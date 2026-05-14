Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Colunas chevron right Carlos Ferreira chevron right

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Drama e glória numa noite azul

Carlos Ferreira

O Bahia foi insistente e impôs um drama aos azulinos, inclusive com três gols animados (toque de braço, camisa puxada e impedimento), mas o jogo acabou com vitória do Leão Azul: 2 x 1. O Remo está entre os 16 da sexta fase da Copa do Brasil, com mais R$ 3 milhões em cota e mais uma bilheteria.

O Remo foi valente, mas não tão eficiente. O time cometeu erros frequentes com posse de bola, mas funcionou bem na marcação e resistiu à pressão do Bahia, novamente contando com grandes defesas do goleiro Marcelo Rangel. O clube do todo poderoso Grupo City cai fora e o Leão avança na Copa do Brasil. O próximo adversário será definido por sorteio e os jogos somente depois da Copa do Mundo. 

Foi com muita honra

O Paysandu saiu da Copa do Brasil, mas foi honrosamente. Time valente, organizado e com personalidade. O Papão se impôs como visitante, diante do Vasco. Foi eliminado com um empate (2 x 2) que soou como vitória, em mais uma demonstração de força.

O jogo valeu como teste e exposição do time bicolor. Gerou mais crédito para a missão do acesso à Série B, mas ao mesmo tempo chamou a atenção do mercado para as suas peças mais destacadas, especialmente Marcinho que foi protagonista. Virada a página da Copa do Brasil, o Paysandu volta as atenções para o Caxias, 12° colocado da Série C com 8 pontos. Jogo na Serra Gaúcha, domingo. 

BAIXINHAS

* Última janela de transferências da temporada, válida para as Séries A, B e C, vai abrir dois dias após o recomeço da Série A. O campeonato da elite brasileira ficará suspenso de 1° de junho a 19 de julho, por causa da Copa do Mundo. A fase, agora, é de prospecção e sondagens.

* Para o Leão Azul, a janela será de muitas saídas e algumas chegadas de jogadores, num processo de redução e potencialização do elenco. O analista de mercado, Rafael Vieira, recém-contratado, está a todo vapor com sua equipe no levantamento de nomes e de possibilidades para as contratações.

* O Papão deve contratar pelo menos cinco atletas, visando o quadrangular do acesso, fase para a qual está bem encaminhado. Ao mesmo tempo, preocupa a possibilidade de assédio aos destaques do time bicolor por clubes da Série B ou até da Série A.

* As perspectivas pesam muito nas investidas por contratações. O Paysandu faz uma campanha que já o coloca em alta cotação para acesso. Isso ajuda muito! O Remo está mal posicionado na classificação da Série A, mas dá claros sinais de crescimento e também se credencia para boas contratações.

* Lateral Maiky, comprado pelo Remo junto ao Grêmio Portoalegrense, tem uma regularidade de performance que não o coloca entre os melhores, nem entre os piores. É sempre uma figura mediana. Mas no Campeonato Paulista, pelo Novorizontino, foi premiado como melhor da posição.  
 
* Drenagem do gramado do Mangueirão salvando a pátria nesse invernão, como ficou demonstrado no jogo Remo x Palmeiras. Poucos gramados drenariam tanta água em tão pouco tempo. Outro resultado festejado pela gestão do estádio no último domingo foi o pleno funcionamento da biometria. Acesso de 97,7% do público foi pelo sistema de leitura facial.

* Como um time pode ter o melhor ataque e a pior defesa de um campeonato? Esse time é o Maringá na Série C. 13 gols marcados, em igualdade com o Paysandu, e 17 gols tomados em 9 jogos. Apesar de tamanha vulnerabilidade, o Maringá está em posição de classificação: oitavo lugar. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Carlos Ferreira
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA

Futebol

Drama e glória numa noite azul

14.05.26 10h41

Carlos Ferreira

Leão em ascensão e Bahia fervendo

13.05.26 14h41

Futebol

Papão, 69,3% na temporada

12.05.26 14h07

Carlos Ferreira

Leão em jogo para o máximo das virtudes

10.05.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda