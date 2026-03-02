Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (02/03), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana e Champions League da Ásia.

Às 16h45, Fiorentina jogará contra Udinese pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, Real Madrid enfrentará o Getafe por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

Real Madrid x Getafe - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

Pisa x Bologna - 14h30 - Disney+ Udinese x Fiorentina - 16h45 - XSports e Disney+

Campeonato Saudita

Shabab Al Ahli x Tractor Sazi - 13h - Sem informações Al Duhail x Al Ahli - 15h15 - ESPN 4 e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

15h15 - Al Duhail x Al Ahli - AFC Champions League

SporTV

16h - Al Quadisiya x Al Ettifaq - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

14h30 - Pisa x Bologna - Campeonato Italiano 15h15 - Al Duhail x Al Ahli - AFC Champions League 16h45 - Udinese x Fiorentina - Campeonato Italiano 17h - Real Madrid x Getafe - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.