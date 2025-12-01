Corinthians mira contratação de Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo

O Corinthians entrou na disputa por Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo, e a movimentação já acende um sinal de alerta em Belém. A informação foi divulgada ontem pela coluna de Samir Carvalho, do portal UOL, que aponta que o atacante agrada ao técnico Dorival Júnior e ao executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado. Segundo a publicação, o clube paulista já fez contato, mas enfrenta um obstáculo conhecido: o transfer ban, que impede novos registros até o pagamento de dívidas pendentes. Internamente, há receio de que o jogador feche com outra equipe antes da regularização.

O interesse no atacante não é por acaso. Pedro Rocha fecha 2025 com 15 gols na Série B, sendo artilheiro isolado, além de oito assistências e participação direta na arrancada que levou o Remo de volta à elite após 32 anos. No jogo do acesso, contra o Goiás, marcou o gol do empate no final do primeiro tempo e deu as duas assistências para João Pedro na virada — atuação que o consolidou como um dos principais jogadores da competição.

A situação gera ainda mais tensão entre os azulinos porque o contrato do atacante termina no dia 30 de dezembro, o que o deixa livre para assinar gratuitamente com qualquer clube do Brasil ou do exterior. O Remo, que terá pouco mais de dois meses para montar o elenco antes do início da Série A — marcada para 28 de janeiro, devido ao novo calendário — tenta manter a base da campanha do acesso, mas sabe que segurar seu artilheiro será um dos maiores desafios.

Pedro Rocha chegou a Belém desvalorizado, após passagens discretas por Athletico-PR, Fortaleza e Criciúma, e se reinventou no Baenão. Agora, vive seu momento mais prestigiado desde os tempos de Grêmio, e desperta o interesse de outros clubes da elite além do Corinthians, como o São Paulo, que sondou o atleta anteriormente. A diretoria do Remo tenta agir rapidamente, enquanto a torcida acompanha com expectativa — e preocupação — os próximos capítulos.