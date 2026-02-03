Leão Azul e o "vestibular" do professor Osorio Carlos Ferreira 03.02.26 10h35 O sucesso de um técnico de futebol começa ou termina na gestão de pessoas. Juan Carlos Osorio está gerindo um elenco inchado e para ter domínio tem que ser justo e habilidoso, dando oportunidades a todos para iniciar o crivo. Como ele já disse, depois do Re-Pa haverá cortes. O primeiro a sair foi o meia Dodô, emprestado ao Vila Nova/GO. A partir da segunda quinzena deste mês, Osorio terá tempo mais razoável para treinamentos e ajustes no time, na fase em que os atletas terão também a evolução individual em adaptação ao clima regional e desenvolvimento físico. Esse cenário abre perspectiva de crescimento do time, que, por enquanto, sofre pela processo de formação dentro dos campeonatos estadual e nacional, sob pressão e excesso de jogos. A rigor, o Remo de 2026 ainda não entrou em campo. Só o esboço e em duas versões. Papão, passo a passo A oscilação de performance é muito natural no início de temporada de um time em formação. O Paysandu da vitória sobre o Capitão Poço rendeu menos que o Paysandu da vitória sobre o São Raimundo, também pelo acionamento de oito garotos e porque o Capitão Poço marcou melhor que o São Raimundo. Futebol é processo e o Papão está levando muito a sério o passo a passo, já que o objetivo é ter um time operário, capaz de render mais do que as limitações sugerem. Amanhã, em Augusto Corrêa, o terceiro teste, contra a Tuna Luso. E no domingo o Re-Pa, tratado como jogo de auto afirmação. "Prova dos nove" para tudo o que foi feito em toda a preparação. BAIXINHAS * Técnico que não começar a temporada dando oportunidade a todos que estejam nos planos não terá domínio e harmonia no elenco. É o que estamos vendo principalmente no Leão Azul, mas também no Paysandu com Junior Rocha bancando a garotada, como prometeu. * Quando os últimos contratados do Remo jogaram pela vez: volante Lionel Picco, 20 de dezembro; meia Franco Catarozzi, 16 de novembro; meia ofensivo Vitor Bueno, 6 de dezembro; lateral esquerdo Braian Cufré, 29 de novembro. O centroavante Rafael Monti havia assinado a última súmula em 23 de novembro pelo Vinotinto do Equador. Em Belterra, sábado, fez uma pré estréia de 22 minutos. * Chama muito a atenção o crescimento do público feminino nos estádios. No jogo Castanhal 1 x 0 Santa Rosa as mulheres eram mais de um terço da torcida, proporção que vai se tornando cada dia maior nos eventos do futebol regional. * Terceira rodada do Parazão. Amanhã: 10 horas, Santa Rosa x São Francisco em Ipixuna; 15:30, Tuna x Paysandu em Augusto Corrêa; 16 horas, São Raimundo x Castanhal em Belterra, Cametá x Amazônia em Cametá; quinta-feira às 10 horas Capitão Poço x Bragantino, 20 horas Remo x Águia. * Santos chamou os ídolos paraenses Giovanni e Manoel Maria para a cerimônia de apresentação do conterrâneo Rony, novo atacante do clube. O evento é hoje e gera grande expectativa no clube. Rony custou ao Santos R$ 18 milhões, pagos ao Atlético Mineiro. * Na classificação do momento do Parazão a Tuna, penúltima colocada, está em posição de rebaixamento. É sob essa pressão que a Tuna enfrenta o Paysandu amanhã, depois de ter sido derrotada pelo Amazônia e pelo Águia nas duas primeiras rodadas. * Jogo Remo x Mirassol confirmado para amanhã apesar de o Mirassol ter jogado domingo e ontem no campeonato paulista, contra o Novorizontino. Jogou o primeiro tempo no domingo até a chuva provocar suspensão, quando perdia por 1 x 0. Na continuidade, ontem, empatou em 1 x 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia carlos ferreira colunas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Uma quarta fora da curva 04.02.26 12h49 Futebol Leão Azul e o "vestibular" do professor Osorio 03.02.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 Carlos Ferreira Leão, foi ruim o que poderia ter sido pior 29.01.26 13h57