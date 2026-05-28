Decisão, Papão em alta rotação

Vale o título da Copa Norte, vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil (cota de R$ 950 mil), vale disputa posterior do título da Copa Verde. E o Paysandu joga pelo empate, hoje, 21 horas, em Manaus, contra o Nacional.

A importância do jogo indica o Papão na mais alta rotação, na sua melhor característica. O time bicolor é tático sim, é técnico sim, mas muito físico. O Nacional não é menos competitivo, mas não tem a força de conjunto do time bicolor. Essa decisão deve mostrar o "Naça" movido pelo entusiasmo e superação. O Papão deve estar preparado para resistir e para responder à pressão. Jogo quente! Nesse clima, significa muito a vantagem que o time paraense construiu em Belém na vitória por 1 x 0. Vida difícil para os dois lados e também para a arbitragem nesse duelo tomado por tradição, ambição, rivalidade e artimanhas.

Quem substitui Jajá?

A simples entrada de Diego Hernandez ou a entrada de Zé Ricardo, o avanço de Vitor Bueno para o ataque e o deslocamento de Alef Manga para o lado esquerdo. Manga está sob cuidados médicos, mas vai jogar. Essas parecem ser opções lógicas de Léo Condé para substituir Jajá, que desfalca o time contra o São Paulo, por suspensão.

Com Diego Hernandez estaria mantida a estrutura e seria a cartada decisiva para o uruguaio ficar ou sair, já que o contrato está terminando. Zé Ricardo potencializa as funções ofensivas do volante Patrick. Não por acaso, Patrick ficou inibido, inseguro, sem a proteção que o ZR garante no sistema de marcação.

BAIXINHAS

* Além de todas as avaliações que já tinha, Léo Condé faz experimentações nos treinos, com base nas características do time adversário, para fechar a escolha do substituto de Jajá no ataque. Para o lugar do goleiro Marcelo Rangel, concorrência equilibrada entre Ivan e Igor Vinhas.

* Cametá na torcida pelo Papão. O Mapará entra na Copa do Brasil como 3° colocado no Parazão se o Paysandu conquistar a Copa Norte e a vaga na terceira fase da competição nacional. Para 2027 o Cametá já garantiu vaga na série D.

* O outro paraense garantido na próxima Série D é o Castanhal. E se o Cametá herdar vaga do Paysandu na Copa do Brasil, o Japiim ficará na vez para herdar vaga do Remo, caso o Leão se mantenha na Série A. O Capitão Poço conquistou sua vaga na Copa do Brasil como campeão da Copa Grão Pará.

* Zagueiro Igor Rabelo (Fluminense), meias Zé Rafael (Santos) e Boschila (Operário), atacantes Everton Maceió (Portuguesa) e Chico da Costa (Cruzeiro). Nomes especulados, enquanto o Remo se mexe no mercado para quatro ou cinco contratações. Chico da Costa é o mais provável.

* Delegação do Paysandu vai seguir de Manaus a Florianópolis para o jogo contra o Figueirense, domingo, às 20:30. O meia Marcinho e o volante Enrico voltam para Belém por estarem suspensos na Série C, com três cartões amarelos.

* O jogo contra o São Paulo deve significar despedida para o uruguaio Diego Hernandez, cujo empréstimo junto ao Botafogo está terminando. O Remo tem o direito de compra, em bases já negociadas, mas o que o atleta vem produzindo não justifica o alto investimento.

* Garoto Kadu, lateral direito, emprestado pelo Remo ao Botafogo, vem compondo o banco alvinegro na Série A como reserva de Vitinho. Já o atacante Marrony, também emprestado pelo Remo, virou meia no Atlético Goianiense, titular na Série B.