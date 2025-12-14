Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol? Carlos Ferreira 14.12.25 7h00 Geralmente, cada atleta toma cerca de 2.500 decisões num jogo de futebol. Esse número aumenta ou diminui conforme a intensidade do jogo. As decisões, de ordem cognitiva, estão na compreensão de “o que fazer” (tempo), “como fazer” (espaço) e “quando fazer” (situação). Por isso que os técnicos falam tanto na inteligência dos seus atletas conforme a capacidade de leitura do jogo e de decisões acertadas, dentro do plano tático e nos improvisos. Estudos indicam que nas diversas atividades profissionais ou pessoais, as pessoas tomam cerca de 6 mil decisões, em média, por dia. Maioria, decisões pensadas. O atleta de futebol toma cerca de 30 decisões por minuto, em frações de segundo, sob pressão. O jogo exige da mente tanto quanto do físico. E tudo depende muito de treinamentos, do amparo psicológico, da capacidade cognitiva, da força emocional, da consciência profissional... O sucesso exige muito mais do que talento. Por isso, são poucos os que realizam seus sonhos. É importante entender A visão simplista é limitadora no futebol. Entender as transformações desse esporte (dentro e fora de campo) e buscar capacitação é fundamental para quem compete, para quem empreende e para quem analisa. É importante também para quem simplesmente torce. Em campo, não basta ter técnica, habilidade, força... O jogo exige raciocínio rápido e assertivo, concentração, fidelidade às funções, equilíbrio emocional, espírito competitivo, ambição... BAIXINHAS * Sem citar fonte de pesquisa, o ex-goleiro e agora comentarista Fernando Prass afirma que "90% dos jogadores que chegam (ao sucesso) não são os mais talentosos". Reconhecendo que o talento é um fator crucial, ele explica que a glória é de quem associa algum talento ao trabalho árduo e disciplina nos comportamentos em geral. * Capacidade de leitura do jogo e de atitudes estratégicas, capacidade de lidar com a pressão nas cobranças, espírito de equipe, permanente capacitação fisica e ambiente familiar favorável a esses fatores. Isso tudo é fundamental para que o talento leve ao sucesso. Por isso, tantos ficam pelo caminho. * Pelo poder de transformar vidas, o futebol desperta sonhos, ambição e ilusão no atleta e nos familiares. Isso leva a uma ideia de simplificação do processo, quando a construção de uma carreira gloriosa dependente de muito mais. A primeira grande decisão é a quem entregar o gerenciamento, e honrar compromissos nessa relação. * Para virar a mais rica indústria de entretenimento do mundo, o futebol teve grandes transformações dentro e fora do campo. Quem se recusa a reconhecer e se adaptar, está dizendo "não" às possibilidades de sucesso. * São poucos os clubes cujas categorias de base funcionam modernamente. A imensa maioria de clubes e empreendimentos particulares funciona precariamente na estrutura e na mentalidade, sem preparar para uma carreira profissional nem contribuir para a formação de cidadãos. * Giovanni, paraense que virou ídolo do Santos e no Olympiacos (Grécia), que teve grandes momentos no Barcelona (Espanha) e na Seleção Brasileira, foi uma associação de talento a profissionalismo. O sucesso dele só não foi maior pela timidez que tanto o limitou na comunicação. * Paulo Henrique Ganso, Rony e Pikachu são os paraenses de maior destaque depois de Giovanni. Ganso com mais talento que dedicação. Rony e Pikachu com mais trabalho do que talento. O atacante Jobson, também paraense, que viveu dias de glória no Botafogo, entrou para a história como talento derrotado por absoluta irresponsabilidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol? 14.12.25 7h00 Futebol Remo, 13° clube do país em bilheteria 12.12.25 10h42 Carlos Ferreira Cantillo, agora ou nunca 11.12.25 10h57 Carlos Ferreira Papão, o rei da instabilidade 10.12.25 11h17