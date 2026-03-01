Remo e Paysandu fazem hoje o jogo de ida da final do Parazão; confira as prováveis escalações

Remo e Paysandu iniciam hoje o primeiro caítulo da disputa do título do Campeonato Paraense. Os dois jogos da final – a volta ocorre no próximo domingo - serão realizados no Mangueirão, ambos com início às 17h, e prometem casa cheia - aproxiamadamente 40 mil pessoas - para os dois últimos clássicos do ano, uma vez que os clubes estão em divisões diferentes no Brasileirão.

O Leão chegou à decisão após virada sobre o Cametá, na semifinal, vencida de virada por 3 a 2, em um dos jogos mais movimentados do Parazão. Desde então, o time azulino passou a dividir atenções com o Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira, empatou com o Internacional, no Mangueirão, em partida eletrizante pela quarta rodada. O resultado ampliou para três a sequência de empates na competição nacional, na qual o clube ainda não venceu.

O momento do Remo é de contrastes. Por um lado, a equipe voltou à elite do futebol brasileiro após 32 anos e tem mostrado capacidade de competir de igual para igual com adversários tradicionais. Por outro, a dificuldade em sustentar vantagens no placar e os problemas defensivos vêm testando a paciência da torcida.

Para o primeiro jogo, a base deve ser a mesma que vem atuando no Brasileirão, o chamado 'time A' do Leão. Marcelo Rangel deve ser o titular no gol. Na defesa, Marllon e Léo Andrade são os mais cotados para formar a dupla de zaga, com João Lucas na lateral direita. Pelo lado esquerdo, a situação é indefinida. Kayky Almeida, zagueiro que vem atuando improvisado no setor, se lesionou contra o Internacional e é dúvida. Caso não tenha condições, Cufré surge como principal alternativa, enquanto Sávio perdeu espaço após entrar em rota de colisão com o treinador.

No meio-campo, Zé Ricardo e Zé Welisson disputam vaga na contenção, com Patrick de Paula, Vitor Bueno e Leonel Picco responsáveis pela criação. No ataque, Alef Manga e João Pedro devem ser mantidos, enquanto a situação do uruguaio Diego Hernández segue envolta em mistério por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Pikachu, Jajá e Nico Ferreira aparecem como opções.

Do outro lado, o Papão chega à final tentando transformar a estabilidade dentro de campo em um título que alivie um momento delicado fora dele. O clube garantiu vaga na decisão ao eliminar Tuna e Castanhal e, na última semana, teve aprovado o pedido de recuperação judicial, após anos de dificuldades financeiras, adiantamento de receitas e o rebaixamento para a Série C no ano passado, que comprometeu todo o planejamento esportivo da temporada atual.

Apesar da crise institucional, o time bicolor vive uma fase mais tranquila dentro das quatro linhas e deve também manter o time que vem atuando bem no Parazão. Com calendário mais enxuto, o time pôde se dedicar exclusivamente ao Parazão e tem mostrado consistência. O técnico Júnior Rocha apostou em uma reformulação forçada, promovendo jovens que até o ano passado atuavam nas categorias de base. Lançados em um cenário adverso, os garotos responderam com desempenho competitivo e ganharam espaço no time principal.

Gabriel Mesquita deve seguir no gol, mesmo com Jean Drosny à disposição. A zaga deve ser formada por Castro, que vem em boa fase, e Iarley. Edilson permanece como titular absoluto na lateral direita, enquanto Facundo Bonifazi, elogiado pela torcida, atua pela esquerda. No meio, Pedro Henrique é peça-chave, ao lado de Caio Mello ou Brian Macapá, com o capitão Marcinho responsável pela articulação. No ataque, Kleiton Pego e Kauã Hinkel atuam pelas pontas, com Ítalo centralizado, fórmula que vem dando certo. Artilheiro isolado do Parazão, com seis gols, Ítalo é a principal esperança ofensiva bicolor.

Ficha técnica

Campeonato Paraense 2026 – final (ida)

Datas: 01/03/2026

Horário: 17h

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Árbitro: Ramon Abatti Abel - SC

Árbitro Assistente 1: Bruno Boschilia - PR

Árbitro Assistente 2: Fábio Pereira - TO

Prováveis escalações:

Remo: Marcelo Rangel, João Lucas, Marllon, Leo Andrade, Cufré (Kayky Almeida); Zé Ricardo (Zé Welisson), Patrick de Paula, Leo Picco, Vitor Bueno; Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio

Paysandu: Gabriel Mesquita, Edilson, Castro, Iarley (Luccão), Facundo Bonifazi, Pedro Henrique, Brian Macapá (Caio Mello), Marcinho, Kleiton Pego, Kauã Hinkel e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha