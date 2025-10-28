VÍDEO: Daniel Alves é visto pregando em igreja na Espanha após ser absolvido de acusação de estupro

A vida de Daniel Alves, ex-jogador de futebol mundial, continua a gerar manchetes, agora fora dos campos. No último domingo (26), o ex-jogador foi filmado pregando em uma igreja evangélica na cidade de Girona, na Espanha. O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Em março deste ano, Daniel Alves foi absolvido da condenação de estupro pela Justiça espanhola. A decisão, proferida pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, anulou a sentença inicial de 4 anos e 6 meses de prisão, que havia sido imposta após a acusação de estupro em uma casa noturna de Barcelona.

A anulação da condenação de estupro baseou-se em "imperfeições" na sentença anterior e "falta de fiabilidade do depoimento" da vítima, segundo o tribunal. Daniel Alves chegou a passar mais de um ano preso, a partir de janeiro de 2023, mas cumpria a pena em liberdade provisória desde março do ano passado, após o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros.

Nas imagens que viralizaram, o pastor da igreja de Girona convida o ex-jogador para conduzir a pregação. Daniel Alves compartilhou uma mensagem de fé: “É preciso ter fé. Eu sou uma prova disso, porque aquilo que Deus promete é o que Deus cumpre”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)