Adversários poderosos para Papão e Leão e as lições deixadas pela Copa Norte

Adversários poderosos para Papão e Leão

O Barra, fundado em 2013, é o atual campeão catarinense e tem estrutura de clube grande. É de investidores e tem parceria com o Hoffenheim da Alemanha. Também com o Acadêmico Viseu de Portugal. Nesta Série C tem derrota para o Botafogo na Paraíba e vitória em casa sobre o Maranhão. O Barra é respeitável, vai dar muito trabalho, mas o Paysandu tem plenas condições de dertotá-lo, amanhã, na Curuzu.

O RB Bragantino, que recebe o Remo no domingo, é um dos clubes mais sólidos do futebol brasileiro, com o suporte financeiro da indústria de bebidas energéticas Red Bull. O time, porém, tem grandes oscilações entre ótimas e fracas atuações. Sorte do Remo se domingo o time de Bragança Paulista não estiver inspirado. O Leão Azul vem melhorando gradativamente nesta Série A, o que alimenta a esperança de jornada exitosa.

Lições da Copa Norte

É ilusão medir um time por potenciais individuais, sem a devida organização tática, sem funcionar como engrenagem. Foi o caso do time B do Remo no Parazão e mais ainda na Copa Norte, com o agravante da soberba. O Paysandu também está devedor com o seu time B, mas, pelo menos, segue vivo na Copa Norte.

Outra lição: clubes de Rondônia, Roraima e Amazonas evoluíram em estrutura, organização e competitividade. O Trem do Amapá não evoluiu tanto, mas já inspira respeito. Na região, só os times do Acre seguem no mesmo patamar. Portanto, Remo e Paysandu precisam mudar o olhar e se inspirar no Águia, que levou a CN a sério e tem a melhor campanha geral: classificado previamente com 100% de aproveitamento.

BAIXINHAS

* Se foi inaceitável a apatia de alguns jogadores do Remo em campo na Copa Norte, imagine a apatia de quem está apto, mas deixou de ser chamado pra jogar. Se nas contratações já funcionou mal o serviço de análise de desempenho, imagine a análise de compromisso. Catarozzi, Cufré, Carlinhos, Rafael Monti são os casos mais graves.

* Tassano, pelo menos, saiu no bloco do engodo. O zagueiro uruguaio não teve qualquer atuação de destaque, mas mostrou seriedade e ganhou um novo olhar da comissão técnica. Compromisso é marca do atacante João Pedro, que perdeu espaço por questões técnicas, mas sempre visto como peça útil.

* Goleiro Ivan Quaresma tirou proveito individual da Copa Norte para se estabelecer como reserva imediato de Marcelo Rangel, posição que era de Igor Vinhas. O Remo é para Ivan Quaresma a oportunidade de se reposicionar no mercado com o seu ótimo currículo, que inclui até a seleção brasileira.

* Permanência de Pedro Henrique no Papão até o meio do ano, com possibilidade de ficar até o fim da Série C. Uma das concessões feitas pelo Flamengo ao Paysandu em nome de uma boa relação institucional e mercadológica. E assim o Papão segue com uma das principais armas na disputa pelo acesso à Série B.

* Juninho no Paysandu: 181 minutos em campo, dois gols e uma assistência. Bela descoberta do Papão. Atacante de 21 anos, fruto do Palmeiras, muito disposto a dar certo no Papão para alavancar a carreira. Aos 21 anos ele já tem no currículo: Cascavel, Palmeiras e Mirassol na base; Santo André, Avaí, Osasco e Paysandu na carreira profissional.

* Discreto e focado nos interesses do clube, o executivo de futebol Luis Wagner Vivian está correspondendo plenamente à expectativa da alta direção do Remo. A missão mais urgente dele é realinhar o elenco e oferecer as melhores condições possíveis de trabalho ao técnico Léo Condé. Aos poucos está avançando na missão.

* Não existe acaso no sucesso do Águia. O técnico gaúcho Júlio Cesar Nunes conseguiu encaixar o time num modelo de jogo e mentalidade competitiva agora bem refletidos na campanha exitosa na Copa Norte. O Águia está se habilitando para disputar acesso à Série C, desde que não perca o rumo.