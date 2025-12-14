Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Colunas chevron right Carlos Ferreira chevron right

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol?

Carlos Ferreira

Geralmente, cada atleta toma cerca de 2.500 decisões num jogo de futebol. Esse número aumenta ou diminui conforme a intensidade do jogo. As decisões, de ordem cognitiva, estão na compreensão de “o que fazer” (tempo), “como fazer” (espaço) e “quando fazer” (situação). Por isso que os técnicos falam tanto na inteligência dos seus atletas conforme a capacidade de leitura do jogo e de decisões acertadas, dentro do plano tático e nos improvisos. 

Estudos indicam que nas diversas atividades profissionais ou pessoais, as pessoas tomam cerca de 6 mil decisões, em média, por dia. Maioria, decisões pensadas. O atleta de futebol toma cerca de 30 decisões por minuto, em frações de segundo, sob pressão. O jogo exige da mente tanto quanto do físico. E tudo depende muito de treinamentos, do amparo psicológico, da capacidade cognitiva, da força emocional, da consciência profissional... O sucesso exige muito mais do que talento. Por isso, são poucos os que realizam seus sonhos. 

É importante entender 

A visão simplista é limitadora no futebol. Entender as transformações desse esporte (dentro e fora de campo) e buscar capacitação é fundamental para quem compete, para quem empreende e para quem analisa. É importante também para quem simplesmente torce. 

Em campo, não basta ter técnica, habilidade, força... O jogo exige raciocínio rápido e assertivo, concentração, fidelidade às funções, equilíbrio emocional, espírito competitivo, ambição... 

BAIXINHAS

* Sem citar fonte de pesquisa, o ex-goleiro e agora comentarista Fernando Prass afirma que "90% dos jogadores que chegam (ao sucesso) não são os mais talentosos". Reconhecendo que o talento é um fator crucial, ele explica que a glória é de quem associa algum talento ao trabalho árduo e disciplina nos comportamentos em geral. 

* Capacidade de leitura do jogo e de atitudes estratégicas, capacidade de lidar com a pressão nas cobranças, espírito de equipe, permanente capacitação fisica e ambiente familiar favorável a esses fatores. Isso tudo é fundamental para que o talento leve ao sucesso. Por isso, tantos ficam pelo caminho. 

* Pelo poder de transformar vidas, o futebol desperta sonhos, ambição e ilusão no atleta e nos familiares. Isso leva a uma ideia de simplificação do processo, quando a construção de uma carreira gloriosa dependente de muito mais. A primeira grande decisão é a quem entregar o gerenciamento, e honrar compromissos nessa relação. 

* Para virar a mais rica indústria de entretenimento do mundo, o futebol teve grandes transformações dentro e fora do campo. Quem se recusa a reconhecer e se adaptar, está dizendo "não" às possibilidades de sucesso.

* São poucos os clubes cujas categorias de base funcionam modernamente. A imensa maioria de clubes e empreendimentos particulares funciona precariamente na estrutura e na mentalidade, sem preparar para uma carreira profissional nem contribuir para a formação de cidadãos.

* Giovanni, paraense que virou ídolo do Santos e no Olympiacos (Grécia), que teve grandes momentos no Barcelona (Espanha) e na Seleção Brasileira, foi uma associação de talento a profissionalismo. O sucesso dele só não foi maior pela timidez que tanto o limitou na comunicação. 

* Paulo Henrique Ganso, Rony e Pikachu são os paraenses de maior destaque depois de Giovanni. Ganso com mais talento que dedicação. Rony e Pikachu com mais trabalho do que talento. O atacante Jobson, também paraense, que viveu dias de glória no Botafogo, entrou para a história como talento derrotado por absoluta irresponsabilidade. 

