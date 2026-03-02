Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Udinese e Fiorentina jogarão pelo Campeonato Italiano às 16h45 (X/ @Udinese_1896)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (02/03), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana e Champions League da Ásia.

Às 16h45, Fiorentina jogará contra Udinese pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, Real Madrid enfrentará o Getafe por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Real Madrid x Getafe - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Pisa x Bologna - 14h30 - Disney+
  2. Udinese x Fiorentina - 16h45 - XSports e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Shabab Al Ahli x Tractor Sazi - 13h - Sem informações
  2. Al Duhail x Al Ahli - 15h15 - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Udinese e Fiorentina; veja o horário

O jogo entre Udinese x Fiorentina terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Al Duhail e Al Ahli; veja o horário

O jogo entre Al Duhail x Al Ahli terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h15.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Getafe; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x Getafe terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Pisa e Bologna; veja o horário

O jogo entre Pisa x Bologna terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 14h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 15h15 - Al Duhail x Al Ahli - AFC Champions League

SporTV

  1. 16h - Al Quadisiya x Al Ettifaq - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 14h30 - Pisa x Bologna - Campeonato Italiano
  2. 15h15 - Al Duhail x Al Ahli - AFC Champions League
  3. 16h45 - Udinese x Fiorentina - Campeonato Italiano
  4. 17h - Real Madrid x Getafe - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

