Meio-campista do Paysandu sobre o Re-Pa: 'favoritismo deixamos para ao lado de lá' Caio Mello deve fazer a sua estreia no clássico Re-Pa Fábio Will 25.02.26 17h59 Caio Mello falou sobre como o Papão está se preparando para pegar o Remo (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu terá pela frente o Remo, na grande final do Parazão 2026. O primeiro jogo ocorre no domingo (1), às 17h, no Mangueirão e o time bicolor poderá ter a estreia do meio-campista Caio Mello no clássico Re-Pa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O jogador fez uma avaliação das fases anteriores e afirmou que o Paysandu cresceu no momento correto dentro da competição. “Tivemos uma primeira fase bem positiva, crescemos muito nos últimos dois jogos, fazendo boas atuações. Agora clássico é clássico, pés no chão, estamos confiantes também e acredito que com muita raça e pezinho no chão, vamos para cima”, disse. Temos muitos jogadores jovens, vindos da base e fica aquela desconfiança da torcida, normal por parte deles [do torcedor]. Mas dentro de campo sabemos da nossa força, grupo fechado, dando apoio aos meninos, que jogaríamos um bom estadual, atuando jogo a jogo para chegarmos à final”, falou. O meio-campista fez três partidas pelo Paysandu e retornou recentemente ao time, após contusão. Caio Mello afirmou que o Departamento Médico trabalhou para que a contusão não volte e que foi preciso um tempo maio para a recuperação. “Me senti bem nos jogos que atuei. Joguei contra o Castanhal atuando em uma posição diferente, ajudando o Marcinho e me sinto bem fazendo essas duas funções. Infelizmente fiquei de fora por conta da lesão. Ano passado tive esse problema de lesionar e logo em seguida voltar e sentir novamente. O departamento médico pediu para eu segurar, para que isso não ocorresse novamente", comentou Re-Pa Caio Mello ficou de fora do clássico por conta da contusão, porém, a possibilidade de estreia na história do Re-Pa é grande. O jogador disse estar ansioso e falou que o grupo está preparado para encarar o Remo. "Estava querendo viver o Re-Pa. Na primeira fase fiquei de fora, fui ao estádio, vi a festa da torcida. Estou ansioso para jogar essa partida, o favoritismo deixamos para ao lado de lá. Sabemos das nossas qualidades, do campeonato que estamos fazendo e do grande clássico que fizemos. Vamos pensar no nosso jogo para fazer duas grandes partidas", finalizou. 