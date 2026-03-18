Papão avança na virada e Leão faz a farra do ano

Papão avança na virada

Paysandu em duas versões. Apagado no primeiro e muito aceso, machão, no segundo tempo. Vitória por 3 x 2 sobre a Portuguesa, com dois gols nos últimos minutos, num jogo em que perdia por 2 x 0 no primeiro tempo.

A atitude fez toda a diferença no jogo. A Portuguesa foi superior enquanto teve mais atitude. O Paysandu voltou do intervalo com sua bravura típica e ainda ficou com um homem a mais na última meia hora. O time paulista queixou-se muito da arbitragem, enquanto o time paraense curte a classificação e a conquista financeira na Copa do Brasil. Grande jornada e vitória épica do Papão!

Leão faz a farra do ano

Com os atacantes Gabriel Poveda e Gabesol Taliari, já são 21 jogadores contratados pelo Remo nos últimos três meses. Os outros: Ivan, João Lucas, Marlon, Thallyson, Tchamba, Léo Andrade, Cufré, Lionel Picco, Zé Ricardo, Zé Welison, Catarozzi, Patrick, Patrick de Paula, Pikachu, Vitor Bueno, Carlinhos, Rafael Monti, Jajá, Alef Manga. Outras três ou quatro contratações estão encaminhadas. Também foram contratados para o futebol: Luis Wagner Vivian (executivo), Juan Carlos Osorio e dois assistentes, Léo Condé e três assistentes.

Em contratações o Remo está fazendo a farra do ano. Uma sucessão de remendos enquanto costura e recostura o elenco de Série A. O clube nunca faturou tanto e nunca fez gastança nesse nível, porém com fôlego para cumprir os compromissos.

BAIXINHAS

* Gabriel Poveda foi emprestado pelo Primavera/SP, mas Gabriel Taliari foi vendido pelo Juventude ao Remo. O atleta ficaria livre em dezembro. O Leão Azul vai pagar R$ 4 milhões pelos 50% do vínculo que eram do clube gaúcho. Taliari vai ter contrato de três anos no seu novo clube.

* Bruxa dos laterais vitimou esta semana o azulino João Lucas e o bicolor Luciano Taboca. Pior para João Lucas que sofreu lesão de ligamento do joelho, vai passar por cirurgia e não joga mais este ano. A lesão de Luciano Taboca é muscular, sem tanta gravidade.

* Águia recebido pelo Juventude com muito respeito. As "zebras" já produzidas pelo clube de Marabá na Copa do Brasil causam alerta em Caxias do Sul. O jogo de amanhã vai começar às 9:30 da noite. O Remo entrou na história desse jogo ao tirar o artilheiro do Juventude, Gabriel Taliari.

* Bruno Bispo dos Anjos, o abençoado, novo zagueiro do Paysandu, fez 29 jogos e dois gols pelo Remo em 2024. Depois, jogou no ABC e North/MG. Ele tem a confiança do técnico Júnior Rocha, que o indicou. O atacante Felipe Cardoso está passando por um programa de capacitação física para ser acionado em breve.

* Com Patrick de Paula voltando de suspensão, o Remo restabelece o seu melhor meio de campo para encarar o Flamengo. Patrick Bigode deve sair. Léo Condé trabalha para ter um time mais compacto em campo, mais eficaz na marcação e objetivo nas ações ofensivas.

* O histórico do camaronês Duplexe Tchamba no futebol o referendava para emplacar no Remo, e as primeiras atuações confirmam as melhores expectativas. O atleta saiu-se bem como zagueiro e funcionou bem também na lateral esquerda, posição em que deve jogar contra o Flamengo.

* Com o gramado da Curuzu precisando de reparos urgentes, o Paysandu opta pelo estádio Modelão e vai mandar seus primeiros jogos da Copa Norte em Castanhal. Na próxima terça-feira o Papão já vai enfrentar o GAS de Roraima na cidade modelo, na abertura da competição regional.