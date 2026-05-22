Remo é o 5° em disciplina na Serie A

Com 32 cartões amarelos e dois vermelhos, o Remo só é superado pelo Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro e Cruzeiro no ranking da disciplina na Seria A, organizado pela ESPN. Cumpridas 16 rodadas, o Leão Azul é o 5° mais disciplinado do Campeonato Brasileiro e tem apenas três atletas pendurados (dois cartões amarelos): o goleiro Marcelo Rangel, o volante Lionel Picco e o zagueiro Marlon.

A performance disciplinar tem relação direta com a engrenagem tática (time bem organizado), com o aspecto emocional e com o ótimo estágio físico. O Remo é um time em consolidação de conjunto, mas ainda corrigindo deficiências e potencializando virtudes. Em outras palavras, ainda com carências e larga margem de desenvolvimento, testado a cada jogo, como o de domingo contra o Athletico Paranaense, 5° colocado na classificação do campeonato.

Papão, o que explica a baixa no rendimento?

Até a derrota para o Nacional (7 x 0) em Manaus, o Paysandu preservava os titulares com apenas um jogo por semana. Todos na plenitude física! Ao entrar na rotina de dois jogos (e viagens) por semana, o time bicolor sentiu um impacto progressivo. Nos dois últimos jogos foi flagrante a perda de intensidade. Time menos compacto e com dificuldade na conexão de jogadas.

A próxima sequência tem Floresta em Belém na segunda-feira, Nacional na quinta em Manaus e Figueirense no domingo em Florianópolis. Conquistando a Copa Norte, o Papão mantém a rotina de dois jogos por semana. Afinal, a decisão da Copa Verde, contra o campeão do Centro Oeste, será dias 3 e 7 de junho.

BAIXINHAS

* A rotina de dois jogos por semana não chegaria a ser um grande problema se o Papão não tivesse um elenco curto e não dependesse tanto da intensidade física. Mas não sentencia o clube. Apenas, exige renúncias e superação dos atletas para manter o time bem situado na Série C e glorioso nas copas regionais.

* Marrony, atacante de 27 anos, emprestado pelo Remo ao Atlético Goianiense, é titular na Série B. Tem 13 jogos e dois gols pelo time goiano na temporada. No Remo era figura nula e o clube paraense fez questão de cedê-lo ao primeiro interessado.

* Diego Hernandez, também atacante, 24 anos, vive situação inversa a Marrony. Está emprestado ao Remo porque não tinha espaço no Botafogo. O uruguaio teve dias de glória na Série B, mas murchou na Série A. Por ser muito caro, a sua baixa produtividade o coloca em clima de despedida.

* Na queda de performance do Paysandu o artilheiro Ítalo Carvalho está pagando o preço. É um jogador que depende muito de aproximação e jogo coletivo. Como o time está abusando de bolas médias e longas nas ações de ataque, o artilheiro ficou desfavorecido, por não ter físico para o choque.

* Depois de Marcelo Cabo (Caxias), agora é a vez de Leston Júnior (Floresta), outro técnico ex-Remo, enfrentar o Paysandu na Série C. No Leão, em 2016, foram apenas 10 jogos. No Floresta ele faz bom trabalho. O time está na faixa de classificação com apenas uma derrota, três vitórias e três empates, 7a posição.

* Finalmente, a reestréia do volante Matheus Vargas no Paysandu. O atleta já admite alinhar o salário à realidade da Série C para ter a oportunidade de se recolocar no mercado e ser importante para o Papão na disputa do acesso à Série B. Além de bom jogador, é uma liderança positiva.

* STJD julga hoje recurso do Remo por Zé Ricardo, que foi suspenso por cinco jogos. É provável que o atleta ganhe efeito suspensivo e possa jogar contra o Athletico Paranaense. O recurso é também contra a suspensão do presidente Antônio Carlos Teixeira por dois meses. Ele foi acusado de atitude hostil contra a arbitragem no jogo contra o Palmeiras.