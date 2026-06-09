 Papão impetuoso, ambicioso e glorioso | Carlos Ferreira | O Liberal O Liberal - O Liberal | Notícias hoje, Belém agora, Amazônia e região ao vivo
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Carlos Ferreira chevron right

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Papão impetuoso, ambicioso e glorioso

Carlos Ferreira

O ímpeto foi a primeira característica expressada por esse time bicolor que nasceu modesto, cresceu, alimentou ambições e tornou-se glorioso, com os títulos do Parazão, da Copa Norte e agora também da Copa Verde. Para a temporada ser perfeita só falta o acesso à Série B, com ou sem título. 

O Papão 2026 é um case no futebol. É o cruzamento das correntes da humildade, do esforço, da cumplicidade e da competência. Justamente quando encolheu no potencial de investimento o Paysandu explodiu na sua essência de raça e glórias. Clube de massa é assim: superação, coração, explosão de emoções e consagração.

Remo, 106 anos de ação pelos nordestinos

Solidariedade e marketing se confundem nas atuais ações sócio-educativas dos clubes de futebol em todo o mundo. Remo e Paysandu se destacam nessas ações de responsabilidade social. O Remo, porém, ganha destaque extra por uma mobilização expressiva em junho de 1920 em prol de nordestinos flagelados no Pará.

Em evento filantrópico, remistas arrecadaram 16 contos 561 mil 440 réis. O dinheiro foi entregue a uma comissão instituída pelo governador Lauro Sodré para socorrer pessoas em situações de flagelo, no caso os nordestinos concentrados em Castanhal, Capanema, Igarapé-Açu e Nova Timboteua. 

Passados 106 anos, o fato é resgatado pela importância histórica de uma mobilização inspiradora, por pura empatia, quando nem se pensava em marketing.

BAIXINHAS 

* Resgate da ação solidária do Remo em 1920, em prol de nordestinos flagelados, foi levantada pelo jornalista Antônio Prado, paraense que reside em Santa Catarina, leitor desta coluna. O potiguar Zé Welison e o sergipano Marcelinho representam o nordeste no elenco do Leão Azul, tal como o sergipano Agnaldo entre os grandes ídolos azulinos. 

* Italo Carvalho, 13 gols. Kleiton Pego, 11 gols e 5 assistências. Juninho, 8 gols. Nomes e números expressivos no Paysandu em matéria de artilharia. Juninho já chegou com sete gols pelo Osasco e totaliza 15 na temporada.

* Marcinho, seis gols e três assistências. Esses números são valiosos, mas não expressam a importância do atleta no time bicolor. Marcinho é o dínamo que dita o ritmo do time e o líder que honra a braçadeira de capitão, funcionando como agregador não apenas junto aos colegas, mas também junto aos funcionários e demais apoiadores na Curuzu. 

* Em média, Yago Pikachu participa de um gol a cada quatro jogos no Remo. Em 30 jogos o atleta fez seis gols e deu duas assistências, mas a sua maior relevância é de ordem tática. Pikachu é uma peça multifuncional na engrenagem de Léo Condé, além de ser uma das lideranças do elenco. 

* Remo vai fazer contra o Corinthians o seu 10° jogo como visitante na primeira virada da Série A. Isso significa que na segunda virada o Leão Azul fará 10 jogos em Belém e 9 fora. Em Belém o Leão vai receber: Vitória, Atlético Mineiro, Coritiba, Flamengo, Santos, Bragantino, Grêmio, Botafogo, Chapecoense e Corinthians. 

* Edilson, na quarta temporada no Paysandu: três títulos da Copa Verde, dois estaduais, um da Supercopa Grão Pará e uma Copa Norte. É o jogador mais vitorioso do Papão depois da fase dourada de 2001 a 2005. 

* A Copa Verde, incluindo as estatísticas da Copa Norte e da Copa Centro Oeste, terminou com a artilharia dividida entre Juninho (Paysandu), Juninho (Anápolis), Erick (GAS), Kaio Wilker (Nacional) e Alex Choco (Operário MS). Cada um deles fez quatro gols nas competições regionais. 

* Próxima fase da Série D, mata mata: Tuna x Iguatu/CE, Águia x Parnahyba/PI. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

colunas

carlos ferreira

Carlos Ferreira
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA

Futebol

Papão impetuoso, ambicioso e glorioso

09.06.26 12h15

Futebol

Papão derrotado por falta de atitude

05.06.26 14h17

Carlos Ferreira

Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão

04.06.26 14h39

Carlos Ferreira

Remo: G3 nas últimas cinco rodadas

03.06.26 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda