Alef Manga, uma contratação em debate

O novo atacante do Remo Alef Manga, 31 anos, viveu o seu auge de 2021 a 2023, quando fez 51 gols em 128 jogos por Volta Redonda, Goiás e Coritiba. Na queda de performance que veio na bronca jurídica por envolvimento com a máfia das apostas, fez apenas 5 gols em 41 jogos, por Pafos (Chipre), Coritiba e Avaí. Com esse histórico, Alef Manga é uma contratação polêmica no universo remista.

O Remo acredita que Alef Manga pode repetir a história de Pedro Rocha no resgate bem sucedido. O atacante não joga desde setembro. Isso significa que já pode iniciar a sua pré-temporada, se resolver ser tão profissional quanto Pedro Rocha, embora não seja o que indica a sua biografia no futebol.

Acredite! Maurício Garcez já havia passado pelo Papão

Foi em 2016. Um maranhense ex-jogador do Paysandu, que Garcez não lembra o nome, o trouxe para o sub 20 do Papão. O atacante ficou três meses em Belém. Desistiu porque não poderia ir à Copa São Paulo com o time bicolor e ficou numa rotina de treinamentos, sem jogos. Uma década depois, voltou para dias de glória particular.

O Paysandu foi rebaixado no campeonato brasileiro, mas Garcez teve ascensão profissional. Vinculado ao Avaí, cedido ao Juventude (três jogos na Série A), não conseguiu emplacar no time gaúcho. No Papão, porém, foi sucesso ao longo de quatro meses, com sete gols e quatro assistências em 22 jogos. Em consequência, o maranhense Maurício Garcez, 28 anos, aguarda confirmação de transferência para um clube asiático, provavelmente do Japão.

BAIXINHAS

* A vitrine da Série A é concorrida por atletas, técnicos, investidores, empresários... Os clubes são muito assediados com ofertas diversas. É bem o caso do Remo, que está chegando e precisando reestruturar o elenco. Com a imprensa e as redes sociais sedentas por conteúdo, a especulação e as "notícias" plantadas são instrumentos comuns nessa concorrência.

* O fim da Série A acelera as negociações e os anúncios. O Remo só anunciou Patrick de Luca e Alef Manga, mas renovou os contratos de Marcelo Rangel, Igor Vinhas, Marcelinho e Sávio. Pavani também deve renovar. Por outro lado, Jorge, Jaderson, Cantillo, Nico Ferreira e Diego Hernandez já estavam com vínculo para 2026.

* Marcos Braz diz que o Remo já mapeou os principais jogadores dos times rebaixados da Série A, especialmente do Ceará e do Fortaleza. Trabalhos avançando nas buscas por contratações. Matheus Bianqui, meia de 27 anos, ex-Coritiba e Mirassol, entra no noticiário do Remo como mais um nome para a Série A.

* Caio Melo, ex-Guarani, tem pre-contrato com o Paysandu há mais de um mês. A nova gestão do futebol ficou de decidir sobre a vinda ou não do atleta e ainda não deu uma posição definitiva. Rossi e Marlon admitem redução de salário para permanecer, mas também são questões incertas.

* Lema de Marcelo Sant'Ana no Paysandu é fazer mais com menos. Apesar da verba encurtada, ele aposta na formação de um time competitivo, com base no critério de só fechar com quem mostrar real interesse em suar a camisa bicolor. Por isso, não cria nenhuma expectativa por altos currículos.

* Marcos Braz passa o mesmo recado à nação azulina. Não está em busca de grandes nomes, mas de profissionais tecnicamente capazes e determinados a honra a camisa do Remo, dentro da realidade do clube. A ideia é ter um time organizado e guerreiro. A pré-temporada do Leão deverá ter 10 dias no CT do Retrô, em Pernambuco.

* Jean Drosny e Gabriel Mesquita devem travar bela disputa por titularidade no Paysandu. Drony não teve boa temporada no Volta Redonda. Foi reserva em grande parte da Série B, mas é tão bom goleiro quanto Gabriel Mesquita, que também teve uma temporada de altos e baixos.

