras na Justiça. O Paysandu ainda não se pronunciou sobre a decisão.