Boavista x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Carioca Boavista e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 21.02.26 20h00 O Botafogo somou apenas 1 ponto a mais que o Boavista no Grupo B do Campeonato Carioca (Arthur Barreto/ Botafogo) Boavista x Botafogo disputam hoje, sábado (21/02), a Semifinal do Campeonato Carioca. O jogo começa às 21h (horário de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Boavista x Botafogo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos, o Boavista ficou em 3° lugar no Grupo B e somou 2 vitórias, 2 emaptes, 2 derrotas, 6 gols marcados e 8 gols sofridos. Já o Botafogo liderou esse mesmo grupo e acumulou um total de 3 vitórias, 3 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos. Boavista x Botafogo: prováveis escalações Boavista: Maticoli; Cesinha, Caran, Bruno Jesus e Tito; Ryan Couto, Leandrinho, Felipinho, Isael e Lucas Silva; Brunão. Técnico: Gilson Kleina. Botafogo: Neto (Raul); Justino, Ythallo e Bernardo Valim; Kadu, Marquinhos, Caio Valle e Gabriel Abdias; Nathan Fernandes, Kauan Toledo e Kadir. Técnico: Martín Anselmi. FICHA TÉCNICA Boavista x Botafogo Campeonato Carioca Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ) Data/Horário: 21 de fevereiro de 2026, 21h