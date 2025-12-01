Capa Jornal Amazônia
Quem é Gabriel Taliari? Conheça o possível reforço do Remo para a Série A de 2026

Atacante surge como primeira opção do Remo para reforçar o elenco no ano que vem

Hannah Franco
Remo mira Gabriel Taliari como primeiro reforço para a Série A de 2026, segundo insider (Reprodução/Instagram)

O Clube do Remo iniciou o planejamento para a temporada de 2026, ano marcante pelo retorno do Leão à Série A do Campeonato Brasileiro após 31 anos. A diretoria azulina já movimenta o mercado em busca dos primeiros reforços, e um dos nomes que surgiu como alvo prioritário é o do atacante Gabriel Taliari, destaque do Juventude.

Segundo informações compartilhadas pelo perfil Futebol é Arte, no Instagram, o Remo manifestou interesse formal na contratação de Taliari, de 28 anos, que viveu grande fase no Juventude nesta reta final da Série A. O jogador marcou quatro gols nos últimos cinco jogos do clube gaúcho e terminou a competição com oito bolas na rede.

Apesar do bom desempenho individual, o Juventude acabou rebaixado e disputará a Série B em 2026, situação que facilita negociações. O clube jaconero, porém, mantém o atleta com contrato válido até o fim de 2026 e já recebeu sondagens de diversos times, entre eles, o Leão Azul.

Quem é Gabriel Taliari?

Gabriel Pereira Taliari, também conhecido como Bill, é um atacante de 28 anos que atua como meia-atacante ou ponta. Revelado no interior de São Paulo, ganhou destaque nacional ao chegar ao Juventude durante a Série B de 2023, quando ajudou o clube a garantir o acesso à elite.

Desde então, Taliari se tornou um dos principais nomes do elenco alviverde. Em 2025, assumiu o protagonismo na reta final do Brasileirão, sendo o jogador mais decisivo da equipe nas últimas rodadas.

Além do desempenho ofensivo, o atleta também se destacou pela identificação com a torcida do Juventude, chegando a pedir desculpas após o rebaixamento, afirmando que “o clube não merecia passar por isso”.

Mesmo com contrato até 2026, o Juventude já sinalizou que está aberto a negociar o atacante, principalmente depois do rebaixamento.

 

