Parazão: Paysandu abre venda de ingressos para os dois jogos contra o Remo Os bilhetes da grande final custam entre R$ 50,00 e R$ 160,00 para um jogo e até R$ 280,00 para os dois jogos Re-Pa O Liberal 23.02.26 17h40 A Fiel Bicolor já pode garantir os ingressos para a final do Parazão 2026. (Thiago Gomes / O Liberal) Em busca do 51º título estadual, o Paysandu Sport Club vai enfrentar o Clube do Remo na final do Campeonato Paraense nos próximos dois domingos, dias 1º e 8 de março, no Estádio Mangueirão, às 17h. O clube garantiu a classificação após vencer o Castanhal, no último dia 22, em jogo da semifiinal disputado na Curuzu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os ingressos para os clássicos já estão à venda para o público geral e também com descontos regressivos aos associados do programa Payxão Prime Residencial em todas as oito lojas Lobo da Grande Belém e também na unidade do município de Castanhal, localizado na região nordeste do estado, além da opção de compra online. Clique aqui e garanta o seu. VEJA MAIS Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão As arquibancadas custam R$ 100 e as cadeiras R$ 160. Na compra de entradas das duas partidas, os torcedores pagarão na promoção R$ 160 e R$ 280, respectivamente. Os sócios pagam 40% mais barato no primeiro dia de comercialização. Confira abaixo o serviço de jogo completo: Preço dos ingressos Arquibancada B – R$ 100 Arquibancada B para os dois jogos – R$ 160 Cadeira B – R$ 160 Cadeira B para os dois jogos – R$ 280 Arquibancada B meia – R$ 50 Arquibancada B criança – R$ 50 Arquibancada B sócio proprietário – R$ 50 Cadeira B meia – R$ 80 Cadeira B criança – 80 Cadeira B sócio proprietário – R$ 80 Sócio Payxão Prime Residencial Arquibancada B para um jogo Primeiro dia: arquibancada com 40% de desconto – R$ 60 Segundo dia: arquibancada com 30% de desconto – R$ 70 Terceiro dia: arquibancada com 20% de desconto – R$ 80 Quarto dia: arquibancada com 15% de desconto – R$ 85 Arquibancada B para os dois jogos Primeiro dia: arquibancada com 40% de desconto – R$ 96 Segundo dia: arquibancada com 30% de desconto – R$ 112 Terceiro dia: arquibancada com 20% de desconto – R$ 128 Quarto dia: arquibancada com 15% de desconto – R$ 136 Cadeira B para um jogo Primeiro dia: cadeira com 40% de desconto – R$ 96 Segundo dia: cadeira com 30% de desconto – R$ 112 Terceiro dia: cadeira com 20% de desconto – R$ 128 Quarto dia: cadeira com 15% de desconto – R$ 136 Cadeira B para os dois jogos Primeiro dia: cadeira com 40% de desconto – R$ 168 Segundo dia: cadeira com 30% de desconto – R$ 196 Terceiro dia: cadeira com 20% de desconto – R$ 224 Quarto dia: cadeira com 15% de desconto – R$ 238 Estacionamento Carro Sócio Payão Prime Residencial antecipado – R$ 30 Carro não Sócio Payão Prime Residencial antecipado – R$ 40 Carro no dia do jogo – R$ 60 Moto Sócio Payão Prime Residencial antecipado – R$ 15 Moto não Sócio Payão Prime Residencial antecipado – R$ 20 Moto no dia do jogo – R$ 30 Postos de venda de ingressos Loja Lobo Curuzu / Sede social / Castanhal Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; Sábado, das 9h às 15h. Loja Lobo Boulevard / Parque Shopping / Bosque Grão-Pará / Metrópole / Pátio Belém e Castanheira Segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; Domingo, das 10h às 16h. Portões de acesso O acesso ao Estádio Mangueirão será liberado às 13h30, três horas e meia antes do início da partida. Arquibancada – portões B1, B2 e B3 Cadeira – portões B1, B2 e B3 Gratuidades e meias – portões B1, B2 e B3 Sócio Payxão Prime Residencial – Portão B4 