O milionário e o glorioso do Pará Carlos Ferreira 10.06.26 14h41 O Remo vive a sua melhor fase financeira, com orçamento de R$ 220 milhões e ótimas perspectivas comerciais, para este ano em que o único título é o da Supercopa Grão Pará. O Paysandu enfrenta uma crise financeira tão grave que precisou entrar em processo de Recuperação Judicial, mas já tem três títulos na temporada (Parazão, Copa Norte e Copa Verde) e cresce de cotação para acesso à Série B, o que tornaria 2026 um ano perfeito para a torcida. O momento da rivalidade tem o Leão milionário e o Papão glorioso. Quem está melhor nessa história? Para quem está focado no presente, a felicidade é bicolor. Para quem mira o futuro, a esperança de decolagem é azulina. Em diferentes patamares, os dois rivais vivem uma fase mágica. Cada um na sua Os bicolores têm mesmo que curtir as conquistas e explora-las como propulsoras para a volta à Série B. Afinal, são os acessos e os rebaixamentos no Campeonato Brasileiro que mudam os clubes de prateleira, e o Papão precisa recuperar o seu melhor lugar. O Remo é prova clara. Subiu a receita bruta de R$ 21,3 milhões em 2022 para R$ 82,9 milhões em 2025. Para este ano tem projeção em torno de R$ 200 milhões. Para o Clube do Remo, permanecer na Série A significa seguir na esteira da estruturação. Para o Paysandu, voltar à Série B é se recolocar em posição digna e condições de crescimento. BAIXINHAS * Juan Carlos Osorio deixou o Remo com 25% de aproveitamento na Série A (três pontos em quatro rodadas). No período Léo Condé, 35,7% (15 pontos em 14 rodadas). O Grêmio, primeiro fora da Z4, te 38%. Ou seja, mesmo o aproveitamento do Leão Azul sob comando do atual técnico é de zona do rebaixamento. * No entanto, os números também mostram o Leão Azul em escala ascendente, principalmente nas cinco últimas rodadas, quando obteve 10 pontos, 66,6%. Esse dado e o desempenho do time animam a torcida. Vejamos se o time vai seguir em ascensão no pós Copa do Mundo, inclusive por conta dos reforços que o clube está contratando. * Números fabulosos são os de Júnior Rocha no Paysandu. O técnico gaúcho comandou o time bicolor à beira do campo em 31 jogos e conquistou 65 pontos. Isso corresponde a 69,8% de aproveitamento, com três títulos de campeão e duas classificações na Copa do Brasil. * Juninho x Italo, artilheiros do Paysandu. Com 8 gols em 16 jogos, Juninho tem média de 0,5 gol por jogo. Italo Carvalho tem 13 gols em 27 jogos, média de 4,8%. Outra marca que destaca Juninho é das assistências. Ele deu três passes pra gol e Italo nenhum. * Vitor Bueno e Gabriel Taliari se completaram bem nas ações ofensivas do Remo enquanto estiveram no auge físico. VB voltou a jogar, mas com rendimento abaixo do potencial. GT nem voltou a jogar depois da lesão que sofreu diante do Bahia em Salvador. O hiato na Série A vai ser muito importante para a dupla. * Para voltar à liderança da Série C na próxima rodada, o Paysandu precisa vencer a Inter de Limeira e "secar" o Brusque, que recebe o Santa Cruz, e o Guarani que recebe o Caxias. Na tabela, Guarani e Brusque são os primeiros com 18 pontos, e o Papão é o terceiro com 17 pontos. * Marcelo Rangel já volta aos treinamentos no próximo sábado, uma semana antes dos colegas. O goleiro azulino se antecipa com a determinação de ficar pronto para enfrentar o Corinthians no recomeço da Série A. Afinal, Ivan mostrou diante do São Paulo que Marcelo Rangel tem concorrência acirrada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira O milionário e o glorioso do Pará 10.06.26 14h41 Futebol Papão impetuoso, ambicioso e glorioso 09.06.26 12h15 Futebol Papão derrotado por falta de atitude 05.06.26 14h17 Carlos Ferreira Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão 04.06.26 14h39