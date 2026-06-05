Papão derrotado por falta de atitude

O Anápolis teve foco e atitude de quem decidia um título. O Paysandu se comportou como quem apenas fazia mais um jogo na temporada. Atuação abaixo da média. A derrota (3 x 1) foi a pior do Papão na temporada, mas não foi definitiva. A decisão da Copa Verde segue em aberto, mas com vantagem significativa para o time goiano.

Domingo, no Mangueirão, o Papão terá que vencer por três gols para faturar o título no tempo normal, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis. Tem time e tem torcida para isso, mas também tem um adversário muito valente e determinado a ser campeão. Vai sobrar emoção.

Remo na Série A: quase R$ 15 milhões em bilheteria

Precisamente, R$ 14.986.515,00. O Remo é o 6° da Série A em faturamento nas bilheterias nos nove jogos disputados em Belém. De lucro são R$ 10.020.153,46. (Fonte: Senhor Gol, com base nos relatórios financeiros da CBF).

Top 6 em renda, o Remo é o 12° do campeonato em público. Por que? Por ser um dos clubes com menos sócios torcedores na Série A. Só um clube de torcida muito apaixonada pode ter tamanho destaque em renda sendo mediano em matéria de público. O Remo tem média de R$ 1,66 milhão em renda para média de 21.949 pagantes.

Por esses números tão expressivos e larga audiência na Série A, o Leão Azul se posiciona no mercado como força promissora no olhar de investidores. Nada mal!

BAIXINHAS

* Nas primeiras 18 rodadas da Série A o Remo fez nove jogos em Belém e nove fora. Como o 19° jogo será em São Paulo, contra o Corinthians, dia 21 ou 22 de julho, o Leão Azul fará dez jogos em Belém na segunda virada do campeonato, fechando contra o Corinthians no Mangueirão no dia 2 de dezembro.

* Na Série C, primeira fase, restam 10 rodadas. O Paysandu vai jogar em Belém contra a Inter de Limeira, Santa Cruz, Guarani, Confiança e Maringá. Fora de casa o Papão vai enfrentar o Maranhão, Ypiranga, Amazonas, Ferroviária e Ituano.

* Nas muitas contratações do Remo para esta temporada, quatro jogadores vieram comprados: Maiky, Lionel Picco, Gabriel Taliari e Jajá. Outros dois o Leão tem direito de compra já negociado: Matheus Alexandre e Tchamba. Pelo que vem produzindo, o zagueiro camaronês deve ser comprado. Quanto ao lateral, vai depender da produtividade.

* Clubes da Série C estão recebendo da CBF R$ 1,2 milhão em parcelas, além de bilheteris. Quem avançar à segunda fase vai receber mais R$ 624 mil. Na Série B, de onde saiu e tenta voltar, cada clube está recebendo o valor líquido de 14,9 milhões, mais o custeio das viagens e 19 bilheterias.

* O Santa Cruz lidera o ranking de público da Série C com 12.005 ingressos vendidos por jogo. O Paysandu é o segundo com média de 7.382 pagantes. O Guarani é o terceiro com 4.166 (fonte: Senhor Gol). Santa Cruz e Paysandu são também as duas maiores audiências do campeonato na televisão.

* Os clubes da Série D estão recebendo apenas R$ 500 mil, cada, na primeira fase. As etapas eliminatórias vão de 21 de junho até 13 de setembro, com repasses variando de R$ 100 mil a R$ 300 mil. No total, o campeão da Série D vai receber R$ 1.590.000,00.

* Já classificados à segunda fase da Série D, Aguia e Tuna jogam sem pressão no fim de semana. Neste sábado, Imperatriz x Tuna, Trem x Águia. Das 64 vagas da segunda fase, 38 já têm os donos definidos.