Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 21.02.26 7h00 Brentford e Brighton jogarão pela Premier League às 12h (Facebook/ @brentfordfootballclub1889) Os jogos de hoje, neste sábado (21/02), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga, Premier League e Série A saudita. Às 14h, o Inter de Milão enfrentará o Lecce pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, o Real madrid enfrentará o Osasuna pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Union Berlin x Leverkusen - 11h30 - OneFootball Colônia x Hoffenheim - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Wolfsburg x Augsburg - 11h30 - OneFootball Leipzig x Borussia Dortmund - 14h30 - SporTV 3, XSports e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Real Sociedad x Real Oviedo - 10h - ESPN 4 e Disney+ Betis x Rayo Vallecano - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Osasuna x Real Madrid - 14h30 - ESPN e Disney+ Atlético Madrid x Espanyol - 17h - XSports e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Aston Villa x Leeds - 12h - XSports e Disney+ Brentford x Brighton - 12h - ESPN 4 e Disney+ Chelsea x Burnley - 12h - ESPN e Disney+ West Ham x Bournemouth - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Manchester City x Newcastle - 17h - Disney+ Campeonato Italiano Juventus x Como - 11h - CazéTV e Disney+ Lecce x Inter de Milão - 14h - ESPN 4 e Disney+ Cagliari x Lazio - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Saudita Al Nassr x Al Hazem - 16h - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT) Al Hilal x Al Ittihad - 16h - Band, Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Al Khaleej x Neom - 16h - Sem informações Onde assistir ao jogo de City e Newcastle; veja o horário O jogo entre Manchester City x Newcastle terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Al Hazm; veja o horário O jogo entre Al Nassr x Al Hazm terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Bayern e Eintracht; veja o horário O jogo entre Bayern x Eintracht Frankfurt terá transmissão ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 11h30. Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Osasuna; veja o horário O jogo entre Osasuna x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 14h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Al Hilal x Al Ittihad - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 10h - Real Sociedad x Real Oviedo - La Liga 12h - Brentford x Brighton - Premier League 12h - Chelsea x Burnley - Premier League 12h15 - Betis x Rayo Vallecano - La Liga 14h - Lecce x Inter de Milão - Campeonato Italiano 14h30 - Osasuna x Real Madrid - La Liga 16h45 - Cagliari x Lazio - Campeonato Italiano SporTV 14h30 - Leipzig x Borussia Dortmund - Bundesliga 16h - Al Nassr x Al Hazem - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 10h - Real Sociedad x Real Oviedo - La Liga 11h - Juventus x Como - Campeonato Italiano 12h - Aston Villa x Leeds - Premier League 12h - Brentford x Brighton - Premier League 12h - Chelsea x Burnley - Premier League 12h15 - Betis x Rayo Vallecano - La Liga 14h - Lecce x Inter de Milão - Campeonato Italiano 14h30 - Osasuna x Real Madrid - La Liga 14h30 - West Ham x Bournemouth - Premier League 16h45 - Cagliari x Lazio - Campeonato Italiano 17h - Manchester City x Newcastle - Premier League 17h - Atlético Madrid x Espanyol - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 11h30 - Union Berlin x Leverkusen - Bundesliga 11h30 - Colônia x Hoffenheim - Bundesliga 11h30 - Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt - Bundesliga 11h30 - Wolfsburg x Augsburg - Bundesliga 14h30 - Leipzig x Borussia Dortmund - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Série A saudita Al-Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al-Hazem jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) por La Liga Osasuna e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 13h30 Campeonato Alemão RB Leipzig x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga Leipzig e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13