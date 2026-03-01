Presidente do Paysandu explica valores dos ingressos para a final do Parazão

Minutos antes de a bola rolar no Mangueirão, o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, conversou com Mathaus Pauxis, da rádio Liberal+, sobre um dos principais temas que impactam a presença do torcedor no estádio: o preço dos ingressos. O dirigente detalhou como os valores são definidos e apontou alternativas para quem deseja economizar.

Para este Re-Pa, os ingressos de arquibancada custam R$ 100, enquanto as cadeiras estão sendo comercializadas por R$ 160. Segundo o presidente, a definição partiu de um entendimento entre os finalistas.

“No clássico Re-Pa existe um acordo entre os clubes sobre a definição dos preços dos ingressos. O valor foi estabelecido em conjunto com o Clube do Remo. Eu mesmo participei dessa conversa e entendemos que, por se tratar da fase final de uma competição, os clubes precisam considerar a realidade de comparecimento do torcedor”, explicou.

A diretoria do Papão também lançou uma promoção para quem pretende acompanhar os dois jogos da final. Há a opção de ingressos duplos, ao custo de R$ 160 para arquibancada e R$ 280 para cadeira.

Para o torcedor que busca um investimento a médio prazo, existe ainda a alternativa do sócio-torcedor, como reforçou Tuma, que conduz um processo de reestruturação administrativa no clube.

“Essa estratégia também visa valorizar o programa de sócio-torcedor. Só hoje tivemos mais de 300 novos associados ao Payxão Prime Residencial, o que é extremamente positivo”, comemorou.

“O torcedor está percebendo que não vale a pena apenas comprar o ingresso avulso. Ao se tornar sócio, ele passa a ter muito mais vantagens, usufrui da nossa rede de benefícios e, dependendo dos descontos, o valor investido pode até se pagar. Ao mesmo tempo, o clube ganha previsibilidade de receita, o que é fundamental para o planejamento. Sem falar que o plano não sofreu reajuste: continua a partir de R$ 14,90”, concluiu.