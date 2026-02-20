Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube Jennifer Feitosa 20.02.26 16h13 Três de quatro jogadores presos por estupro coletivo foram lembrados por colegas em jogo da Copa do Brasil (Instagram @advascoacre) Durante o jogo entre o Vasco-AC e o Velo Clube, na última quinta-feira (19), pela Copa do Brasil, foram exibidas três camisas de quatro jogadores suspeitos de estupro coletivo. A ação feita pelo time do goleiro Bruno lembrou os jogadores Lekinho, Brian e Erick. Um vídeo postado pelo próprio time repercutiu nas redes sociais, mostrando a homenagem aos colegas. O time do Acre empatou em 1 a 1 no tempo regulamentar e foi eliminado nos pênaltis, perdendo por 3 a 2. Os jogadores Erick Serpa, Alex Pires (Lekinho), Matheus Silva e Brian Peixoto foram identificados como os envolvidos em uma acusação de estupro coletivo contra duas mulheres. Eles foram presos e o caso veio à tona após denúncias das vítimas. O crime teria ocorrido na última sexta-feira (13), segundo as informações divulgadas. Investigação e o relato das vítimas A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) ficou responsável pela supervisão do caso. Segundo relatos da Polícia Civil, as duas vítimas foram ao alojamento dos jogadores para relações consensuais. VEJA MAIS VÍDEO: Daniel Alves é visto pregando em igreja na Espanha após ser absolvido de acusação de estupro O ex-jogador de futebol aparece em vídeo viral em Girona, na Espanha, e compartilha mensagem de fé ‘Olho mais pelas vítimas’, diz Dorival Júnior sobre casos de Robinho e Daniel Alves Treinador falou sobre os casos de estupro envolvendo os ex-jogadores e relembrou trabalho com Robinho Jogador afastado do Alianza Lima por acusação de estupro denuncia jovem argentina por extorsão Zambrano está trabalhando em separado no Alianza Lima, enquanto Miguel Trauco e Sergio Peña, outros companheiros envolvidos na denuncia de estupro, foram demitidos no sábado. Contudo, os atletas envolvidos teriam ultrapassado os limites e agido sem o consentimento das mulheres, configurando o estupro. Situação dos acusados Todos os atletas passaram por audiência de custódia e permanecem presos. Erick Serpa foi detido no dia seguinte aos fatos, enquanto os outros três se apresentaram às autoridades na última segunda-feira. Após as prisões, o Vasco-AC publicou uma nota oficial declarando que "não compactua com qualquer forma de violência". O clube também afirmou que cuidaria das questões internas e colaboraria com as investigações. Nota oficial do Vasco-AC "A Associação Desportiva Vasco da Gama (AC) tomou conhecimento de informações divulgadas publicamente indicando o envolvimento de atletas vinculados ao clube em ocorrência sob apuração pelas autoridades competentes. Diante da seriedade do assunto, a instituição informa que adotou medidas administrativas internas para apuração dos fatos e permanece à disposição para colaborar integralmente com as autoridades. O clube reafirma seu compromisso com a integridade, o respeito e a observância das normas, ressaltando que qualquer conclusão sobre responsabilidade depende da apuração oficial, com garantia do devido processo legal. Ao mesmo tempo, a Associação esclarece que não compactua com qualquer forma de violência e adotará as medidas cabíveis, no âmbito interno, conforme o andamento das investigações. Por respeito às pessoas envolvidas e ao curso das apurações, a Associação não fará comentários adicionais neste momento. Atualizações serão divulgadas exclusivamente por canais oficiais." (Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com) 