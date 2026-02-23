Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do Paysandu

Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça

O Liberal
fonte

Torcida bicolor deu sua opinião sobre o momento do Papão (Wagner Santana / OLiberal)

O presidente do Paysandu concedeu entrevista no último final de semana, no Estádio da Curuzu, para comentar a Recuperação Judicial do clube, que foi aceita pela Justiça Trabalhista. A medida ocorre em meio a um cenário de dificuldades financeiras enfrentado pela equipe alviceleste. Em enquete feita pelo O Liberal, os torcedores apontam os ex-dirigentes do clube como os principais culpados pela situação do Papão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Durante a conversa, o dirigente explicou que o pedido foi feito após tratativas internas e análises da situação econômica do clube. Segundo ele, a decisão foi tomada diante da necessidade de reorganizar as finanças e buscar alternativas para superar o momento considerado delicado.

A aceitação da Recuperação Judicial pela Justiça Trabalhista representa um passo formal dentro do processo. O instrumento jurídico é utilizado por instituições que enfrentam problemas financeiros e buscam reorganizar dívidas, garantindo condições para manter as atividades.

VEJA MAIS

image Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril
CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes

image Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar'
Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial

image Presidente do Paysandu explica por que recuperação judicial tramitou em segredo: ‘estratégico’
Segundo Márcio Tuma, medida foi adotada para evitar uma possível reação em cadeia de credores.

Enquete aponta percepção do torcedor sobre crise

Paralelamente à repercussão da entrevista e do anúncio envolvendo a Recuperação Judicial, a equipe de O Liberal realizou enquetes nas redes sociais e no Portal OLiberal.com para ouvir os torcedores sobre quem seria o principal responsável pela situação atual do Paysandu.

A maioria dos participantes apontou os ex-dirigentes como os principais responsáveis pela crise financeira enfrentada pelo clube. A percepção predominante entre os torcedores é de que gestões anteriores contribuíram para o cenário que levou à necessidade de solicitar a Recuperação Judicial.

VEJA MAIS

image Recuperação judicial escancara crise financeira do Paysandu
Decisão da Justiça suspende execuções por 180 dias enquanto clube apresenta plano para renegociar dívidas milionárias

image Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu
Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025.

image Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube
O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas

Números

No Instagram, 73% das pessoas consideram os ex-dirigentes como os principais culpados da situação bicolor. Dívidas antigas 11%, mesmo número da opção Planejamento de Elenco. Outros 5% acreditam que o Modelo Associativo do clube é o responsável pela situação financeira. O pensamento seguiu na enquete no site, com 68% para ex-dirigentes, 16% dívidas antigas, 9% de planejamento e 7 do Modelo Associativo.

Momento financeiro do Paysandu

O Paysandu vive um período de reorganização administrativa e financeira. A solicitação da Recuperação Judicial foi apresentada como uma medida para tentar equacionar débitos e estruturar o clube para os próximos anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

recuperção judicial

futebol

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Parazão: Paysandu abre venda de ingressos para os dois jogos contra o Remo

Os bilhetes da grande final custam entre R$ 50,00 e R$ 160,00 para um jogo e até R$ 280,00 para os dois jogos Re-Pa

23.02.26 17h40

FUTEBOL

Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do Paysandu

Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça

23.02.26 16h54

Futebol

Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril

CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes

23.02.26 16h51

futebol

Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar'

Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial

23.02.26 13h25

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu

Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas

23.02.26 12h31

FUTEBOL

De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante

Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul

23.02.26 13h15

futebol

Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar'

Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial

23.02.26 13h25

CLÁSSICO PARAENSE

Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026

Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão

23.02.26 8h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda