Dorival critica postura do Corinthians no mercado e lamenta falta de reposições no elenco

Após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Novorizontino, o técnico Dorival Júnior falou em tom crítico sobre a postura do Corinthians no mercado da bola. O técnico alvinegro ressaltou ter chegado ao time do Parque São Jorge para "conquistar títulos", mas criticou o fato de ter de "montar equipes" por causa de vendas e perdas para o departamento médico.

"Nós ainda não temos uma equipe formada, nós estamos encontrando um encaixe. Isso demanda tempo. Não é porque nós ganhamos a Copa do Brasil que está tudo mil maravilhas. Já acabou, já ficou. Foi no ano passado", elucidou o comandante corintiano. "A partir deste ano nós temos de ter uma equipe mais forte. Nós temos um nível de exigência muito maior."

Para ele, o Corinthians não pode passar pelas mesmas situações as quais sofreu em 2025 no Brasileirão, por exemplo, em que ficou na metade de baixo da tabela. "Nós precisamos de muito mais opções, para que, melhorando nosso grupo, fortalecemos. E assim sim possamos ser cobrados. Do contrário, é muito difícil você dar uma resposta acontecendo o que aconteceu ano passado."

"Ou a gente se estabelece, ou a gente vai ficar no meio do caminho. Para ficar no meio do caminho, eu não vim aqui pra isso. Eu vim aqui porque me prometeram uma condição e eu estou trabalhando para que tudo isso se materialize. Agora, nós não podemos ficar montando equipes a todo momento. Nós temos de melhorar aquilo que já temos. E para melhorar não podemos perder aqueles que já estão", completou Dorival.

Em relação a "ficar montando equipes", o treinador do Corinthians foi claro em relação ao que pensa. Para ele, o time alvinegro tem pecado na mensagem que passa ao mercado da bola em duas situações: tanto na aquisição e venda de jogadores, como na montagem do elenco. Dorival crê que não tem tido oportunidades de formar uma equipe, pois está sempre tentando reconstruir aquela que já tem.

"Acho que nós temos de nos definir como equipe. O que queremos. A minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece há muito tempo. Eu vim pra cá para montar equipes com possibilidade de vencermos, de chegarmos a títulos. Eu não quero vir para cá para a todo momento ter de refazer equipes", enfatizou Dorival

"Nós perdemos Martinez, nós perdemos alguns outros jogadores que saíram da Copa do Brasil para cá e estamos repondo, não estamos contratando. Estamos repondo saídas", acrescentou. "Enquanto nossos adversários contratam para completarem os seus elencos, qualificando eles muito, nós estamos ainda repondo algumas peças que saíram de um ano para o outro, há uma diferença muito grande."

"O Corinthians tem de sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser. No momento adequado. Um jogador deste nível, apenas 8-9 jogos realizados com a camisa do Corinthians ter esse valor é porque ele vale muito mais no mercado. O Corinthians tem de se estabelecer como uma equipe", explicou Dorival citando o caso de André. A negociação do jogador com o Milan está encaminhada, mas não agradou a comissão técnica.

"Acho que é o momento de nós sinalizarmos ao mercado que nós estamos aqui para montar equipes para ganhar campeonatos. Eu vim pra cá com esse objetivo. Eu não penso de outra forma. E eu quero melhorar ainda mais essa equipe que já é boa e pode nos dar uma resposta", avaliou ele.

"Nós temos de ver qual é o retorno que nós queremos: técnico, de resultados, ou financeiro. Se for financeiro, eu não faço parte deste tipo de processo. Eu quero vir aqui para fazer o meu melhor pelo Corinthians buscando todas as finais possíveis de todas as competições que a gente possa disputar", finalizou.

Eliminado do Paulistão, a curto prazo, resta ao Corinthians focar no Brasileirão. Atualmente, o clube alvinegro é o 3º colocado com 7 pontos. O próximo desafio do time é o Coritiba, daqui duas semanas, em uma quarta-feira, 11 de março.