Papão impetuoso, ambicioso e glorioso Carlos Ferreira 09.06.26 12h15 O ímpeto foi a primeira característica expressada por esse time bicolor que nasceu modesto, cresceu, alimentou ambições e tornou-se glorioso, com os títulos do Parazão, da Copa Norte e agora também da Copa Verde. Para a temporada ser perfeita só falta o acesso à Série B, com ou sem título. O Papão 2026 é um case no futebol. É o cruzamento das correntes da humildade, do esforço, da cumplicidade e da competência. Justamente quando encolheu no potencial de investimento o Paysandu explodiu na sua essência de raça e glórias. Clube de massa é assim: superação, coração, explosão de emoções e consagração. Remo, 106 anos de ação pelos nordestinos Solidariedade e marketing se confundem nas atuais ações sócio-educativas dos clubes de futebol em todo o mundo. Remo e Paysandu se destacam nessas ações de responsabilidade social. O Remo, porém, ganha destaque extra por uma mobilização expressiva em junho de 1920 em prol de nordestinos flagelados no Pará. Em evento filantrópico, remistas arrecadaram 16 contos 561 mil 440 réis. O dinheiro foi entregue a uma comissão instituída pelo governador Lauro Sodré para socorrer pessoas em situações de flagelo, no caso os nordestinos concentrados em Castanhal, Capanema, Igarapé-Açu e Nova Timboteua. Passados 106 anos, o fato é resgatado pela importância histórica de uma mobilização inspiradora, por pura empatia, quando nem se pensava em marketing. BAIXINHAS * Resgate da ação solidária do Remo em 1920, em prol de nordestinos flagelados, foi levantada pelo jornalista Antônio Prado, paraense que reside em Santa Catarina, leitor desta coluna. O potiguar Zé Welison e o sergipano Marcelinho representam o nordeste no elenco do Leão Azul, tal como o sergipano Agnaldo entre os grandes ídolos azulinos. * Italo Carvalho, 13 gols. Kleiton Pego, 11 gols e 5 assistências. Juninho, 8 gols. Nomes e números expressivos no Paysandu em matéria de artilharia. Juninho já chegou com sete gols pelo Osasco e totaliza 15 na temporada. * Marcinho, seis gols e três assistências. Esses números são valiosos, mas não expressam a importância do atleta no time bicolor. Marcinho é o dínamo que dita o ritmo do time e o líder que honra a braçadeira de capitão, funcionando como agregador não apenas junto aos colegas, mas também junto aos funcionários e demais apoiadores na Curuzu. * Em média, Yago Pikachu participa de um gol a cada quatro jogos no Remo. Em 30 jogos o atleta fez seis gols e deu duas assistências, mas a sua maior relevância é de ordem tática. Pikachu é uma peça multifuncional na engrenagem de Léo Condé, além de ser uma das lideranças do elenco. * Remo vai fazer contra o Corinthians o seu 10° jogo como visitante na primeira virada da Série A. Isso significa que na segunda virada o Leão Azul fará 10 jogos em Belém e 9 fora. Em Belém o Leão vai receber: Vitória, Atlético Mineiro, Coritiba, Flamengo, Santos, Bragantino, Grêmio, Botafogo, Chapecoense e Corinthians. * Edilson, na quarta temporada no Paysandu: três títulos da Copa Verde, dois estaduais, um da Supercopa Grão Pará e uma Copa Norte. É o jogador mais vitorioso do Papão depois da fase dourada de 2001 a 2005. * A Copa Verde, incluindo as estatísticas da Copa Norte e da Copa Centro Oeste, terminou com a artilharia dividida entre Juninho (Paysandu), Juninho (Anápolis), Erick (GAS), Kaio Wilker (Nacional) e Alex Choco (Operário MS). Cada um deles fez quatro gols nas competições regionais. * Próxima fase da Série D, mata mata: Tuna x Iguatu/CE, Águia x Parnahyba/PI. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Futebol Papão impetuoso, ambicioso e glorioso 09.06.26 12h15 Futebol Papão derrotado por falta de atitude 05.06.26 14h17 Carlos Ferreira Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão 04.06.26 14h39 Carlos Ferreira Remo: G3 nas últimas cinco rodadas 03.06.26 10h33