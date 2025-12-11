Cantillo, agora ou nunca

Até vir para o Remo, em julho, Victor Cantillo só havia feito quatro jogos na temporada, pelo Huracan (Argentina). Com a camisa azulina fez oito jogos. Teve bons momentos no início. Depois foi atrapalhado por lesões. Vinculado ao Remo até abril, terá os primeiros meses da temporada para se firmar e ganhar vitrine na Série A.

O colombiano está com 32 anos. Tem vivência na Série A brasileira pelo Corinthians e em competições internacionais por vários clubes. Em 2026, Cantillo terá a preparação básica da pré-temporada para atingir a sua plenitude física e render o seu real futebol. Assim, será muito útil ao Leão Azul e poderá dar a resposta que ficou devendo este ano, inclusive como referência técnica do time.

Carência de ídolos

Além do goleiro azulino Marcelo Rangel, quem mais é ídolo no futebol paraense? Seria o caso de Pedro Rocha, que foi embora. Jaderson é um xodó remista. E só! No Paysandu, então, ídolos só no passado.

Este ano começou para o Papão com um ídolo, Nícolas, e um candidato, Rossi. Nicolas saiu escorraçado pela torcida. Rossi viveu dias de xodó da nação bicolor, mas murchou. O futebol do Paysandu está recomeçando em bases mais modestas, precisando muito de referências para o novo time.

O Remo busca jogadores que funcionem como referência no elenco da Série A e causa grande expectativa por nomes. Virá alguém com potencial pra ídolo? Vejamos...

BAIXINHAS

* São muito naturais a ansiedade e a cobrança dos torcedores de Remo e Paysandu por contratações. Mas o que vai importar é se serão bons ou maus jogadores. Que virão, virão. O fato de estarem demorando não significa o fracasso tão comentado.

* No Remo, vale o incômodo pelo fato de o clube estar buscando jogadores sem ter um técnico no processo de formação do novo elenco. Isso é a carroça na frente dos bois! A expectativa criada na torcida é por um técnico de grande destaque, acima de Guto Ferreira. Será...?

* O Paysandu vai recompondo a comissão técnica. Ontem anunciou o preparador físico Leonardo Copertino, campeão da Série C pela Ponte Preta. O técnico Júnior Rocha vai ter Elton Macaé como auxiliar direto. Ignácio Neto é o auxiliar-técnico permanente do clube.

* Serie A tem hoje o seu congresso técnico. Remo presente através do executivo Marcos Braz. Depois desse evento, o passo seguinte da CBF será a divulgação da tabela do campeonato, que vai começar no dia 28 de janeiro, uma quarta-feira. A Série A irá até 2 de dezembro, com interrupção no período da Copa do Mundo.

* Janelas de transferências no futebol brasileiro em 2026. A primeira será 5 de janeiro a 3 de março. A segunda, de 20 de julho a 11 de setembro. No Pará essas datas só valem para o Remo. Janelas de transferência não funcionam para clubes das Séries C e D.

* O Papão se planeja para tirar proveito após os campeonatos estaduais, quando será grande a oferta de atletas, sem a concorrência de clubes de A e B. O problema é que na segunda janela os clubes da Série B se voltam para os destaques da Série C, com maior poder econômico e vitrine desejada.

* O bicolor Matheus Nogueira faz o movimento de C para B antecipadamente. O goleiro está sendo emprestado pelo Paysandu ou São Bernardo. Herói no acesso de 2023 e peça muito importante também em 2024, este ano Matheus Nogueira ficou devendo na performance e perdeu espaço na Curuzu.