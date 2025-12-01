Quem é Gabriel Taliari? Conheça o possível reforço do Remo para a Série A de 2026 Atacante surge como primeira opção do Remo para reforçar o elenco no ano que vem Hannah Franco 01.12.25 20h30 Remo mira Gabriel Taliari como primeiro reforço para a Série A de 2026, segundo insider (Reprodução/Instagram) O Clube do Remo iniciou o planejamento para a temporada de 2026, ano marcante pelo retorno do Leão à Série A do Campeonato Brasileiro após 31 anos. A diretoria azulina já movimenta o mercado em busca dos primeiros reforços, e um dos nomes que surgiu como alvo prioritário é o do atacante Gabriel Taliari, destaque do Juventude. Segundo informações compartilhadas pelo perfil Futebol é Arte, no Instagram, o Remo manifestou interesse formal na contratação de Taliari, de 28 anos, que viveu grande fase no Juventude nesta reta final da Série A. O jogador marcou quatro gols nos últimos cinco jogos do clube gaúcho e terminou a competição com oito bolas na rede. VEJA MAIS Jornalista diz que Remo renovou com Rangel; clube faz suspense Informação divulgada por Abner Luiz sobre novo contrato do goleiro viralizou entre torcedores Corinthians mira contratação de Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo Artilheiro do Leão ficará livre no mercado no dia 30 de dezembro Apesar do bom desempenho individual, o Juventude acabou rebaixado e disputará a Série B em 2026, situação que facilita negociações. O clube jaconero, porém, mantém o atleta com contrato válido até o fim de 2026 e já recebeu sondagens de diversos times, entre eles, o Leão Azul. Quem é Gabriel Taliari? Gabriel Pereira Taliari, também conhecido como Bill, é um atacante de 28 anos que atua como meia-atacante ou ponta. Revelado no interior de São Paulo, ganhou destaque nacional ao chegar ao Juventude durante a Série B de 2023, quando ajudou o clube a garantir o acesso à elite. Desde então, Taliari se tornou um dos principais nomes do elenco alviverde. Em 2025, assumiu o protagonismo na reta final do Brasileirão, sendo o jogador mais decisivo da equipe nas últimas rodadas. Além do desempenho ofensivo, o atleta também se destacou pela identificação com a torcida do Juventude, chegando a pedir desculpas após o rebaixamento, afirmando que “o clube não merecia passar por isso”. Mesmo com contrato até 2026, o Juventude já sinalizou que está aberto a negociar o atacante, principalmente depois do rebaixamento. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Clube do Remo contratação reforços remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03