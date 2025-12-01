Corinthians mira contratação de Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo Artilheiro do Leão ficará livre no mercado no dia 30 de dezembro O Liberal 01.12.25 19h10 O Corinthians entrou na disputa por Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo, e a movimentação já acende um sinal de alerta em Belém. A informação foi divulgada ontem pela coluna de Samir Carvalho, do portal UOL, que aponta que o atacante agrada ao técnico Dorival Júnior e ao executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado. Segundo a publicação, o clube paulista já fez contato, mas enfrenta um obstáculo conhecido: o transfer ban, que impede novos registros até o pagamento de dívidas pendentes. Internamente, há receio de que o jogador feche com outra equipe antes da regularização. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O interesse no atacante não é por acaso. Pedro Rocha fecha 2025 com 15 gols na Série B, sendo artilheiro isolado, além de oito assistências e participação direta na arrancada que levou o Remo de volta à elite após 32 anos. No jogo do acesso, contra o Goiás, marcou o gol do empate no final do primeiro tempo e deu as duas assistências para João Pedro na virada — atuação que o consolidou como um dos principais jogadores da competição. VEJA MAIS Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026 Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. A situação gera ainda mais tensão entre os azulinos porque o contrato do atacante termina no dia 30 de dezembro, o que o deixa livre para assinar gratuitamente com qualquer clube do Brasil ou do exterior. O Remo, que terá pouco mais de dois meses para montar o elenco antes do início da Série A — marcada para 28 de janeiro, devido ao novo calendário — tenta manter a base da campanha do acesso, mas sabe que segurar seu artilheiro será um dos maiores desafios. Pedro Rocha chegou a Belém desvalorizado, após passagens discretas por Athletico-PR, Fortaleza e Criciúma, e se reinventou no Baenão. Agora, vive seu momento mais prestigiado desde os tempos de Grêmio, e desperta o interesse de outros clubes da elite além do Corinthians, como o São Paulo, que sondou o atleta anteriormente. A diretoria do Remo tenta agir rapidamente, enquanto a torcida acompanha com expectativa — e preocupação — os próximos capítulos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série b 2025 série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Após acesso, Remo fecha a Série B entre os melhores visitantes Pilar do acesso à Série A foi construído nas partidas longe de Belém 02.12.25 15h14 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MERCADO Jornalista diz que Remo renovou com Rangel; clube faz suspense Informação divulgada por Abner Luiz sobre novo contrato do goleiro viralizou entre torcedores 01.12.25 19h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03