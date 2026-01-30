O impacto da queda à Série C tem alívio para os bicolores em duplo fator: a impressão positiva do novo time bicolor e o mau começo do Remo na Série A. O momento preocupa os azulinos, renova a esperança dos bicolores e põe molho de pimenta na rivalidade.

Não importa se um lado está em alta e outro em baixa, sempre haverá uma interpretação dos fatos para manter a rivalidade ardente. A temporada promete muitas alternâncias, sarro e emoções. No Parazão o Leão é forçado a jogar com time alternativo, como amanhã contra o São Francisco, enquanto o Papão terá sempre a sua força máxima, como no domingo contra o Capitão Poço. E cada desdobramento vai botar mais pimenta no molho.

Tuna raiz

Tuna volta à origem. Fundada por caixeiros viajantes (comerciantes ambulantes portugueses), a centenária Tuna Luso revive a própria concepção ao pegar a estrada rumo à sede provisória em Augusto Corrêa, onde será mandante dos seus jogos no Parazão, até que o gramado do Souza fique pronto. Essa Tuna raiz de 2026 recebe o Águia no domingo e o Paysandu na quarta-feira.

Em tempo: os caixeiros viajantes promoviam um tipo de festa que em Portugal chamam de "tuna". Por isso o nome do clube, que nasceu Tuna Luso Caixeiral, virou Tuna Luso Comercial e depois Tuna Luso Brasileira.

BAIXINHAS

* Para ter público no jogo contra o Mirassol, o Remo vai ter que destinar 15% da renda bruta ao STJD. E para liberar de suspensão os atletas Nico Ferreira e Diego Hernandez tem que pagar R$ 60 mil. Para onde vai esse dinheiro? As respostas mostram falta de transferência.

* Ano passado, quando Jhon Textor (Botafogo) foi multado em R$ 1 milhão, a ESPN investigou o destino das multas. O dinheiro ía direto do STJD para instituições assistenciais. Passou a ser encaminhado à CBF para a mesma destinação. Essas explicações são dadas fugindo de detalhes.

* Corretíssima a decisão do Paysandu de não dar trela ao argentino Borasi. O jogador tem futebol para ser titular facilmente no Papão, mas não merece mais confiança. Benjamin Borasi esnobou o Papão e não emplacou no Criciúma. Desceu alguns degraus no mercado.

* Começo de trajetória do zagueiro Marlon no Remo está fazendo lembrar Reniê, que também começou muito abaixo do potencial. Ninguém fica sete anos jogando seguidamente na Série A sem mérito. Ele já não vinha jogando bem no Ceará e começa vacilante no Leão.

* Dodô não pode se queixar de falta de oportunidades no Remo. É um jogador que não consegue honrar com a camisa azulina a sua boa história no futebol. Só usufrui do contrato generoso que ganhou no Baenão. Dodô está na segunda temporada e tem apenas 21 jogos pelo Remo, nenhum integral.

* Segunda rodada do Parazão será aberta com Bragantino x Cametá amanhã às 15:30. Às 16 horas, São Francisco x Remo. Também no sábado, mas às 19 horas, Castanhal x Santa Rosa. Domingo, 10 horas, Tuna x Águia, às 16 horas Amazônia x São Raimundo, às 17 horas Paysandu x Capitão Poço.

* Datas da Copa do Brasil: 18 ou 19 de fevereiro, Primavera x Bragantino no Mato Grosso. 25/26 de fevereiro ou 4/5 de março, Castanhal x Guarani/SP, Tuna x Tocantinópolis, Águia x Independência/AC. A terceira fase, do Paysandu, ainda jogo único, 11 ou 12 de março. A quinta fase, do Remo, será com jogos de ida e volta, 22/23 de abril e 13/14 de maio.