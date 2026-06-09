Papão impetuoso, ambicioso e glorioso

O ímpeto foi a primeira característica expressada por esse time bicolor que nasceu modesto, cresceu, alimentou ambições e tornou-se glorioso, com os títulos do Parazão, da Copa Norte e agora também da Copa Verde. Para a temporada ser perfeita só falta o acesso à Série B, com ou sem título.

O Papão 2026 é um case no futebol. É o cruzamento das correntes da humildade, do esforço, da cumplicidade e da competência. Justamente quando encolheu no potencial de investimento o Paysandu explodiu na sua essência de raça e glórias. Clube de massa é assim: superação, coração, explosão de emoções e consagração.

Remo, 106 anos de ação pelos nordestinos

Solidariedade e marketing se confundem nas atuais ações sócio-educativas dos clubes de futebol em todo o mundo. Remo e Paysandu se destacam nessas ações de responsabilidade social. O Remo, porém, ganha destaque extra por uma mobilização expressiva em junho de 1920 em prol de nordestinos flagelados no Pará.

Em evento filantrópico, remistas arrecadaram 16 contos 561 mil 440 réis. O dinheiro foi entregue a uma comissão instituída pelo governador Lauro Sodré para socorrer pessoas em situações de flagelo, no caso os nordestinos concentrados em Castanhal, Capanema, Igarapé-Açu e Nova Timboteua.

Passados 106 anos, o fato é resgatado pela importância histórica de uma mobilização inspiradora, por pura empatia, quando nem se pensava em marketing.

BAIXINHAS

* Resgate da ação solidária do Remo em 1920, em prol de nordestinos flagelados, foi levantada pelo jornalista Antônio Prado, paraense que reside em Santa Catarina, leitor desta coluna. O potiguar Zé Welison e o sergipano Marcelinho representam o nordeste no elenco do Leão Azul, tal como o sergipano Agnaldo entre os grandes ídolos azulinos.

* Italo Carvalho, 13 gols. Kleiton Pego, 11 gols e 5 assistências. Juninho, 8 gols. Nomes e números expressivos no Paysandu em matéria de artilharia. Juninho já chegou com sete gols pelo Osasco e totaliza 15 na temporada.

* Marcinho, seis gols e três assistências. Esses números são valiosos, mas não expressam a importância do atleta no time bicolor. Marcinho é o dínamo que dita o ritmo do time e o líder que honra a braçadeira de capitão, funcionando como agregador não apenas junto aos colegas, mas também junto aos funcionários e demais apoiadores na Curuzu.

* Em média, Yago Pikachu participa de um gol a cada quatro jogos no Remo. Em 30 jogos o atleta fez seis gols e deu duas assistências, mas a sua maior relevância é de ordem tática. Pikachu é uma peça multifuncional na engrenagem de Léo Condé, além de ser uma das lideranças do elenco.

* Remo vai fazer contra o Corinthians o seu 10° jogo como visitante na primeira virada da Série A. Isso significa que na segunda virada o Leão Azul fará 10 jogos em Belém e 9 fora. Em Belém o Leão vai receber: Vitória, Atlético Mineiro, Coritiba, Flamengo, Santos, Bragantino, Grêmio, Botafogo, Chapecoense e Corinthians.

* Edilson, na quarta temporada no Paysandu: três títulos da Copa Verde, dois estaduais, um da Supercopa Grão Pará e uma Copa Norte. É o jogador mais vitorioso do Papão depois da fase dourada de 2001 a 2005.

* A Copa Verde, incluindo as estatísticas da Copa Norte e da Copa Centro Oeste, terminou com a artilharia dividida entre Juninho (Paysandu), Juninho (Anápolis), Erick (GAS), Kaio Wilker (Nacional) e Alex Choco (Operário MS). Cada um deles fez quatro gols nas competições regionais.

* Próxima fase da Série D, mata mata: Tuna x Iguatu/CE, Águia x Parnahyba/PI.