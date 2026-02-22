Presidente do Paysandu explica por que recuperação judicial tramitou em segredo: ‘estratégico’ Segundo Márcio Tuma, medida foi adotada para evitar uma possível reação em cadeia de credores. Caio Maia 22.02.26 16h45 Márcio Tuma, presidente do Paysandu. (Wagner Santana/ O Liberal) O presidente do Paysandu, Márcio Tuma, explicou ao Núcleo de Esportes de O Liberal os motivos que levaram o clube a protocolar o pedido de recuperação judicial sob segredo de justiça. A medida, que gerou questionamentos entre torcedores e parte da opinião pública, foi classificada pelo dirigente como estratégica e necessária para garantir a viabilidade do processo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo Tuma, a tramitação inicial em sigilo foi adotada para evitar uma possível reação em cadeia de credores antes mesmo do deferimento da recuperação pela Justiça. “Imagina esse burburinho todo sem o deferimento da recuperação? Ia ser o caos. Os credores iam peticionar para que o Paysandu não conseguisse obter o processo”, afirmou. VEJA MAIS 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube. Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. Advogado de formação, o presidente ressaltou que a decisão foi respaldada pela equipe jurídica do clube. “Pode não ser claro para quem não é da área do direito, mas para nós é muito claro. Temos uma equipe de advogados muito boa”, completou. Com o pedido já aceito pela Justiça, o processo passou a ter caráter público. De acordo com o mandatário, a partir de agora o compromisso é conduzir a recuperação com transparência. “O processo está aí, aberto para todo mundo ver, e assim que vamos trabalhar”, declarou. Presidente do Paysandu, Márcio Tuma (Wagner Santana/ O Liberal) A próxima etapa será a apresentação do plano de recuperação judicial, que deverá ser submetido à assembleia de credores. Há uma lista inicial de credores, que ainda pode ser ampliada. Internamente, a diretoria avalia que a medida também proporcionará maior previsibilidade financeira. “Teremos uma segurança jurídica para saber os valores que podemos investir no clube para trazer desempenho esportivo em campo”, explicou Tuma. O pedido de recuperação judicial ocorre em meio a um momento delicado do clube, que tenta reorganizar as finanças e, ao mesmo tempo, manter competitividade dentro das quatro linhas. A diretoria aposta que, com o processo agora formalizado e público, será possível equilibrar as contas e dar bases para o futuro esportivo e administrativo do clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 