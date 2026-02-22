Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (22/02), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga e Premier League.

Às 14h, o Milan enfrentará o Parma pelo Campeonato Italiano. Já às 12h15, o Barcelona enfrentará o Levante pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Freiburg x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - SporTV e OneFootball St. Pauli x Werder Bremen - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Heidenheim x Stuttgart - 15h30 - XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Getafe x Sevilla - 10h - ESPN 2 e Disney+ Barcelona x Levante - 12h15 - Disney+ Celta x Mallorca - 14h30 - Disney+ Villarreal x Valencia - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Crystal Palace x Wolverhampton - 11h - ESPN e Disney+ Sunderland x Fulham - 11h - ESPN 4 e Disney+ Nottingham Forest x Liverpool - 11h - XSports e Disney+ Tottenham x Arsenal - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Genoa x Torino - 08h30 - Disney+ Atalanta x Napoli - 11h - Disney+ Milan x Parma - 14h - ESPN 4 e Disney+ Roma x Cremonese - 16h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Roma e Cremonese; veja o horário

O jogo entre Roma x Cremonese terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Milan e Parma; veja o horário

O jogo entre Milan x Parma terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 14h.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Levante; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Levante terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 12h15.

Onde assistir ao jogo de Tottenham e Arsenal; veja o horário

O jogo entre Tottenham x Arsenal terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 13h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

10h - Getafe x Sevilla - La Liga 11h - Crystal Palace x Wolverhampton - Premier League 11h - Sunderland x Fulham - Premier League 13h30 - Tottenham x Arsenal - Premier League 14h - Milan x Parma - Campeonato Italiano 16h45 - Roma x Cremonese - Campeonato Italiano

SporTV

11h30 - Freiburg x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

08h30 - Genoa x Torino - Campeonato Italiano 10h - Getafe x Sevilla - La Liga 11h - Crystal Palace x Wolverhampton - Premier League 11h - Sunderland x Fulham - Premier League 11h - Atalanta x Napoli - Campeonato Italiano 11h - Nottingham Forest x Liverpool - Premier League 12h15 - Barcelona x Levante - La Liga 13h30 - Tottenham x Arsenal - Premier League 14h - Milan x Parma - Campeonato Italiano 14h30 - Celta x Mallorca - La Liga 16h45 - Roma x Cremonese - Campeonato Italiano 17h - Villarreal x Valencia - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

11h30 - Freiburg x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 13h30 - St. Pauli x Werder Bremen - Bundesliga 15h30 - Heidenheim x Stuttgart - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.