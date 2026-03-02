Independiente Rivadavia x River Plate: onde assistir e escalações do jogo hoje (2/3) pelo Argentino Independiente Rivadavia e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 02.03.26 20h30 O Independiente já soma 6 pontos a mais que o River Plate no Grupo B (X/ @RiverPlate) Independiente Rivadavia x River Plate disputam hoje, segunda-feira (02/03), a 8° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Independiente Rivadavia x River Plate ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? River Plate está em 6° lugar no Grupo B e acumula um total de 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Independiente Rivadavia lidera o mesmo grupo com 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Madureira x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Carioca Madureira e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Independiente Rivadavia x River Plate: prováveis escalações Independiente Rivadavia: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván e Sebastián Driussi. Técnico: Marcelo Escudero. River Plate: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori e Sebastián Villa. Técnico: Alfredo Berti. FICHA TÉCNICA Independiente Rivadavia x River Plate Campeonato Argentino Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina Data/Horário: 02 de março de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Independiente Rivadavia River Plate jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Independiente Rivadavia x River Plate: onde assistir e escalações do jogo hoje (2/3) pelo Argentino Independiente Rivadavia e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 02.03.26 20h30 Cariocão Madureira x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Carioca Madureira e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.03.26 18h00 Futebol Paysandu vence em campo, mas Remo coloca mais torcida no Mangueirão e lidera renda do Re-Pa Leão supera o rival nas arquibancadas e na arrecadação, enquanto Papão leva vantagem no placar da primeira final 02.03.26 16h55 Campeonato Português Gil Vicente x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/03) pela Liga Portugal Gil Vicente e Benfica jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 02.03.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 Galvão Bueno realiza 'sonho de auditório' e mira o entretenimento em novo programa do SBT 03.03.26 0h12 CAIU! Remo demite Juan Carlos Osorio O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas 01.03.26 20h05 De lavada! Flamengo goleia Madureira por 8 a 0 e avança à final do Carioca Time rubro-negro assegura vaga na sétima decisão consecutiva e enfrentará o Fluminense em busca do tricampeonato 02.03.26 23h27