Independiente Rivadavia x River Plate: onde assistir e escalações do jogo hoje (2/3) pelo Argentino

Independiente Rivadavia x River Plate disputam hoje, segunda-feira (02/03), a 8° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente Rivadavia x River Plate ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

River Plate está em 6° lugar no Grupo B e acumula um total de 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Independiente Rivadavia lidera o mesmo grupo com 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 7 gols sofridos.

Independiente Rivadavia x River Plate: prováveis escalações

Independiente Rivadavia: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván e Sebastián Driussi. Técnico: Marcelo Escudero.

River Plate: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori e Sebastián Villa. Técnico: Alfredo Berti.

FICHA TÉCNICA

Independiente Rivadavia x River Plate

Campeonato Argentino

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina

Data/Horário: 02 de março de 2026, 21h30