Molho de pimenta na rivalidade Carlos Ferreira 30.01.26 10h27 O impacto da queda à Série C tem alívio para os bicolores em duplo fator: a impressão positiva do novo time bicolor e o mau começo do Remo na Série A. O momento preocupa os azulinos, renova a esperança dos bicolores e põe molho de pimenta na rivalidade. Não importa se um lado está em alta e outro em baixa, sempre haverá uma interpretação dos fatos para manter a rivalidade ardente. A temporada promete muitas alternâncias, sarro e emoções. No Parazão o Leão é forçado a jogar com time alternativo, como amanhã contra o São Francisco, enquanto o Papão terá sempre a sua força máxima, como no domingo contra o Capitão Poço. E cada desdobramento vai botar mais pimenta no molho. Tuna raiz Tuna volta à origem. Fundada por caixeiros viajantes (comerciantes ambulantes portugueses), a centenária Tuna Luso revive a própria concepção ao pegar a estrada rumo à sede provisória em Augusto Corrêa, onde será mandante dos seus jogos no Parazão, até que o gramado do Souza fique pronto. Essa Tuna raiz de 2026 recebe o Águia no domingo e o Paysandu na quarta-feira. Em tempo: os caixeiros viajantes promoviam um tipo de festa que em Portugal chamam de "tuna". Por isso o nome do clube, que nasceu Tuna Luso Caixeiral, virou Tuna Luso Comercial e depois Tuna Luso Brasileira. BAIXINHAS * Para ter público no jogo contra o Mirassol, o Remo vai ter que destinar 15% da renda bruta ao STJD. E para liberar de suspensão os atletas Nico Ferreira e Diego Hernandez tem que pagar R$ 60 mil. Para onde vai esse dinheiro? As respostas mostram falta de transferência. * Ano passado, quando Jhon Textor (Botafogo) foi multado em R$ 1 milhão, a ESPN investigou o destino das multas. O dinheiro ía direto do STJD para instituições assistenciais. Passou a ser encaminhado à CBF para a mesma destinação. Essas explicações são dadas fugindo de detalhes. * Corretíssima a decisão do Paysandu de não dar trela ao argentino Borasi. O jogador tem futebol para ser titular facilmente no Papão, mas não merece mais confiança. Benjamin Borasi esnobou o Papão e não emplacou no Criciúma. Desceu alguns degraus no mercado. * Começo de trajetória do zagueiro Marlon no Remo está fazendo lembrar Reniê, que também começou muito abaixo do potencial. Ninguém fica sete anos jogando seguidamente na Série A sem mérito. Ele já não vinha jogando bem no Ceará e começa vacilante no Leão. * Dodô não pode se queixar de falta de oportunidades no Remo. É um jogador que não consegue honrar com a camisa azulina a sua boa história no futebol. Só usufrui do contrato generoso que ganhou no Baenão. Dodô está na segunda temporada e tem apenas 21 jogos pelo Remo, nenhum integral. * Segunda rodada do Parazão será aberta com Bragantino x Cametá amanhã às 15:30. Às 16 horas, São Francisco x Remo. Também no sábado, mas às 19 horas, Castanhal x Santa Rosa. Domingo, 10 horas, Tuna x Águia, às 16 horas Amazônia x São Raimundo, às 17 horas Paysandu x Capitão Poço. * Datas da Copa do Brasil: 18 ou 19 de fevereiro, Primavera x Bragantino no Mato Grosso. 25/26 de fevereiro ou 4/5 de março, Castanhal x Guarani/SP, Tuna x Tocantinópolis, Águia x Independência/AC. A terceira fase, do Paysandu, ainda jogo único, 11 ou 12 de março. A quinta fase, do Remo, será com jogos de ida e volta, 22/23 de abril e 13/14 de maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 Carlos Ferreira Leão, foi ruim o que poderia ter sido pior 29.01.26 13h57 Futebol Parazão, 77 clubes em 114 edições 23.01.26 12h21 Futebol Osorio, um técnico de 20 titulares 21.01.26 10h46