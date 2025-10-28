Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

VÍDEO: Daniel Alves é visto pregando em igreja na Espanha após ser absolvido de acusação de estupro

O ex-jogador de futebol aparece em vídeo viral em Girona, na Espanha, e compartilha mensagem de fé

Riulen Ropan
fonte

Em março deste ano, Daniel Alves foi absolvido da condenação de estupro pela Justiça espanhola. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A vida de Daniel Alves, ex-jogador de futebol mundial, continua a gerar manchetes, agora fora dos campos. No último domingo (26), o ex-jogador foi filmado pregando em uma igreja evangélica na cidade de Girona, na Espanha. O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Em março deste ano, Daniel Alves foi absolvido da condenação de estupro pela Justiça espanhola. A decisão, proferida pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, anulou a sentença inicial de 4 anos e 6 meses de prisão, que havia sido imposta após a acusação de estupro em uma casa noturna de Barcelona.

VEJA MAIS

image Daniel Alves recupera passaportes e pode retornar ao Brasil após ser absolvido pela Justiça
Jogador foi acusado de agressão sexual a uma jovem em uma boate de Barcelona

image MP da Espanha vai recorrer da decisão que absolveu Daniel Alves em caso de agressão sexual
Jogador brasileiro é acusado de violentar sexualmente uma mulher em uma boate de Barcelona, na Espanha

image Caso Daniel Alves: quais os próximos passos do lateral após ser absolvido na Justiça espanhola
Aos 41 anos, os últimos dias de Daniel Alves na Espanha foram intensos

A anulação da condenação de estupro baseou-se em "imperfeições" na sentença anterior e "falta de fiabilidade do depoimento" da vítima, segundo o tribunal. Daniel Alves chegou a passar mais de um ano preso, a partir de janeiro de 2023, mas cumpria a pena em liberdade provisória desde março do ano passado, após o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros.

Nas imagens que viralizaram, o pastor da igreja de Girona convida o ex-jogador para conduzir a pregação. Daniel Alves compartilhou uma mensagem de fé: “É preciso ter fé. Eu sou uma prova disso, porque aquilo que Deus promete é o que Deus cumpre”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Caso Daniel Alves

Daniel Alves

Daniel Alves pregando em igreja
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

VÔLEI

FIVB divulga calendário do Mundial de Clubes de Vôlei 2025 em Belém; confira

Principal competição do esporte acontecerá no Mangueirinho entre os dias 16 e 21 de dezembro

28.10.25 21h21

SÉRIE B

Paysandu é azarão contra o Atlético-GO em partida decisiva pela Série B

Equipe goiana tem 44,9% de chances de vitória, enquanto o Papão, lanterna da Série B, soma apenas 17,9% e precisa vencer para seguir vivo

28.10.25 17h37

FUTEBOL

Apade intensifica preparação e terá jogos em Belém na Superliga B de vôlei

Única equipe do Norte na competição, Apade quer o acesso à elite do vôlei nacional nesta temporada

28.10.25 17h18

SÉRIE B

Chapecoense aparece com leve favoritismo contra o Remo, segundo projeções da UFMG

Leão e Verdão do Oeste têm chances quase idênticas de vitória no confronto direto pelo acesso à Série A, neste domingo (2), no Baenão

28.10.25 16h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PLANEJAMENTO

Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve

28.10.25 21h28

GALÃO DA MASSA

Atlético derrota Independiente del Valle com gol 499 de Hulk e está na final da Sul-Americana

O Galo agora aguarda o vencedor de Lanús e Universidad do Chile.

28.10.25 23h39

ESPORTE

Paysandu supera Remo em ranking nacional de títulos no século 21

Time Bicolor acumula 18 troféus neste século contra 10 do clube azulino

03.02.25 16h33

VERGONHA

Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos

Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre!

28.10.25 20h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda