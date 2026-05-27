Papão vai usar arma do Vasco amanhã Carlos Ferreira 27.05.26 14h28 Paysandu encara o Nacional pela final da Copa Norte. (Wagner Santana / O Liberal) Mais que exercer, o Paysandu vai sustentar a intensidade física na decisão contra o Nacional, amanhã, tal como o Vasco fez em Belém na Copa do Brasil. Chegou o momento em que o Papão não conseguiu acompanhar o ritmo e perdeu por 2 x 0. Hoje, é o time bicolor que tem condições de ditar e sustentar um ritmo acima do adversário. Mas tratando-se de uma decisão, também vai ser determinante o fator emocional, no que o "Naça" aposta como mandante para uma grande mobilização time/torcida para jornada de superação. O Paysandu é um time sólido e o Nacional se planeja para ser inflamável. Isso deixa o jogo aberto a todas as possibilidades. A vantagem do empate faz do Papão o clube mais próximo do título desta Copa Norte. Condé aponta parâmetro para o Leão "Ano passado o Vitória virou o turno (primeiros 19 jogos) com 18 pontos e não caiu". Observação de Léo Condé sobre o clube baiano que fechou a campanha com 45 pontos, no 15° lugar. O Remo está com 15 pontos e, para repetir o feito do Vitória, precisaria de mais 30 nos 63 que ainda vai disputar. Seguindo o parâmetro apontado por Condé, claro que o Remo precisa melhorar tanto quanto o Vitória melhorou, para, provavelmente, ter o mesmo êxito. E o time já mostrou alguns saltos animadores. Precisa aproveitar bem a intertemporada proporcionada pela Copa do Mundo para se consolidar num nível compatível de competitividade. Até porque a Série A deve mudar de cenário na relação de forças ao recomeçar. BAIXINHAS * O cenário da relação de forças na Série A deve mudar no pós Copa por diversos motivos. Clubes em grave crise financeira terão perdas no elenco e ambiente prejudicado. Nem todos vão tirar o melhor proveito da intertemporada, seja mas contratações ou na qualidade do trabalho. * Uma diferença nas arquibancadas, hoje, em Manaus, é que o Nacional terá público e o Paysandu terá torcida. Seguramente, será expressiva a presença de bicolores. Nas últimas décadas o tradicional e glorioso "Naça" foi rebaixado de protagonista a coadjuvante no próprio estado. Agora dá sinais de retomada da sua força em campo para voltar a ter força/paixão também nas arquibancadas. O jogo será no estádio Carlos Zamith, que tem 6.500 lugares. * Para o Santos, novo adversário do Remo na Copa do Brasil, o 17° lugar na Série A atormenta muito mais que o 19° do Leão Azul, com diferença de apenas três pontos. O Santos está sob pressão da torcida pela campanha, de jogadores por atraso no pagamento dos direitos de imagem e dos credores em diversos setores do mercado. * No Remo, a única pressão é por resultados na Série A. Afinal, na Copa do Brasil o time está com 100% de aproveitamento, tendo eliminado o Bahia. Antes de visitar o Santos pela Copa do Brasil, o Leão vai enfrentar São Paulo, Corinthians, Vitória e Mirassol pela Série A. * Acordo fechado na Curuzu. Conquistando a Copa Norte, todos os profissionais bicolores vão abrir mão de uma parte do prêmio para oferecer apoio ao ex-jogador e ex-treinador Dutra, que enfrenta grave enfermidade e precisa principalmente de fraldas geriátricas. O Remo, onde Dutra é ídolo, já fez uma primeira doação. Contato da família: 98179-2741. * Fora do jogo contra o São Paulo por lesão, Marcelo Rangel vai cumprir etapas da recuperação com perspectiva de ficar pronto para o recomeço da Série A, dia 22 de julho, contra o Corinthians. Será o caso também de Gabriel Taliari, que voltou a sentir dores e foi descartado para o jogo contra o São Paulo. * Paraense Gleika Pinheiro vai comandar a arbitragem da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, sexta-feira, no Rio. O Flamengo, que venceu o primeiro jogo por 1 x 0, vai jogar pelo empate, contra o São Paulo, para ser campeão. Equipe de arbitragem da FPF festeja a escalação de Gleika, que irá a campo representando o trabalho de todos os seus comandantes e colegas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Papão vai usar arma do Vasco amanhã 27.05.26 14h28 Carlos Ferreira Papão vence em jogo típico da Série C 26.05.26 14h22 Futebol Campanhas devem ajudar muito nas contratações 24.05.26 8h00 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14