Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do Paysandu Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça O Liberal 23.02.26 16h54 Torcida bicolor deu sua opinião sobre o momento do Papão (Wagner Santana / OLiberal) O presidente do Paysandu concedeu entrevista no último final de semana, no Estádio da Curuzu, para comentar a Recuperação Judicial do clube, que foi aceita pela Justiça Trabalhista. A medida ocorre em meio a um cenário de dificuldades financeiras enfrentado pela equipe alviceleste. Em enquete feita pelo O Liberal, os torcedores apontam os ex-dirigentes do clube como os principais culpados pela situação do Papão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Durante a conversa, o dirigente explicou que o pedido foi feito após tratativas internas e análises da situação econômica do clube. Segundo ele, a decisão foi tomada diante da necessidade de reorganizar as finanças e buscar alternativas para superar o momento considerado delicado. A aceitação da Recuperação Judicial pela Justiça Trabalhista representa um passo formal dentro do processo. O instrumento jurídico é utilizado por instituições que enfrentam problemas financeiros e buscam reorganizar dívidas, garantindo condições para manter as atividades. VEJA MAIS Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial Presidente do Paysandu explica por que recuperação judicial tramitou em segredo: ‘estratégico’ Segundo Márcio Tuma, medida foi adotada para evitar uma possível reação em cadeia de credores. Enquete aponta percepção do torcedor sobre crise Paralelamente à repercussão da entrevista e do anúncio envolvendo a Recuperação Judicial, a equipe de O Liberal realizou enquetes nas redes sociais e no Portal OLiberal.com para ouvir os torcedores sobre quem seria o principal responsável pela situação atual do Paysandu. A maioria dos participantes apontou os ex-dirigentes como os principais responsáveis pela crise financeira enfrentada pelo clube. A percepção predominante entre os torcedores é de que gestões anteriores contribuíram para o cenário que levou à necessidade de solicitar a Recuperação Judicial. VEJA MAIS Recuperação judicial escancara crise financeira do Paysandu Decisão da Justiça suspende execuções por 180 dias enquanto clube apresenta plano para renegociar dívidas milionárias Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas Números No Instagram, 73% das pessoas consideram os ex-dirigentes como os principais culpados da situação bicolor. Dívidas antigas 11%, mesmo número da opção Planejamento de Elenco. Outros 5% acreditam que o Modelo Associativo do clube é o responsável pela situação financeira. O pensamento seguiu na enquete no site, com 68% para ex-dirigentes, 16% dívidas antigas, 9% de planejamento e 7 do Modelo Associativo. Momento financeiro do Paysandu O Paysandu vive um período de reorganização administrativa e financeira. A solicitação da Recuperação Judicial foi apresentada como uma medida para tentar equacionar débitos e estruturar o clube para os próximos anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu recuperção judicial futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Parazão: Paysandu abre venda de ingressos para os dois jogos contra o Remo Os bilhetes da grande final custam entre R$ 50,00 e R$ 160,00 para um jogo e até R$ 280,00 para os dois jogos Re-Pa 23.02.26 17h40 FUTEBOL Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do Paysandu Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça 23.02.26 16h54 Futebol Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes 23.02.26 16h51 futebol Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial 23.02.26 13h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas 23.02.26 12h31 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 futebol Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial 23.02.26 13h25 CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57