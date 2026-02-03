Leão Azul e o "vestibular" do professor Osorio

O sucesso de um técnico de futebol começa ou termina na gestão de pessoas. Juan Carlos Osorio está gerindo um elenco inchado e para ter domínio tem que ser justo e habilidoso, dando oportunidades a todos para iniciar o crivo. Como ele já disse, depois do Re-Pa haverá cortes. O primeiro a sair foi o meia Dodô, emprestado ao Vila Nova/GO.

A partir da segunda quinzena deste mês, Osorio terá tempo mais razoável para treinamentos e ajustes no time, na fase em que os atletas terão também a evolução individual em adaptação ao clima regional e desenvolvimento físico. Esse cenário abre perspectiva de crescimento do time, que, por enquanto, sofre pela processo de formação dentro dos campeonatos estadual e nacional, sob pressão e excesso de jogos. A rigor, o Remo de 2026 ainda não entrou em campo. Só o esboço e em duas versões.

Papão, passo a passo

A oscilação de performance é muito natural no início de temporada de um time em formação. O Paysandu da vitória sobre o Capitão Poço rendeu menos que o Paysandu da vitória sobre o São Raimundo, também pelo acionamento de oito garotos e porque o Capitão Poço marcou melhor que o São Raimundo.

Futebol é processo e o Papão está levando muito a sério o passo a passo, já que o objetivo é ter um time operário, capaz de render mais do que as limitações sugerem. Amanhã, em Augusto Corrêa, o terceiro teste, contra a Tuna Luso. E no domingo o Re-Pa, tratado como jogo de auto afirmação. "Prova dos nove" para tudo o que foi feito em toda a preparação.

BAIXINHAS

* Técnico que não começar a temporada dando oportunidade a todos que estejam nos planos não terá domínio e harmonia no elenco. É o que estamos vendo principalmente no Leão Azul, mas também no Paysandu com Junior Rocha bancando a garotada, como prometeu.

* Quando os últimos contratados do Remo jogaram pela vez: volante Lionel Picco, 20 de dezembro; meia Franco Catarozzi, 16 de novembro; meia ofensivo Vitor Bueno, 6 de dezembro; lateral esquerdo Braian Cufré, 29 de novembro. O centroavante Rafael Monti havia assinado a última súmula em 23 de novembro pelo Vinotinto do Equador. Em Belterra, sábado, fez uma pré estréia de 22 minutos.

* Chama muito a atenção o crescimento do público feminino nos estádios. No jogo Castanhal 1 x 0 Santa Rosa as mulheres eram mais de um terço da torcida, proporção que vai se tornando cada dia maior nos eventos do futebol regional.

* Terceira rodada do Parazão. Amanhã: 10 horas, Santa Rosa x São Francisco em Ipixuna; 15:30, Tuna x Paysandu em Augusto Corrêa; 16 horas, São Raimundo x Castanhal em Belterra, Cametá x Amazônia em Cametá; quinta-feira às 10 horas Capitão Poço x Bragantino, 20 horas Remo x Águia.

* Santos chamou os ídolos paraenses Giovanni e Manoel Maria para a cerimônia de apresentação do conterrâneo Rony, novo atacante do clube. O evento é hoje e gera grande expectativa no clube. Rony custou ao Santos R$ 18 milhões, pagos ao Atlético Mineiro.

* Na classificação do momento do Parazão a Tuna, penúltima colocada, está em posição de rebaixamento. É sob essa pressão que a Tuna enfrenta o Paysandu amanhã, depois de ter sido derrotada pelo Amazônia e pelo Águia nas duas primeiras rodadas.

* Jogo Remo x Mirassol confirmado para amanhã apesar de o Mirassol ter jogado domingo e ontem no campeonato paulista, contra o Novorizontino. Jogou o primeiro tempo no domingo até a chuva provocar suspensão, quando perdia por 1 x 0. Na continuidade, ontem, empatou em 1 x 1.