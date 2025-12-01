Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Corinthians mira contratação de Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo

Artilheiro do Leão ficará livre no mercado no dia 30 de dezembro

O Liberal

O Corinthians entrou na disputa por Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo, e a movimentação já acende um sinal de alerta em Belém. A informação foi divulgada ontem pela coluna de Samir Carvalho, do portal UOL, que aponta que o atacante agrada ao técnico Dorival Júnior e ao executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado. Segundo a publicação, o clube paulista já fez contato, mas enfrenta um obstáculo conhecido: o transfer ban, que impede novos registros até o pagamento de dívidas pendentes. Internamente, há receio de que o jogador feche com outra equipe antes da regularização.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O interesse no atacante não é por acaso. Pedro Rocha fecha 2025 com 15 gols na Série B, sendo artilheiro isolado, além de oito assistências e participação direta na arrancada que levou o Remo de volta à elite após 32 anos. No jogo do acesso, contra o Goiás, marcou o gol do empate no final do primeiro tempo e deu as duas assistências para João Pedro na virada — atuação que o consolidou como um dos principais jogadores da competição.

VEJA MAIS

image Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026
Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A

image Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026
Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

A situação gera ainda mais tensão entre os azulinos porque o contrato do atacante termina no dia 30 de dezembro, o que o deixa livre para assinar gratuitamente com qualquer clube do Brasil ou do exterior. O Remo, que terá pouco mais de dois meses para montar o elenco antes do início da Série A — marcada para 28 de janeiro, devido ao novo calendário — tenta manter a base da campanha do acesso, mas sabe que segurar seu artilheiro será um dos maiores desafios.

Pedro Rocha chegou a Belém desvalorizado, após passagens discretas por Athletico-PR, Fortaleza e Criciúma, e se reinventou no Baenão. Agora, vive seu momento mais prestigiado desde os tempos de Grêmio, e desperta o interesse de outros clubes da elite além do Corinthians, como o São Paulo, que sondou o atleta anteriormente. A diretoria do Remo tenta agir rapidamente, enquanto a torcida acompanha com expectativa — e preocupação — os próximos capítulos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

série b 2025

série a 2026
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Após acesso, Remo fecha a Série B entre os melhores visitantes

Pilar do acesso à Série A foi construído nas partidas longe de Belém

02.12.25 15h14

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

MERCADO

Jornalista diz que Remo renovou com Rangel; clube faz suspense

Informação divulgada por Abner Luiz sobre novo contrato do goleiro viralizou entre torcedores

01.12.25 19h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

02.12.25 7h00

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda