Miguel Ângelo projeta primeiro Re-Pa da final e se coloca à disposição do Paysandu Joia da base bicolor destaca preparação para os dois clássicos que decidem o Parazão, nos dias 1º e 8 de março O Liberal 26.02.26 16h08 Miguel Ângelo (D) garante estar preparado para enfrentar o maior rival na decisão do Parazão. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O atacante Miguel Ângelo é uma das opções do Paysandu para os dois clássicos contra o Remo que vão decidir o Campeonato Paraense. O primeiro Re-Pa da final será disputado neste domingo (1º), e o segundo confronto está marcado para o dia 8 de março, quando será conhecido o campeão estadual. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Aos 18 anos, o jogador nascido em 2006 é considerado uma das principais promessas da base bicolor. Natural de Magalhães Barata, Miguel chegou ao clube em 2023, vindo do Castanhal, e rapidamente se destacou ao conquistar a Copa Pará e o Campeonato Paraense Sub-17, terminando como artilheiro. No ano seguinte foi campeão e artilheiro do Paraense Sub-20. Já em 2025, ganhou projeção nacional ao ser vice-artilheiro da Copa do Brasil Sub-20 e integrar a seleção do campeonato. Agora, a “cria do Papão” vive a expectativa de disputar uma final profissional do maior clássico do Norte do país. “Um clássico todo mundo sabe que é gigante. A gente conhece a importância do jogo para todos. Estamos trabalhando muito para chegar lá e representar bem. O Paysandu tem força, tem torcida, e é necessário que façamos um bom jogo. Temos o primeiro confronto como parâmetro, então vamos bem preparados”, afirmou. Miguel também falou sobre o impacto de entrar em campo em um Re-Pa decisivo. “Passa muita coisa na cabeça. Quando você vê o estádio, a torcida gritando, é algo muito bonito”, destacou. VEJA MAIS Em meio à crise, Paysandu terá de decidir se vira SAF já no plano de recuperação Autor da Lei das SAFs diz que transição deve ser formalizada na proposta aos credores; prazo é considerado estratégico. Meio-campista do Paysandu sobre o Re-Pa: 'favoritismo deixamos para ao lado de lá' Caio Mello deve fazer a sua estreia no clássico Re-Pa Edílson enxerga Paysandu entrosado para a final do Parazão contra o Remo Com semana cheia de treinos, Papão aposta no entrosamento do time para sair na frente pelo título estadual Atacante de velocidade, o jovem revelou que tem se inspirado no artilheiro do time para evoluir tecnicamente. “Acredito que é muito importante conversar, trocar ideias. Procuro observar bastante como ele se movimenta, como finaliza, como tira do goleiro. Tenho muito a aprender. Ele está em uma fase boa, é o artilheiro. Eu estou preparado. Se em algum momento ele não puder estar, posso dizer que estou pronto para ajudar”, disse ele sobre o veterano Ítalo. Primo do atacante Rony, do Atlético Mineiro, Miguel encara o momento como um passo importante na carreira. "Trabalhei muito para chegar onde estou e quero continuar nesse bom momento, trabalhar ainda mais, ajudar o time, fazer gols e aperfeiçoar meu futebol", completou. Sobre a preparação para a decisão, o atacante ressaltou o foco no adversário ao longo da semana cheia de treinamentos. "Temos focado bastante no estilo de jogo deles, em como podemos marcar e atacar. Estamos muito concentrados nisso ao longo da semana. Tivemos uma semana inteira de preparação para chegar e fazer um ótimo jogo", concluiu. 