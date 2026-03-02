João Fonseca supera gigante Openka, ganha torneio exibição em Las Vegas e embolsa US$ 1 milhão Estadão Conteúdo 02.03.26 0h52 O brasileiro João Fonseca foi o grande campeão do MGM Slam, torneio de exibição disputado por oito tenistas nos Estados Unidos. Apesar de ser apenas um preparatório para Indian Wells, com oito representantes, o campeonato disputado em Las Vegas tinha como atrativo uma premiação alta de US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões). Na decisão, disputada em três sets, João Fonseca superou o gigante Reilly Opelka, que já foi o 17º do mundo e dono de poderoso saque, que vinha de triunfos sobre Casper Ruud (10 a 8 na estreia) e Tayklor Fritz (10 a 6 na semifinal). A joia verde e amarela fez 10/6, 7/10 e 10/5, para chegar embalado em Indian Wells. O torneio de exibição teve um formado diferente, com a classificatória em confrontos de um set, estilo tie-break, com 10 pontos. E o brasileiro largou bem, fazendo 10 a 6 no francês Gael Monfils na primeira partida. O rival do segundo duelo, pelas semifinais, foi o casaque Alexander Bublik, derrotado com facilidade pelo brasileiro por 10 a 3. O irreverente europeu isolou a última bola da partida, aparentando estar irritado, mas abraçou João Fonseca de forma respeitosa e com sorriso no rosto. Na decisão, em melhor de três, Openka largou bem e abriu logo 4 a 1. Mas João não se intimidou e logo empatou em 5 a 5. No fim, fechou por 10 a 6. O tenista local empatou com 10 a 7 na parcial seguinte, mas a noite era do brasileiro, que se impôs no set decisivo e fechou por 10 a 5. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis MGM Slam JOão Fonseca Reilly Opelka COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27 futebol Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 15h12 Parazão Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h 01.03.26 14h58 Parazão Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES BUSCA Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso 01.03.26 20h48 Abel diz que pênalti para o São Paulo foi 'duvidoso' e reclama de 'porradas' em Vitor Roque 02.03.26 0h17 João Fonseca supera gigante Openka, ganha torneio exibição em Las Vegas e embolsa US$ 1 milhão 02.03.26 0h52 'Triste', Crespo despista sobre arbitragem e exalta campanha do São Paulo: Grande percurso' 02.03.26 0h12