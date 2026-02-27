Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho

O zagueiro Thiago Heleno, que defendeu o Paysandu Sport Club na temporada de 2025, ajuizou duas ações trabalhistas contra o clube, cobrando valores que, somados, ultrapassam R$ 1,6 milhão. A informação foi confirmada pela reportagem de O Liberal com uma fonte do staff do jogador.

Os processos foram protocolados no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e distribuídos à 13ª Vara do Trabalho de Belém. As ações tratam de pendências financeiras relativas ao período em que o atleta esteve vinculado ao clube.

Cobranças envolvem verbas rescisórias, salários e direitos de imagem

Em uma das ações, Thiago Heleno cobra cerca de R$ 500 mil, referentes a verbas rescisórias, além de salários, férias e 13º salário em atraso. A segunda ação tem valor superior a R$ 1,1 milhão e envolve a cobrança de direitos de imagem, depósitos de FGTS e multas contratuais.

Segundo a fonte ouvida pela reportagem, os valores correspondem a compromissos que não teriam sido quitados após o encerramento do vínculo entre o jogador e o clube.

Passagem curta pelo Papão

Thiago Heleno defendeu o Paysandu por quatro meses. Durante esse período, atuou em 11 partidas na campanha do clube no Campeonato Brasileiro da Série B de 2025. Após a saída, as pendências financeiras motivaram o ingresso das ações na Justiça do Trabalho.

Os processos contra o Paysandu surgem em meio ao processo de recuperação judicial aceito recentemente pela Justiça. Apesar da suspensão temporária de execuções e cobranças, ações trabalhistas continuam sendo protocoladas para reconhecimento de crédito, que posteriormente podem ser incluídas no plano de pagamento a ser apresentado pelo clube.

O Paysandu terá prazo de 60 dias para apresentar à Justiça um plano detalhando como pretende quitar suas dívidas, que ultrapassam R$ 16 milhões, segundo o valor informado no pedido de recuperação.

Até o momento, o clube não se manifestou oficialmente sobre as ações movidas por Thiago Heleno.