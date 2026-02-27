Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho O Liberal 27.02.26 20h42 O zagueiro Thiago Heleno, que defendeu o Paysandu Sport Club na temporada de 2025, ajuizou duas ações trabalhistas contra o clube, cobrando valores que, somados, ultrapassam R$ 1,6 milhão. A informação foi confirmada pela reportagem de O Liberal com uma fonte do staff do jogador. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os processos foram protocolados no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e distribuídos à 13ª Vara do Trabalho de Belém. As ações tratam de pendências financeiras relativas ao período em que o atleta esteve vinculado ao clube. VEJA MAIS [[(standard.Article) Júnior Rocha aposta em organização e força coletiva para decisão contra o Remo]] Meia-campo do Paysandu dispara sobre o Re-Pa do Parazão: 'Vai ser uma guerra' Marcinho se diz pronto para os dois confrontos que vão decidir para quem vai o título de Campeão Paraense de 2026 Cobranças envolvem verbas rescisórias, salários e direitos de imagem Em uma das ações, Thiago Heleno cobra cerca de R$ 500 mil, referentes a verbas rescisórias, além de salários, férias e 13º salário em atraso. A segunda ação tem valor superior a R$ 1,1 milhão e envolve a cobrança de direitos de imagem, depósitos de FGTS e multas contratuais. Segundo a fonte ouvida pela reportagem, os valores correspondem a compromissos que não teriam sido quitados após o encerramento do vínculo entre o jogador e o clube. Passagem curta pelo Papão Thiago Heleno defendeu o Paysandu por quatro meses. Durante esse período, atuou em 11 partidas na campanha do clube no Campeonato Brasileiro da Série B de 2025. Após a saída, as pendências financeiras motivaram o ingresso das ações na Justiça do Trabalho. Os processos contra o Paysandu surgem em meio ao processo de recuperação judicial aceito recentemente pela Justiça. Apesar da suspensão temporária de execuções e cobranças, ações trabalhistas continuam sendo protocoladas para reconhecimento de crédito, que posteriormente podem ser incluídas no plano de pagamento a ser apresentado pelo clube. O Paysandu terá prazo de 60 dias para apresentar à Justiça um plano detalhando como pretende quitar suas dívidas, que ultrapassam R$ 16 milhões, segundo o valor informado no pedido de recuperação. Até o momento, o clube não se manifestou oficialmente sobre as ações movidas por Thiago Heleno. Palavras-chave paysandu 