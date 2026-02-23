Capa Jornal Amazônia
Parazão: Paysandu abre venda de ingressos para os dois jogos contra o Remo

Os bilhetes da grande final custam entre R$ 50,00 e R$ 160,00 para um jogo e até R$ 280,00 para os dois jogos Re-Pa

O Liberal
fonte

A Fiel Bicolor já pode garantir os ingressos para a final do Parazão 2026. (Thiago Gomes / O Liberal)

Em busca do 51º título estadual, o Paysandu Sport Club vai enfrentar o Clube do Remo na final do Campeonato Paraense nos próximos dois domingos, dias 1º e 8 de março, no Estádio Mangueirão, às 17h. O clube garantiu a classificação após vencer o Castanhal, no último dia 22, em jogo da semifiinal disputado na Curuzu. 

Os ingressos para os clássicos já estão à venda para o público geral e também com descontos regressivos aos associados do programa Payxão Prime Residencial em todas as oito lojas Lobo da Grande Belém e também na unidade do município de Castanhal, localizado na região nordeste do estado, além da opção de compra online. Clique aqui e garanta o seu.

As arquibancadas custam R$ 100 e as cadeiras R$ 160. Na compra de entradas das duas partidas, os torcedores pagarão na promoção R$ 160 e R$ 280, respectivamente. Os sócios pagam 40% mais barato no primeiro dia de comercialização. Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Preço dos ingressos

  • Arquibancada B – R$ 100
  • Arquibancada B para os dois jogos – R$ 160
  • Cadeira B – R$ 160
  • Cadeira B para os dois jogos – R$ 280
  • Arquibancada B meia – R$ 50
  • Arquibancada B criança – R$ 50
  • Arquibancada B sócio proprietário – R$ 50
  • Cadeira B meia – R$ 80
  • Cadeira B criança – 80
  • Cadeira B sócio proprietário – R$ 80
  • Sócio Payxão Prime Residencial

Arquibancada B para um jogo

  • Primeiro dia: arquibancada com 40% de desconto – R$ 60
  • Segundo dia: arquibancada com 30% de desconto – R$ 70
  • Terceiro dia: arquibancada com 20% de desconto – R$ 80
  • Quarto dia: arquibancada com 15% de desconto – R$ 85

Arquibancada B para os dois jogos

  • Primeiro dia: arquibancada com 40% de desconto – R$ 96
  • Segundo dia: arquibancada com 30% de desconto – R$ 112
  • Terceiro dia: arquibancada com 20% de desconto – R$ 128
  • Quarto dia: arquibancada com 15% de desconto – R$ 136

Cadeira B para um jogo

  • Primeiro dia: cadeira com 40% de desconto – R$ 96
  • Segundo dia: cadeira com 30% de desconto – R$ 112
  • Terceiro dia: cadeira com 20% de desconto – R$ 128
  • Quarto dia: cadeira com 15% de desconto – R$ 136

Cadeira B para os dois jogos

  • Primeiro dia: cadeira com 40% de desconto – R$ 168
  • Segundo dia: cadeira com 30% de desconto – R$ 196
  • Terceiro dia: cadeira com 20% de desconto – R$ 224
  • Quarto dia: cadeira com 15% de desconto – R$ 238

Estacionamento

  • Carro Sócio Payão Prime Residencial antecipado – R$ 30
  • Carro não Sócio Payão Prime Residencial antecipado – R$ 40
  • Carro no dia do jogo – R$ 60
  • Moto Sócio Payão Prime Residencial antecipado – R$ 15
  • Moto não Sócio Payão Prime Residencial antecipado – R$ 20
  • Moto no dia do jogo – R$ 30

Postos de venda de ingressos

Loja Lobo Curuzu / Sede social / Castanhal

  • Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h;
  • Sábado, das 9h às 15h.

Loja Lobo Boulevard / Parque Shopping / Bosque Grão-Pará / Metrópole / Pátio Belém e Castanheira

  • Segunda-feira a sábado, das 10h às 22h;
  • Domingo, das 10h às 16h.

Portões de acesso

  • O acesso ao Estádio Mangueirão será liberado às 13h30, três horas e meia antes do início da partida.
  • Arquibancada – portões B1, B2 e B3
  • Cadeira – portões B1, B2 e B3
  • Gratuidades e meias – portões B1, B2 e B3
  • Sócio Payxão Prime Residencial – Portão B4
