Meia-campo do Paysandu dispara sobre o Re-Pa do Parazão: 'Vai ser uma guerra' Marcinho se diz pronto para os dois confrontos que vão decidir para quem vai o título de Campeão Paraense de 2026 O Liberal 27.02.26 16h52 Marcinho confia no entrosamento bicolor para superar o rival no Re-Pa. (Jorge Luís Lopes / Paysandu) O Paysandu está pronto para o primeiro clássico da final do Campeonato Paraense 2026. Após uma semana cheia de trabalhos, o elenco bicolor intensificou a preparação no CT Raul Aguilera, ajustou detalhes e chega confiante para o Re-Pa deste domingo, disposto a retomar a condição de Campeão Paraense. Os dois times se enfrentam em duas partidas, sendo a primeira neste domingo (1), às 17 horas, no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Sem a maratona de jogos no meio de semana, a comissão técnica aproveitou o período para corrigir erros e fortalecer a equipe física e taticamente. A palavra de ordem no clube é foco total na decisão. Para o meia Marcinho, opção direta na criação bicolor, a atmosfera que envolve o jogo ajuda na preparação do time e incentiva os atletas a budcarem o melhor resultado em campo. “Um clássico onde o Brasil todo para para ver. São dois jogos, dois jogos muito importante. E então, aonde a gente vem se preparando bastante durante essa semana, fazendo alguma alguns ajustes ali nas coisas que a gente vem pecando”, afirmou. O meia ressaltou ainda a importância da semana cheia para recuperar fisicamente o grupo e elevar o nível de concentração para a decisão. “Exatamente, a gente vinha tendo o jogo de quarta, quarta domingo e essa semana tá sendo muito boa porque é bom pra gente que que tava jogando mais dar uma descansada. Então, é para que a gente possa chegar no domingo com tanque cheio, para que a gente possa se entregar ao máximo, se doar e fazer o nosso melhor dentro de campo. E se Deus quiser fazer um um bom jogo, sair com o resultado positivo que que é o mais importante.” VEJA MAIS [[(standard.Article) Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida]] Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão Miguel Ângelo projeta primeiro Re-Pa da final e se coloca à disposição do Paysandu Joia da base bicolor destaca preparação para os dois clássicos que decidem o Parazão, nos dias 1º e 8 de março Para Marcinho, a final será definida nos detalhes. O meia acredita que o elenco está ciente do peso da decisão e da responsabilidade de atuar diante da torcida. “Porque final você sabe como que é, são dois jogos e então vai ser, vai ser uma guerra. Então a gente está bem preparado, está bem focado, a gente vem trabalhando firme no dia a dia, para que a gente possa chegar no domingo fazer um bom, uma boa apresentação e conseguir dar alegria para esse torcedor que tanto merece.” Embora o elenco bicolor tenha apenas dois meses de jogos oficiais, o jogador acredita que o Paysandu já alcançou um bom nível de entrosamento entre os atletas. “A gente tem muito a melhorar ainda, né, ao decorrer desse ano. É, jogamos, acho que 9, 9 jogos ou 10 jogos, por aí. A gente vem numa crescente. É claro que tivemos um uns dois jogos ali que a gente não foi tão bem, mas a gente vem numa melhora boa e vamos chegar preparados para essa final.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 