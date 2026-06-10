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CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

O milionário e o glorioso do Pará

Carlos Ferreira

O Remo vive a sua melhor fase financeira, com orçamento de R$ 220 milhões e ótimas perspectivas comerciais, para este ano em que o único título é o da Supercopa Grão Pará. O Paysandu enfrenta uma crise financeira tão grave que precisou entrar em processo de Recuperação Judicial, mas já tem três títulos na temporada (Parazão, Copa Norte e Copa Verde) e cresce de cotação para acesso à Série B, o que tornaria 2026 um ano perfeito para a torcida. O momento da rivalidade tem o Leão milionário e o Papão glorioso.

Quem está melhor nessa história? Para quem está focado no presente, a felicidade é bicolor. Para quem mira o futuro, a esperança de decolagem é azulina. Em diferentes patamares, os dois rivais vivem uma fase mágica.

Cada um na sua

Os bicolores têm mesmo que curtir as conquistas e explora-las como propulsoras para a volta à Série B. Afinal, são os acessos e os rebaixamentos no Campeonato Brasileiro que mudam os clubes de prateleira, e o Papão precisa recuperar o seu melhor lugar. O Remo é prova clara. Subiu a receita bruta de R$ 21,3 milhões em 2022 para R$ 82,9 milhões em 2025. Para este ano tem projeção em torno de R$ 200 milhões.

Para o Clube do Remo, permanecer na Série A significa seguir na esteira da estruturação. Para o Paysandu, voltar à Série B é se recolocar em posição digna e condições de crescimento.

BAIXINHAS

* Juan Carlos Osorio deixou o Remo com 25% de aproveitamento na Série A (três pontos em quatro rodadas). No período Léo Condé, 35,7% (15 pontos em 14 rodadas). O Grêmio, primeiro fora da Z4, te 38%. Ou seja, mesmo o aproveitamento do Leão Azul sob comando do atual técnico é de zona do rebaixamento. 

* No entanto, os números também mostram o Leão Azul em escala ascendente, principalmente nas cinco últimas rodadas, quando obteve 10 pontos, 66,6%. Esse dado e o desempenho do time animam a torcida. Vejamos se o time vai seguir em ascensão no pós Copa do Mundo, inclusive por conta dos reforços que o clube está contratando. 

* Números fabulosos são os de Júnior Rocha no Paysandu. O técnico gaúcho comandou o time bicolor à beira do campo em 31 jogos e conquistou 65 pontos. Isso corresponde a  69,8% de aproveitamento, com três títulos de campeão e duas classificações na Copa do Brasil. 

* Juninho x Italo, artilheiros do Paysandu. Com 8 gols em 16 jogos, Juninho tem média de 0,5 gol por jogo. Italo Carvalho tem 13 gols em 27 jogos, média de 4,8%. Outra marca que destaca Juninho é das assistências. Ele deu três passes pra gol e Italo nenhum. 

* Vitor Bueno e Gabriel Taliari se completaram bem nas ações ofensivas do Remo enquanto estiveram no auge físico. VB voltou a jogar, mas com rendimento abaixo do potencial. GT nem voltou a jogar depois da lesão que sofreu diante do Bahia em Salvador. O hiato na Série A vai ser muito importante para a dupla. 

* Para voltar à liderança da Série C na próxima rodada, o Paysandu precisa vencer a Inter de Limeira e "secar" o Brusque, que recebe o Santa Cruz, e o Guarani que recebe o Caxias. Na tabela, Guarani e Brusque são os primeiros com 18 pontos, e o Papão é o terceiro com 17 pontos. 

* Marcelo Rangel já volta aos treinamentos no próximo sábado, uma semana antes dos colegas. O goleiro azulino se antecipa com a determinação de ficar pronto para enfrentar o Corinthians no recomeço da Série A. Afinal, Ivan mostrou diante do São Paulo que Marcelo Rangel tem concorrência acirrada. 

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