Uma quarta fora da curva

Logo às 15:30, o ineditismo do confronto Paysandu x Tuna pelo Parazão no interior, em Augusto Corrêa. É a terceira rodada do campeonato estadual que tem outros três jogos hoje (São Raimundo x Castanhal, Cametá x Amazônia, Santa Rosa x São Francisco), um amanhã de manhã (Capitão Poço x Bragantino) e que à noite vai colocar o Remo em campo pela segunda vez em 24 horas, contra o Águia, já que hoje o Leão Azul joga pela Série A contra o Mirassol. É ou não é uma quarta-feira fora da curva?

Para a Tuna uma derrota ativa o assombro do rebaixamento. E se o Paysandu não vencer dará chance ao Águia de ultrapassá-lo na liderança. Efeito moral maior ainda terá o jogo Remo (em construção) x Mirassol (bem construído). O time azulino vai ter que se esmerar e se superar em todos os aspectos para vencer e convencer à torcida de que pode fazer campanha digna no Campeonato Brasileiro. Caso contrário, reação raivosa dos imediatistas, aqueles que ignoram os processos do futebol.

Papão tem três e o Leão duas saídas ao interior

A tabela do campeonato prevê saídas do Paysandu ao interior para enfrentar a Tuna (Augusto Corrêa), o Cametá (Cametá) e o Santa Rosa (Ipixuna). O Remo, que já foi a Belterra e enfrentou o São Francisco, irá também a Castanhal para confronto com o Japiim.

Por que o Papão tem uma viagem a mais que o rival? Porque a Tuna, que é da capital, desta vez está exercendo mando em Augusto Corrêa, tal como o nômade Santa Rosa, que está repetindo Ipixuna como sede provisória. Esta fase do campeonato já vai terminar no próximo dia 15, com oito times classificados à segunda fase, dois eliminados do campeonato e os dois últimos colocados não só eliminados como também rebaixados.

BAIXINHAS

* É espantoso o Remo ter que fazer dois jogos em 24 horas, contra Mirassol e Águia. Mas o futebol brasileiro já produziu bizarrices bem maiores. Em 1994 o Grêmio fez três jogos no mesmo dia e mesmo local (em casa) para desafogar a sua agenda. Empatou com o Aimoré em 0 x 0, venceu o Santa Cruz por 4 x 3 e o Brasil de Pelotas por 1 x 0.

* Também em 1994, o São Paulo, também em casa, venceu o Sporting Cristal do Peru por 3 x 1, pela Copa Conmebol, e em seguida venceu o Grêmio por 1 x 0 pelo Campeonato Brasileiro. Juninho Paulista decidiu os dois jogos entrando no segundo tempo de ambos e virou o grande protagonista de uma história singular.

* Esperado na Curuzu para virar arma de Júnior Rocha, pela sua capacidade de quebrar linhas de marcação, o atacante Thallyson nem saiu de São Paulo, onde cumpria empréstimo no Votuporanguense. Como se destacou na Copa São Paulo, Thallyson foi chamado para testes no Palmeiras e virou esperança de gerar dinheiro ao Papão em possível venda.

* Dos atletas que vêm sendo escalados por Júnior Rocha, o lateral Edilson é o único no Paysandu que já jogou o Re-Pa profissional. Os bicolores só vão tratar no confronto com o Remo depois do jogo contra a Tuna. Edilson terá muito o que falar aos colegas sobre os diferenciais do clássico do próximo domingo, que é o principal parâmetro de avaliação da torcida. É o jogo do “quem é quem”.

* A Tuna passa recibo do desespero ao contratar e legalizar às pressas o atacante Paulo Rangel, de 40 anos, que estava desempregado. Mesmo fora de forma, Paulo Rangel é recebido como esperança de gols no esforço para evitar rebaixamento. A Tuna perdeu para Amazônia e Águia. Vai enfrentar Paysandu, Castanhal, São Francisco e Bragantino.

* O Mirassol subiu à Série C em 2020 como campeão da Série D. Em 2022 subiu à Série B como campeão da Série C. Em 2024 chegou à Série A como vice da Série B. Agora é clube de Libertadores. Escalada singular do clube paulista. Mas o Remo também tem ascensão destacada com os dois acessos seguidos em 2024 para Série B e em 2025 para a Série A.

* Não só o Remo, mas também o atacante remista Marrony estará de aniversário amanhã. O clube vai completar 121 anos e o atleta 27 anos. Marrony vem sendo peça do time B e deverá entrar em campo contra o Águia. Ele criou boas expectativas nos primeiros jogos pelo Leão Azul, mas murchou e virou mero coadjuvante no elenco azulino. Zé Ricardo fez aniversário ontem: 27 anos.