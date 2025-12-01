Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 01.12.25 7h00 Às 17h, Rayo Vallecano e Valencia jogarão por La Liga (X/ @ValenciaCF) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (01/12), incluem partidas pelo Campeonato Argentino, La Liga, Série A italiana e Liga Portugal. Às 17h, o Rayo Vallecano jogará contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol. Já às 21h30, o Racing enfrentará o Tigre pela Série A argentina. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Barracas Central x Gimnasia - 17h - AFA Play Racing x Tigre - 21h30 - AFA Play Campeonato Espanhol - La Liga Rayo Vallecano x Valencia - 17h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Italiano Bologna x Cremonese - 16h45 - Disney+ Campeonato Português Arouca x Braga - 17h15 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Onde assistir ao jogo de Rayo Vallecano e Valencia; veja o horário O jogo entre Rayo Vallecano x Valencia terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Arouca e Braga; veja o horário O jogo entre Arouca x Braga terá transmissão ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, às 17h15. Onde assistir ao jogo de Bologna e Cremonese; veja o horário O jogo entre Bologna x Cremonese terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Racing e Tigre; veja o horário O jogo entre Racing Club x Tigre terá transmissão ao vivo pela AFA Play, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 17h - Rayo Vallecano x Valencia - La Liga SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+
16h45 - Bologna x Cremonese - Campeonato Italiano
17h - Rayo Vallecano x Valencia - La Liga
17h15 - Arouca x Braga - Liga Portugal

Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball
Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 