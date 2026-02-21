Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Brentford e Brighton jogarão pela Premier League às 12h (Facebook/ @brentfordfootballclub1889)

Os jogos de hoje, neste sábado (21/02), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga, Premier League Série A saudita.

Às 14h, o Inter de Milão enfrentará o Lecce pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, o Real madrid enfrentará o Osasuna pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Union Berlin x Leverkusen - 11h30 - OneFootball
  2. Colônia x Hoffenheim - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  3. Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  4. Wolfsburg x Augsburg - 11h30 - OneFootball
  5. Leipzig x Borussia Dortmund - 14h30 - SporTV 3, XSports e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Real Sociedad x Real Oviedo - 10h - ESPN 4 e Disney+
  2. Betis x Rayo Vallecano - 12h15 - ESPN 2 e Disney+
  3. Osasuna x Real Madrid - 14h30 - ESPN e Disney+
  4. Atlético Madrid x Espanyol - 17h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Aston Villa x Leeds - 12h - XSports e Disney+
  2. Brentford x Brighton - 12h - ESPN 4 e Disney+
  3. Chelsea x Burnley - 12h - ESPN e Disney+
  4. West Ham x Bournemouth - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  5. Manchester City x Newcastle - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Juventus x Como - 11h - CazéTV e Disney+
  2. Lecce x Inter de Milão - 14h - ESPN 4 e Disney+
  3. Cagliari x Lazio - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Nassr x Al Hazem - 16h - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Hilal x Al Ittihad - 16h - Band, Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)
  3. Al Khaleej x Neom - 16h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de City e Newcastle; veja o horário

O jogo entre Manchester City x Newcastle terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Al Hazm; veja o horário

O jogo entre Al Nassr x Al Hazm terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Bayern e Eintracht; veja o horário

O jogo entre Bayern x Eintracht Frankfurt terá transmissão ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 11h30.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Osasuna; veja o horário

O jogo entre Osasuna x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 14h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Hilal x Al Ittihad - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 10h - Real Sociedad x Real Oviedo - La Liga
  2. 12h - Brentford x Brighton - Premier League
  3. 12h - Chelsea x Burnley - Premier League
  4. 12h15 - Betis x Rayo Vallecano - La Liga
  5. 14h - Lecce x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  6. 14h30 - Osasuna x Real Madrid - La Liga
  7. 16h45 - Cagliari x Lazio - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 14h30 - Leipzig x Borussia Dortmund - Bundesliga
  2. 16h - Al Nassr x Al Hazem - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 10h - Real Sociedad x Real Oviedo - La Liga
  2. 11h - Juventus x Como - Campeonato Italiano
  3. 12h - Aston Villa x Leeds - Premier League
  4. 12h - Brentford x Brighton - Premier League
  5. 12h - Chelsea x Burnley - Premier League
  6. 12h15 - Betis x Rayo Vallecano - La Liga
  7. 14h - Lecce x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  8. 14h30 - Osasuna x Real Madrid - La Liga
  9. 14h30 - West Ham x Bournemouth - Premier League
  10. 16h45 - Cagliari x Lazio - Campeonato Italiano
  11. 17h - Manchester City x Newcastle - Premier League
  12. 17h - Atlético Madrid x Espanyol - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Union Berlin x Leverkusen - Bundesliga
  2. 11h30 - Colônia x Hoffenheim - Bundesliga
  3. 11h30 - Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt - Bundesliga
  4. 11h30 - Wolfsburg x Augsburg - Bundesliga
  5. 14h30 - Leipzig x Borussia Dortmund - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A saudita

Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita

Al Hilal e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

21.02.26 15h00

Série A saudita

Al-Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Saudita

Al Nassr e Al-Hazem jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

21.02.26 15h00

Campeonato Espanhol

Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) por La Liga

Osasuna e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

21.02.26 13h30

Campeonato Alemão

RB Leipzig x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga

Leipzig e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

21.02.26 12h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

21.02.26 7h00

DEU PAPÃO

Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão

Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão.

19.02.26 21h57

FORA

Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil

Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão

19.02.26 22h37

presentes

Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo

Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube

20.02.26 16h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda