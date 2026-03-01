Presidente do Paysandu explica valores dos ingressos para a final do Parazão Márcio Tuma deu detalhes sobre o acordo entre os clubes, ingressos de casadinha e expectativa para o grande clássico deste domingo TEM Q 01.03.26 17h05 Márcio Tuma acompanha de perto os preparativos para o Re-Pa da final do Parazão. (Thiago Gomes / O Liberal) Minutos antes de a bola rolar no Mangueirão, o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, conversou com Mathaus Pauxis, da rádio Liberal+, sobre um dos principais temas que impactam a presença do torcedor no estádio: o preço dos ingressos. O dirigente detalhou como os valores são definidos e apontou alternativas para quem deseja economizar. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Para este Re-Pa, os ingressos de arquibancada custam R$ 100, enquanto as cadeiras estão sendo comercializadas por R$ 160. Segundo o presidente, a definição partiu de um entendimento entre os finalistas. “No clássico Re-Pa existe um acordo entre os clubes sobre a definição dos preços dos ingressos. O valor foi estabelecido em conjunto com o Clube do Remo. Eu mesmo participei dessa conversa e entendemos que, por se tratar da fase final de uma competição, os clubes precisam considerar a realidade de comparecimento do torcedor”, explicou. A diretoria do Papão também lançou uma promoção para quem pretende acompanhar os dois jogos da final. Há a opção de ingressos duplos, ao custo de R$ 160 para arquibancada e R$ 280 para cadeira. VEJA MAIS Paysandu contrata lateral destaque do Parazão pelo Cametá Titular nas nove partidas disputadas pelo Cametá no Parazão, Taboca se apresenta nos próximos dias na Curuzu Com força máxima, Remo e Paysandu estão escalados para o Re-Pa de ida da final do Parazão; confira Times entram em campo às 17h Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração Para o torcedor que busca um investimento a médio prazo, existe ainda a alternativa do sócio-torcedor, como reforçou Tuma, que conduz um processo de reestruturação administrativa no clube. “Essa estratégia também visa valorizar o programa de sócio-torcedor. Só hoje tivemos mais de 300 novos associados ao Payxão Prime Residencial, o que é extremamente positivo”, comemorou. “O torcedor está percebendo que não vale a pena apenas comprar o ingresso avulso. Para o torcedor que busca um investimento a médio prazo, existe ainda a alternativa do sócio-torcedor, como reforçou Tuma, que conduz um processo de reestruturação administrativa no clube. "Essa estratégia também visa valorizar o programa de sócio-torcedor. Só hoje tivemos mais de 300 novos associados ao Payxão Prime Residencial, o que é extremamente positivo", comemorou. "O torcedor está percebendo que não vale a pena apenas comprar o ingresso avulso. Ao se tornar sócio, ele passa a ter muito mais vantagens, usufrui da nossa rede de benefícios e, dependendo dos descontos, o valor investido até pode se pagar. Ao mesmo tempo, o clube ganha previsibilidade de receita, o que é fundamental para o planejamento. Sem falar que o plano não sofreu reajuste: continua a partir de R$ 14,90", concluiu. 