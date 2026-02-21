Boavista x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Carioca

Boavista x Botafogo disputam hoje, sábado (21/02), a Semifinal do Campeonato Carioca. O jogo começa às 21h (horário de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Boavista x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Boavista ficou em 3° lugar no Grupo B e somou 2 vitórias, 2 emaptes, 2 derrotas, 6 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Botafogo liderou esse mesmo grupo e acumulou um total de 3 vitórias, 3 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

Boavista x Botafogo: prováveis escalações

Boavista: Maticoli; Cesinha, Caran, Bruno Jesus e Tito; Ryan Couto, Leandrinho, Felipinho, Isael e Lucas Silva; Brunão. Técnico: Gilson Kleina.

Botafogo: Neto (Raul); Justino, Ythallo e Bernardo Valim; Kadu, Marquinhos, Caio Valle e Gabriel Abdias; Nathan Fernandes, Kauan Toledo e Kadir. Técnico: Martín Anselmi.

FICHA TÉCNICA

Boavista x Botafogo

Campeonato Carioca

Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ)

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 21h