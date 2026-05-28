Decisão, Papão em alta rotação Carlos Ferreira 28.05.26 14h17 Vale o título da Copa Norte, vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil (cota de R$ 950 mil), vale disputa posterior do título da Copa Verde. E o Paysandu joga pelo empate, hoje, 21 horas, em Manaus, contra o Nacional. A importância do jogo indica o Papão na mais alta rotação, na sua melhor característica. O time bicolor é tático sim, é técnico sim, mas muito físico. O Nacional não é menos competitivo, mas não tem a força de conjunto do time bicolor. Essa decisão deve mostrar o "Naça" movido pelo entusiasmo e superação. O Papão deve estar preparado para resistir e para responder à pressão. Jogo quente! Nesse clima, significa muito a vantagem que o time paraense construiu em Belém na vitória por 1 x 0. Vida difícil para os dois lados e também para a arbitragem nesse duelo tomado por tradição, ambição, rivalidade e artimanhas. Quem substitui Jajá? A simples entrada de Diego Hernandez ou a entrada de Zé Ricardo, o avanço de Vitor Bueno para o ataque e o deslocamento de Alef Manga para o lado esquerdo. Manga está sob cuidados médicos, mas vai jogar. Essas parecem ser opções lógicas de Léo Condé para substituir Jajá, que desfalca o time contra o São Paulo, por suspensão. Com Diego Hernandez estaria mantida a estrutura e seria a cartada decisiva para o uruguaio ficar ou sair, já que o contrato está terminando. Zé Ricardo potencializa as funções ofensivas do volante Patrick. Não por acaso, Patrick ficou inibido, inseguro, sem a proteção que o ZR garante no sistema de marcação. BAIXINHAS * Além de todas as avaliações que já tinha, Léo Condé faz experimentações nos treinos, com base nas características do time adversário, para fechar a escolha do substituto de Jajá no ataque. Para o lugar do goleiro Marcelo Rangel, concorrência equilibrada entre Ivan e Igor Vinhas. * Cametá na torcida pelo Papão. O Mapará entra na Copa do Brasil como 3° colocado no Parazão se o Paysandu conquistar a Copa Norte e a vaga na terceira fase da competição nacional. Para 2027 o Cametá já garantiu vaga na série D. * O outro paraense garantido na próxima Série D é o Castanhal. E se o Cametá herdar vaga do Paysandu na Copa do Brasil, o Japiim ficará na vez para herdar vaga do Remo, caso o Leão se mantenha na Série A. O Capitão Poço conquistou sua vaga na Copa do Brasil como campeão da Copa Grão Pará. * Zagueiro Igor Rabelo (Fluminense), meias Zé Rafael (Santos) e Boschila (Operário), atacantes Everton Maceió (Portuguesa) e Chico da Costa (Cruzeiro). Nomes especulados, enquanto o Remo se mexe no mercado para quatro ou cinco contratações. Chico da Costa é o mais provável. * Delegação do Paysandu vai seguir de Manaus a Florianópolis para o jogo contra o Figueirense, domingo, às 20:30. O meia Marcinho e o volante Enrico voltam para Belém por estarem suspensos na Série C, com três cartões amarelos. * O jogo contra o São Paulo deve significar despedida para o uruguaio Diego Hernandez, cujo empréstimo junto ao Botafogo está terminando. O Remo tem o direito de compra, em bases já negociadas, mas o que o atleta vem produzindo não justifica o alto investimento. * Garoto Kadu, lateral direito, emprestado pelo Remo ao Botafogo, vem compondo o banco alvinegro na Série A como reserva de Vitinho. Já o atacante Marrony, também emprestado pelo Remo, virou meia no Atlético Goianiense, titular na Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Decisão, Papão em alta rotação 28.05.26 14h17 Carlos Ferreira Papão vai usar arma do Vasco amanhã 27.05.26 14h28 Carlos Ferreira Papão vence em jogo típico da Série C 26.05.26 14h22 Futebol Campanhas devem ajudar muito nas contratações 24.05.26 8h00