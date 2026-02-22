Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 16h45, Roma e Cremonese jogarão pelo Campeonato Italiano (X/ @OfficialASRoma)

Os jogos de hoje, neste domingo (22/02), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga e Premier League.

Às 14h, o Milan enfrentará o Parma pelo Campeonato Italiano. Já às 12h15, o Barcelona enfrentará o Levante pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Freiburg x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - SporTV e OneFootball
  2. St. Pauli x Werder Bremen - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  3. Heidenheim x Stuttgart - 15h30 - XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Getafe x Sevilla - 10h - ESPN 2 e Disney+
  2. Barcelona x Levante - 12h15 - Disney+
  3. Celta x Mallorca - 14h30 - Disney+
  4. Villarreal x Valencia - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Crystal Palace x Wolverhampton - 11h - ESPN e Disney+
  2. Sunderland x Fulham - 11h - ESPN 4 e Disney+
  3. Nottingham Forest x Liverpool - 11h - XSports e Disney+
  4. Tottenham x Arsenal - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Genoa x Torino - 08h30 - Disney+
  2. Atalanta x Napoli - 11h - Disney+
  3. Milan x Parma - 14h - ESPN 4 e Disney+
  4. Roma x Cremonese - 16h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Roma e Cremonese; veja o horário

O jogo entre Roma x Cremonese terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Milan e Parma; veja o horário

O jogo entre Milan x Parma terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 14h.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Levante; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Levante terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 12h15.

Onde assistir ao jogo de Tottenham e Arsenal; veja o horário

O jogo entre Tottenham x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 13h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 10h - Getafe x Sevilla - La Liga
  2. 11h - Crystal Palace x Wolverhampton - Premier League
  3. 11h - Sunderland x Fulham - Premier League
  4. 13h30 - Tottenham x Arsenal - Premier League
  5. 14h - Milan x Parma - Campeonato Italiano
  6. 16h45 - Roma x Cremonese - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 11h30 - Freiburg x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Genoa x Torino - Campeonato Italiano
  2. 10h - Getafe x Sevilla - La Liga
  3. 11h - Crystal Palace x Wolverhampton - Premier League
  4. 11h - Sunderland x Fulham - Premier League
  5. 11h - Atalanta x Napoli - Campeonato Italiano
  6. 11h - Nottingham Forest x Liverpool - Premier League
  7. 12h15 - Barcelona x Levante - La Liga
  8. 13h30 - Tottenham x Arsenal - Premier League
  9. 14h - Milan x Parma - Campeonato Italiano
  10. 14h30 - Celta x Mallorca - La Liga
  11. 16h45 - Roma x Cremonese - Campeonato Italiano
  12. 17h - Villarreal x Valencia - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Freiburg x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
  2. 13h30 - St. Pauli x Werder Bremen - Bundesliga
  3. 15h30 - Heidenheim x Stuttgart - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Paulistão

Novorizontino x Santos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/02) pelo Campeonato Paulista

Novorizontino e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

22.02.26 15h00

Campeonato Espanhol

Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga

Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

22.02.26 11h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo

22.02.26 7h00

Cariocão

Boavista x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Carioca

Boavista e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

21.02.26 20h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD

O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas

21.02.26 23h27

Campeonato Espanhol

Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga

Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

22.02.26 11h00

Futebol

Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau

Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal

22.02.26 7h00

FUTEBOL

Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou'

Gustavo Marques polemizou após eliminação do Bragantino contra o São Paulo

22.02.26 8h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda