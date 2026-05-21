Castro, pé de anjo

A cabeça não, mas o pé é de anjo. Castro foi abençoado no chute perfeito, de fora da área, que colocou o Papão em vantagem sobre o Nacional na decisão da Copa Norte: 1 x 0.

Não foi uma boa atuação do time bicolor. O Nacional até ameaçou abrir o placar em algumas ocasiões. O Papão não foi o time compacto e intenso de suas melhores jornadas, mas jogou o bastante para vencer e conquistar a vantagem do empate no jogo de volta, quinta-feira, em Manaus. Antes dessa finalíssima, na segunda-feira, novamente em Belém, o Papão vai enfrentar o Floresta pela Série C, na Curuzu.

Marcelinho, um lateral turbinado

Correndo um absurdo e jogando uma enormidade, Marcelinho está provando a si mesmo do que é capaz, brilhando na elite. O lateral direito do Remo já era destaque na Série B, mas começou esta Série A como reserva de João Lucas. Com a grave lesão do titular, ele não apenas deu conta [CF1] de substituí-lo como tornou-se peça estratégica no esquema de Léo Condé.

Maiky, o lateral esquerdo, está funcionando como terceiro zagueiro, para que o time explore a ofensividade do turbinado Marcelinho. O volante Patrick é o outro elemento surpresa nas ações ofensivas do Leão, num esquema sustentado também pelas funções defensivas de Pikachu e Jajá nos corredores laterais. Nessa dinâmica, o Remo está deixando de ser aquele time meramente reativo dos primeiros jogos da “era” Léo Condé e já tem força propositiva. É um time que vem se enriquecendo de alternativas táticas a cada jogo e avançando o seu bloco de marcação. Não por acaso, 8 dos 19 gols do Leão na Série A foram marcados nas últimas cinco rodadas.

BAIXINHAS

* Gabriel Mesquita completou ontem 40 jogos pelo Paysandu. A outra sequência de jogos na carreira dele foi pelo Guarani de Campinas: 43 jogos em 2020 e 2021. Ano passado ele voltou ao Guarani e fez mais 12 jogos. Esses são os clubes onde ele mais jogou, mas foi como reserva do Cruzeiro que ele teve a maior conquista: campeão da Série B em 2022 como reserva de Fábio.

* Copa Centro Oeste tem hoje Anápolis x Rio Branco/ES abrindo a decisão do título, de uma vaga na terceira fase da próxima Copa do Brasil e o direito de decidir a Copa Verde com Paysandu ou Nacional. O jogo de hoje será às 20 horas em Anápolis. E a finalíssima na próxima quarta-feira em Cariacica. A finalíssima da Copa Norte, Nacional x Paysandu, será na quinta-feira. Esses jogos serão transmitidos pelo SportyNet e pelo Canal do Benja.

* No Remo desde 2024, o gaúcho Jaderson veio emprestado pelo Athletico Paranaense, que não fez questão do seu retorno. Então, o atleta assinou contrato com três anos com o Leão Azul. Perdeu a titularidade na Série A, mas vem sendo acionado frequentemente por Léo Condé. É um jogador com muito crédito junto à torcida.

* Athletico Paraense vindo a Belém como 15° pior visitante da Série A (5 derrotas, 1 vitória e 1 derrota) e desfalcado na lateral esquerda. Léo Derik saiu lesionado do jogo contra o Flamengo. Esquivel entrou e também se lesionou. A posição pode ser ocupada por Benavidez ou pode ser acionado o jovem Claudinho. Também estão fora o zagueiro Terán e o volante Luiz Gustavo.

* Em compensação, o Athletico pode contar com a volta do volante Portilla, que cumpriu suspensão, e com o atacante Julimar, recuperado de entorse no tornozelo. Julimar, centroavante de 25 anos, bom jogador, é paraense de Nova Ipixuna. O Athletico vai treinar no CT do Castanhal, onde funciona um polo da base do clube paranaense.

* Com quatro gols e três assistências em 16 jogos na Série A, Alef Manga vai conseguindo no Remo o objetivo particular de se reposicionar no mercado da elite nacional. Ano passado ele fracassou na Série B. Este ano, se destaca na Série A. Mas o atacante seria mais importante ainda para o time se não forçasse algumas finalizações em que teria o passe como decisão mais inteligente.

* Júlio Cesar Nunes está substituído no Águia pelo seu ex-chefe. Ele foi auxiliar de Luis Carlos Wink no Esportivo de Bento Gonçalves em 2012. JCN foi para o Nacional, onde LCW era o técnico em 2005 na Série C de 2005 e enfrentou o Remo naquele campeonato conquistado pelo Leão Azul. Wink vai estrear no Águia contra o Imperatriz, sábado, no Maranhão.

* Jogo Remo x São Paulo confirmado pela CBF para o domingo, 31, às 20:30, no Mangueirão. Esse foi originalmente programado para o sábado, 30, mas para a mesma data foi programado um show no Mangueirão. O jogo chegou a ser transferido para o Baenão, mas voltou para o Mangueirão com o adiamento pedido pelos dois clubes, como forma de garantir um local adequado.