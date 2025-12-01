Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, Rayo Vallecano e Valencia jogarão por La Liga (X/ @ValenciaCF)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (01/12), incluem partidas pelo Campeonato Argentino, La Liga, Série A italiana Liga Portugal.

Às 17h, o Rayo Vallecano jogará contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol. Já às 21h30, o Racing enfrentará o Tigre pela Série A argentina.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Barracas Central x Gimnasia - 17h - AFA Play
  2. Racing x Tigre - 21h30 - AFA Play

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Rayo Vallecano x Valencia - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Bologna x Cremonese - 16h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Arouca x Braga - 17h15 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Onde assistir ao jogo de Rayo Vallecano e Valencia; veja o horário

O jogo entre Rayo Vallecano x Valencia terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Arouca e Braga; veja o horário

O jogo entre Arouca x Braga terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, às 17h15.

Onde assistir ao jogo de Bologna e Cremonese; veja o horário

O jogo entre Bologna x Cremonese terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Racing e Tigre; veja o horário

O jogo entre Racing Club x Tigre terá transmissão ao vivo pela AFA Play, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 17h - Rayo Vallecano x Valencia - La Liga

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Bologna x Cremonese - Campeonato Italiano
  2. 17h - Rayo Vallecano x Valencia - La Liga
  3. 17h15 - Arouca x Braga - Liga Portugal

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Português

Arouca x Braga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/12) pela Liga Portugal

Arouca e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

01.12.25 16h15

Série A argentina

Barracas x Gimnasia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Argentino

Barracas Central e Gimnasia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

01.12.25 16h00

Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/12) por La Liga

Rayo Vallecano e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

01.12.25 16h00

Campeonato Alemão

Bologna x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/12) pela Bundesliga

Bologna e Cremonese jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

01.12.25 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

FUTEBOL

Após acesso com o Remo, atacante deve acertar com time da Série B, diz jornalista

Jogador defendeu o Leão Azul na temporada e ajudou na conquista do Parazão e na vaga na Série A

30.11.25 18h32

EXCLUSIVO

Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores

Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube

29.11.25 22h47

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

01.12.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda