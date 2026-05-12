Papão, 69,3% na temporada

Em 25 jogos na temporada, o Paysandu conquistou 52 pontos em 16 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Isso significa 69,3% de aproveitamento, além do título estadual, duas classificações na Copa do Brasil, finalista da Copa Norte e da liderança da Série C. Para o cenário de "terra arrasada" ao final de 2025, o Papão tem hoje o cenário dos sonhos e ótimas expectativas.

Cametá, Tuna, Guaporé, Nacional e Vasco, os únicos times que venceram o Paysandu este ano. Amanhã o time bicolor reencontra o Vasco, no Rio, pela Copa do Brasil. O principal compromisso é de atuação e resultado dignos! Mais à frente vai reencontrar o Nacional na decisão da Copa Norte com ares de acerto de contas, pela indigesta goleada de 7 x 0 que o time alternativo sobre do Leão amazonense, em Manaus.

Engrenagem, essa é a palavra

Muita garra, cumplicidade e estratégia tática fazem o Remo crescer. Léo Condé está construindo uma engrenagem que já é perceptível. O time está desenvolvendo poder de resistência às investidas do adversário e, pouco a pouco, melhorando a produção ofensiva.

Outro aspecto fundamental do crescimento do Remo está no emocional. As últimas atuações e resultados estão gerando autoconfiança. Essas constatações é que levam à afirmação de que o Remo está virando a engrenagem buscada por Léo Condé, como forma de levar o clube aos seus objetivos, como classificação na Copa do Brasil, amanhã, contra o Bahia.

BAIXINHAS

* Sendo reserva, Juninho participou de sete gols em nove jogos pelo Paysandu. Fez seis gols e deu passe para outro. Dividindo os seus 437 minutos em campo, daria 4,8 jogos. O gol marcado contra o Anápolis, em jogada individual de força, técnica e agilidade resumiu o potencial desse jovem atacante de 21 anos que o Papão trouxe do Osasco/SP.

* O Remo lucrou R$ 2,8 milhões na bilheteria do jogo contra o Palmeiras e deve dobrar esse lucro amanhã diante do Bahia, quando pode faturar também os R$ 3 milhões da próxima cota e a bilheteria da próxima fase da Copa do Brasil.

* O Paysandu reencontra o Vasco pela Copa do Brasil amanhã, no Rio, e emenda a viagem até Caxias do Sul onde joga domingo pela Série C contra o Caxias dos ex-azulinos Léo Lang, Matheus Anjos e Salatiel, além do técnico Marcelo Cabo. O goleiro Léo Lang segue na sua sina de reserva.

* Nos primeiros nove jogos na Série A, o Remo tomou 17 hoje e fez apenas seis pontos. Nos últimos seis, fez seis pontos e só tomou oito jogos. Esses traduzem o trabalho de Léo Condé por consistência defensiva. Na Série A, a vitória sobre o Bahia em Salvador (3 x 1) foi a maior glória da "era" Condé, a ser confirmada ou negada amanhã.

* O futebol sob pontos de vista da conveniência. A grande imprensa, principalmente de São Paulo, faz fervorosas contestações à anulação do gol do Palmeiras. A imprensa paraense faz sua carga pelo pênalti não marcado para o Remo. Arbitragem de Rafael Klein no olho do furacão!

* Além de líder, o Paysandu é também um dos três únicos invictos na Série C, junto com Brusque e Guarani. A cada rodada o Papão torna-se mais credenciado não só à classificação para o quadrangular do acesso como também à subida à Série B.

* Belém deu o maior público do fim de semana no Campeonato Brasileiro tanto na Série C (10.415 - Paysandu x Anápolis) como na Série A (40.629 - Remo x Palmeiras). Ambos os jogos sob intensa chuva em Belém. É ou não é para tirar o chapéu?