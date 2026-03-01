Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Presidente do Paysandu explica valores dos ingressos para a final do Parazão

Márcio Tuma deu detalhes sobre o acordo entre os clubes, ingressos de casadinha e expectativa para o grande clássico deste domingo

TEM Q
fonte

Márcio Tuma acompanha de perto os preparativos para o Re-Pa da final do Parazão. (Thiago Gomes / O Liberal)

Minutos antes de a bola rolar no Mangueirão, o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, conversou com Mathaus Pauxis, da rádio Liberal+, sobre um dos principais temas que impactam a presença do torcedor no estádio: o preço dos ingressos. O dirigente detalhou como os valores são definidos e apontou alternativas para quem deseja economizar.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Para este Re-Pa, os ingressos de arquibancada custam R$ 100, enquanto as cadeiras estão sendo comercializadas por R$ 160. Segundo o presidente, a definição partiu de um entendimento entre os finalistas.

“No clássico Re-Pa existe um acordo entre os clubes sobre a definição dos preços dos ingressos. O valor foi estabelecido em conjunto com o Clube do Remo. Eu mesmo participei dessa conversa e entendemos que, por se tratar da fase final de uma competição, os clubes precisam considerar a realidade de comparecimento do torcedor”, explicou.

A diretoria do Papão também lançou uma promoção para quem pretende acompanhar os dois jogos da final. Há a opção de ingressos duplos, ao custo de R$ 160 para arquibancada e R$ 280 para cadeira.

VEJA MAIS

image Paysandu contrata lateral destaque do Parazão pelo Cametá
Titular nas nove partidas disputadas pelo Cametá no Parazão, Taboca se apresenta nos próximos dias na Curuzu

image Com força máxima, Remo e Paysandu estão escalados para o Re-Pa de ida da final do Parazão; confira
Times entram em campo às 17h

image Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa
Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração

Para o torcedor que busca um investimento a médio prazo, existe ainda a alternativa do sócio-torcedor, como reforçou Tuma, que conduz um processo de reestruturação administrativa no clube.

“Essa estratégia também visa valorizar o programa de sócio-torcedor. Só hoje tivemos mais de 300 novos associados ao Payxão Prime Residencial, o que é extremamente positivo”, comemorou.

“O torcedor está percebendo que não vale a pena apenas comprar o ingresso avulso. Ao se tornar sócio, ele passa a ter muito mais vantagens, usufrui da nossa rede de benefícios e, dependendo dos descontos, o valor investido pode até se pagar. Ao mesmo tempo, o clube ganha previsibilidade de receita, o que é fundamental para o planejamento. Sem falar que o plano não sofreu reajuste: continua a partir de R$ 14,90”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

re-pa

paysandu

final do parazão 2026

futebol paraense

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Presidente do Paysandu explica valores dos ingressos para a final do Parazão

Márcio Tuma deu detalhes sobre o acordo entre os clubes, ingressos de casadinha e expectativa para o grande clássico deste domingo

01.03.26 17h05

REFORÇO

Paysandu contrata lateral destaque do Parazão pelo Cametá

Titular nas nove partidas disputadas pelo Cametá no Parazão, Taboca se apresenta nos próximos dias na Curuzu

01.03.26 16h31

Futebol

Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo

Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor

01.03.26 9h00

MAIS UM CREDOR

Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho

Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho

27.02.26 20h42

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CLÁSSICO

Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações

Clubes prometem entrega máxima nos dois últimos clássicos do ano

01.03.26 7h00

MAIS UM CREDOR

Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho

Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho

27.02.26 20h42

Parazão

Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa

Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração

01.03.26 15h27

Futebol

Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo

Com cinco vitórias em oito jogos no comando do Paysandu, treinador destaca foco no clássico e confiança na base bicolor

01.03.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda