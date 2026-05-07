Papão na sua versão demolidora

Quarta vitória consecutiva, com 16 gols marcados. Papão demolidor! O Águia fez 1 x 0 e conheceu a fúria bicolor em virada humilhante: 5 x 1. Paysandu na decisão da Copa Norte, com toda autoridade.

Time encaixado, combativo, veloz e objetivo nas ações de contra-ataque. Assim o Paysandu suportou o ímpeto do Águia e construiu uma vitória maiúscula, quebrando a invencibilidade do time marabaense e reafirmando sua solidez. Agora o Papão mira a liderança da Série C. Para isso vai tratar de vencer o Anápolis no sábado e secar o Amazonas, que no domingo vai receber o Figueirense em Manaus. Com a torcida bicolor empolgada como está, a Curuzu será pequena para o duelo com o Anápolis, penúltimo colocado no campeonato.

Patrick, um vitorioso à parte

Com uma carreira marcada por glórias no Goiás, no Internacional e no Atlético Mineiro, o carioca Patrick é motivo de piadas em São Paulo por seu rendimento físico, pelo que ficou devendo por lá. No Santos, clube ao qual é vinculado, Patrick fez apenas 11 jogos em 2024/2025. Ano passado, na Série B, fez 41 jogos pelo Athletico Paranaense, mas foi descartado. E depois de um começo apagado, se firmou no Remo e está calando os críticos com ótimas atuações, especialmente nas recentes vitórias sobre Bahia e Botafogo.

Aos 33 anos, Patrick está no auge físico e funcionando com grande destaque na Série A, consequência de muita dedicação ao trabalho. Ele tem 14 jogos com a camisa azulina na temporada. Está tentando, mas ainda não fez gol pelo Leão Azul.

BAIXINHAS

* Patrick é peça fundamental no esquema de Léo Condé, técnico que apostou no atleta quando estava desacreditado e vem tendo retribuição em campo com futebol competitivo e liderança. Patrick é um vitorioso à parte nessa campanha do Leão na Série A e vai tratar de reafirmar esse sucesso diante do Palmeiras, domingo.

* Já o outro Patrick (de Paula) vive situação inversa. Começou se destacando a cada jogo pelo Leão Azul e caiu de rendimento por dores no púbis, até perder espaço. Patrick de Paula vai completar o tratamento em São Paulo. Como o contrato termina no final de junho, já deve ser página virada no clube.

* Abel Ferreira está suspenso. Não vai comandar o Palmeiras no jogo contra o Remo. No lugar dele estará o auxiliar João Martins, também português. O Palmeiras lidera a Série A com seis pontos a mais e um jogo a mais que o Flamengo. Portanto, vai defender em Belém a vantagem sobre o principal concorrente.

* Próximos seis jogos do Paysandu na Série C: sábado, em Belém contra o Anápolis; dia 17 no Rio Grande do Sul contra o Caxias; dia 25 em Belém contra o Floresta; dia 31 em Florianópolis contra o Figueirense; dia 13 de junho em Belém contra a Inter de Limeira; dia 20 em São Luís contra o MAC.

* Domingo, contra o Tocantinópolis, em Belém, o goleiro Vinícius vai fazer o seu 30° jogo pela Tuna Luso Brasileira. No Remo foram 258 jogos em sete temporadas. Pelo Bragantino ele fez 11 jogos em 2025. O atleta é o "vovô" do futebol paraense com 41 anos.

* Dois paraenses que brilharam no Remo e se transferiram para o Palmeiras na década de 70. Primeiro foi o lateral Rosemiro e o segundo foi o zagueiro Darinta. Foi o caso também do volante carioca Sandro Silva, boa surpresa do Leão na Série B de 2007.

* Remo terá domingo um dos melhores resultados de bilheteria da sua história no futebol. Pelo fluxo da venda de ingressos, a expectativa é de lotação máxima do estádio, pela presença do Palmeiras e pelo ânimo da torcida azulina pela vitória sobre o Botafogo no Rio.