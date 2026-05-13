Leão em ascensão e Bahia fervendo

O cenário é muito favorável ao Remo, que está em crescimento e numa onda emocional muito positiva. Ao contrário, o Bahia tem diagnóstico de queda no rendimento físico, o que está comprometendo a dinâmica de jogo, a performance tática e o estado emocional. Clube fervendo em pressão. Além de tudo disso, o Remo começa o jogo vencendo por 3 x 1. Mas isso tudo só vai prevalecer se o Leão repetir sua alta competitividade.

Mesmo com todos os seus problemas, e muito pressionado por não vencer há cinco jogos, o Bahia é um time poderoso e precisa ser encarado como tal. Trata-se de uma decisão de alto valor financeiro e moral. É jogo para plena mobilização dos azulinos, a começar pela torcida, que, obviamente, não vai negar fogo. A noite promete.

Papão no máximo e Vasco mesclado

O Paysandu põe em campo o seu máximo não só da escalação, mas também do espírito competitivo, mesmo não contando com o sempre valente Pedro Henrique, está suspenso. O Vasco tem avaliações internas para decidir a escalação, mas deve ser um time mesclado, poupando alguns dos mais desgastados.

É muito significativa para o Vasco a vantagem de começar vencendo por 2 x 0, mas o time carioca vê o Papão com muito respeito. E o time bicolor está planejado para ser destemido e impor o seu jogo. Claro que o Vasco é favorito, não só para se classificar como para vencer o jogo de hoje. Cabe ao Papão dificultar a vida do adversário e acreditar em qualquer possibilidade que lhe favoreça.

BAIXINHAS

* Zé Ricardo cumpre no Remo o papel que foi do Patrick de Paula. Um volante com recursos para jogar como meia, que faz as conexões básicas e reforça muito a primeira linha de marcação. O time sente a falta dos ótimos recursos de Vitor Bueno, mas está bem adaptado ao sistema de hoje, com Zé Ricardo. Melhor para Léo Condé pelas alternativas tão diferentes, como David Braga, que deve iniciar domingo contra a Chapecoense.

* A ausência de Pedro Henrique, hoje, no Papão, é duplamente lamentável. O time perde a combatividade do atleta que seria muito importante nesse jogo de hoje, e o atleta perde a oportunidade de ser visto pelo Flamengo no Rio, contra o Vasco. Pedro Henrique, que no sábado cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro, está suspenso também na Copa do Brasil, por cartões amarelos.

* Bahia ainda sem o goleiro Ronaldo, que se contundiu em Belém na derrota para o Remo por 4 x 1. Outros desfalques: zagueiro Kanun(conjuntivite), meia Caio Alexandre (lesão na coxa), o atacante William José (lesão no tornozelo) e o também atacante Pablo Ruan (transição).

* Um agravante aos problemas do Bahia é o surpreendente atraso de um mês de salário de todos e direitos de imagem de alguns, confirmado pelo clube do Grupo City. Por isso, jogadores se negaram a concentrar e a dar entrevistas no fim de semana, quando o tricolor enfrentou o Internacional.

* Marcinho, o dínamo do Paysandu, vem dando sinais de fadiga muscular, tanto que tem sido substituído regularmente e não está no seu nível normal de intensidade. Mesmo assim, não deixa de ser peça fundamental nas conexões e nas bolas paradas. Na zaga do Vasco deve entrar hoje Lucas Freitas, irmão gêmeo do ex-bicolor Luan Freitas, que agora defende o Fortaleza.

* Quem sabe da última vez que o Remo repetiu a escalação por três jogos seguidos? É o que vai acontecer hoje: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marlon, Tchamba, Maiky; Zé Welison, Patrick, Zé Ricardo; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá.

* Rogerio Ceni é técnico do Bahia desde 2023 (185 jogos). Nesse período, Léo Condé o enfrentou 11 vezes como técnico do Vitória, do Ceará e do Remo. Quatro vitórias de cada e três empates. O duelo de hoje pode ser "tira cisma" nessa interessante rivalidade à parte.