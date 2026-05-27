Papão vai usar arma do Vasco amanhã

Mais que exercer, o Paysandu vai sustentar a intensidade física na decisão contra o Nacional, amanhã, tal como o Vasco fez em Belém na Copa do Brasil. Chegou o momento em que o Papão não conseguiu acompanhar o ritmo e perdeu por 2 x 0.

Hoje, é o time bicolor que tem condições de ditar e sustentar um ritmo acima do adversário. Mas tratando-se de uma decisão, também vai ser determinante o fator emocional, no que o "Naça" aposta como mandante para uma grande mobilização time/torcida para jornada de superação. O Paysandu é um time sólido e o Nacional se planeja para ser inflamável. Isso deixa o jogo aberto a todas as possibilidades. A vantagem do empate faz do Papão o clube mais próximo do título desta Copa Norte.

Condé aponta parâmetro para o Leão

"Ano passado o Vitória virou o turno (primeiros 19 jogos) com 18 pontos e não caiu". Observação de Léo Condé sobre o clube baiano que fechou a campanha com 45 pontos, no 15° lugar. O Remo está com 15 pontos e, para repetir o feito do Vitória, precisaria de mais 30 nos 63 que ainda vai disputar.

Seguindo o parâmetro apontado por Condé, claro que o Remo precisa melhorar tanto quanto o Vitória melhorou, para, provavelmente, ter o mesmo êxito. E o time já mostrou alguns saltos animadores. Precisa aproveitar bem a intertemporada proporcionada pela Copa do Mundo para se consolidar num nível compatível de competitividade. Até porque a Série A deve mudar de cenário na relação de forças ao recomeçar.

BAIXINHAS

* O cenário da relação de forças na Série A deve mudar no pós Copa por diversos motivos. Clubes em grave crise financeira terão perdas no elenco e ambiente prejudicado. Nem todos vão tirar o melhor proveito da intertemporada, seja mas contratações ou na qualidade do trabalho.

* Uma diferença nas arquibancadas, hoje, em Manaus, é que o Nacional terá público e o Paysandu terá torcida. Seguramente, será expressiva a presença de bicolores. Nas últimas décadas o tradicional e glorioso "Naça" foi rebaixado de protagonista a coadjuvante no próprio estado. Agora dá sinais de retomada da sua força em campo para voltar a ter força/paixão também nas arquibancadas. O jogo será no estádio Carlos Zamith, que tem 6.500 lugares.

* Para o Santos, novo adversário do Remo na Copa do Brasil, o 17° lugar na Série A atormenta muito mais que o 19° do Leão Azul, com diferença de apenas três pontos. O Santos está sob pressão da torcida pela campanha, de jogadores por atraso no pagamento dos direitos de imagem e dos credores em diversos setores do mercado.

* No Remo, a única pressão é por resultados na Série A. Afinal, na Copa do Brasil o time está com 100% de aproveitamento, tendo eliminado o Bahia. Antes de visitar o Santos pela Copa do Brasil, o Leão vai enfrentar São Paulo, Corinthians, Vitória e Mirassol pela Série A.

* Acordo fechado na Curuzu. Conquistando a Copa Norte, todos os profissionais bicolores vão abrir mão de uma parte do prêmio para oferecer apoio ao ex-jogador e ex-treinador Dutra, que enfrenta grave enfermidade e precisa principalmente de fraldas geriátricas. O Remo, onde Dutra é ídolo, já fez uma primeira doação. Contato da família: 98179-2741.

* Fora do jogo contra o São Paulo por lesão, Marcelo Rangel vai cumprir etapas da recuperação com perspectiva de ficar pronto para o recomeço da Série A, dia 22 de julho, contra o Corinthians. Será o caso também de Gabriel Taliari, que voltou a sentir dores e foi descartado para o jogo contra o São Paulo.

* Paraense Gleika Pinheiro vai comandar a arbitragem da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, sexta-feira, no Rio. O Flamengo, que venceu o primeiro jogo por 1 x 0, vai jogar pelo empate, contra o São Paulo, para ser campeão. Equipe de arbitragem da FPF festeja a escalação de Gleika, que irá a campo representando o trabalho de todos os seus comandantes e colegas.