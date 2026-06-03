Remo: G3 nas últimas cinco rodadas

Nas últimas cinco rodadas da Série A, o Remo conquistou 10 dos 15 pontos que disputou, 66,6% de aproveitamento, em igualdade com o Atlético Mineiro. O Galo, porém, tem melhor saldo de gols. O Bragantino foi o melhor de todos nesse recorte do campeonato, com 12 pontos.

Que importância tem esse recorte das últimas cinco rodadas? É uma forma inequívoca de perceber o crescimento do Leão Azul, que no período teve também classificação na Copa do Brasil, derrubando o Bahia. Portanto, o 18º lugar na classificação geral é por conta do mau começo. Hoje, se o time de Léo Condé não encanta, já impõe respeito e alimenta esperança.

Bonafasi, jogador “nem nem” no Papão

Já são 18 jogos pelo Paysandu. Facundo Bonafasi nem brilha, nem compromete. Nunca foi o melhor, nem o pior em campo. O uruguaio resolveu o problema da lateral esquerda do Papão com sua marcante regularidade. Já festejou dois títulos e já está vivenciando mais uma decisão, agora na Copa Verde.

Com uma década de rodagem no futebol, sempre no seu país, Bonafasi está no pacote dos acertos do Papão nas contratações desta temporada. Uma feliz indicação do também uruguaio Yeferson Quintana. Tão logo renovou o contrato para 2026, o zagueiro indicou o compatriota, de 30 anos, que tem 10 vitórias, cinco empates, três derrotas e dois títulos com a camisa bicolor.

BAIXINHAS

* Com a saída de Diego Hernandez, fica disponível a icônica camisa 33 do Leão Azul. O clube vai repassá-la ou vai tirá-la de campo? Na Série B, ano passado, Diego Hernandez teve momentos que o tornaram digno da honrosa Camisa 33, depois do fiasco de Felipe Vizeu.

* A Camisa 33 foi instituída em 2014 para Eduardo Ramos. O sucesso de vendas só não foi maior porque o jogador não rendeu enquanto a vestiu. Eduardo Ramos só se dedicou, e se destacou, quando trocou a 33 pela 10. Não faltou quem culpasse a camisa.

* Em resposta à Camisa 33, alusiva ao tabu dos anos 90, o Paysandu aposentou Camisa 7 em alusão à goleada de 7 x 0 sobre o Remo em 1945. Mas ao contratar Rossi, ano passado, deu a ele a camisa 77. Rossi teve dias de glória no Papão, mas murchou e saiu pela porta dos fundos.

* Paraense Juninho, do Anápolis, disputa o seu terceiro título da Copa Verde. Ele foi duas vezes campeão da CV pelo Paysandu. Nesta temporada, Juninho tem três gols e quatro assistências em 26 jogos, 8 pelo São Joseense/PR e 18 pelo Anápolis.

* Onze meses em recuperação de lesão e cirurgia, retorno aos gramados e nova lesão, com indicativo de nova cirurgia. O drama é de Matheus Vargas, jogador do Paysandu, vítima de ação violenta de um atleta do Figueirense, que a arbitragem não puniu.

* Três amistosos planejados pelo Remo na intertemporada: primeiro contra um time local (provavelmente a Tuna) no Baenão; segundo contra um time grande do Brasil ou de um país vizinho; terceiro contra um time do interior de São Paulo, na semana do jogo contra o Corinthians.

* Nessa intertemporada, serão encaixados jogadores que o clube vai contratar nos próximos dias e melhoradas algumas dependências do Baenão. Um ganho muito importante será a recuperação completa do atacante Gabriel Taliari, jogador de grande importância tática no time azulino.