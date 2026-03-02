Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 02.03.26 7h00 Udinese e Fiorentina jogarão pelo Campeonato Italiano às 16h45 (X/ @Udinese_1896) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (02/03), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana e Champions League da Ásia. Às 16h45, Fiorentina jogará contra Udinese pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, Real Madrid enfrentará o Getafe por La Liga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Real Madrid x Getafe - 17h - Disney+ Campeonato Italiano Pisa x Bologna - 14h30 - Disney+ Udinese x Fiorentina - 16h45 - XSports e Disney+ Campeonato Saudita Shabab Al Ahli x Tractor Sazi - 13h - Sem informações Al Duhail x Al Ahli - 15h15 - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Udinese e Fiorentina; veja o horário O jogo entre Udinese x Fiorentina terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Al Duhail e Al Ahli; veja o horário O jogo entre Al Duhail x Al Ahli terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h15. Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Getafe; veja o horário O jogo entre Real Madrid x Getafe terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Pisa e Bologna; veja o horário O jogo entre Pisa x Bologna terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 14h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 15h15 - Al Duhail x Al Ahli - AFC Champions League SporTV 16h - Al Quadisiya x Al Ettifaq - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+ 14h30 - Pisa x Bologna - Campeonato Italiano 15h15 - Al Duhail x Al Ahli - AFC Champions League 16h45 - Udinese x Fiorentina - Campeonato Italiano 17h - Real Madrid x Getafe - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Palmeiras e São Paulo jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.03.26 19h30 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 Cariocão Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/03) pelo Campeonato Carioca Fluminense x Vasco da Gama jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.03.26 17h00 Campeonato Mineiro América x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/03) pelo Campeonato Mineiro América MG e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.03.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES BUSCA Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso 01.03.26 20h48 João Fonseca supera gigante Openka, ganha torneio exibição em Las Vegas e embolsa US$ 1 milhão 02.03.26 0h52 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 VEJA O VÍDEO! Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo 01.03.26 18h04