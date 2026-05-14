Drama e glória numa noite azul

O Bahia foi insistente e impôs um drama aos azulinos, inclusive com três gols animados (toque de braço, camisa puxada e impedimento), mas o jogo acabou com vitória do Leão Azul: 2 x 1. O Remo está entre os 16 da sexta fase da Copa do Brasil, com mais R$ 3 milhões em cota e mais uma bilheteria.

O Remo foi valente, mas não tão eficiente. O time cometeu erros frequentes com posse de bola, mas funcionou bem na marcação e resistiu à pressão do Bahia, novamente contando com grandes defesas do goleiro Marcelo Rangel. O clube do todo poderoso Grupo City cai fora e o Leão avança na Copa do Brasil. O próximo adversário será definido por sorteio e os jogos somente depois da Copa do Mundo.

Foi com muita honra

O Paysandu saiu da Copa do Brasil, mas foi honrosamente. Time valente, organizado e com personalidade. O Papão se impôs como visitante, diante do Vasco. Foi eliminado com um empate (2 x 2) que soou como vitória, em mais uma demonstração de força.

O jogo valeu como teste e exposição do time bicolor. Gerou mais crédito para a missão do acesso à Série B, mas ao mesmo tempo chamou a atenção do mercado para as suas peças mais destacadas, especialmente Marcinho que foi protagonista. Virada a página da Copa do Brasil, o Paysandu volta as atenções para o Caxias, 12° colocado da Série C com 8 pontos. Jogo na Serra Gaúcha, domingo.

BAIXINHAS

* Última janela de transferências da temporada, válida para as Séries A, B e C, vai abrir dois dias após o recomeço da Série A. O campeonato da elite brasileira ficará suspenso de 1° de junho a 19 de julho, por causa da Copa do Mundo. A fase, agora, é de prospecção e sondagens.

* Para o Leão Azul, a janela será de muitas saídas e algumas chegadas de jogadores, num processo de redução e potencialização do elenco. O analista de mercado, Rafael Vieira, recém-contratado, está a todo vapor com sua equipe no levantamento de nomes e de possibilidades para as contratações.

* O Papão deve contratar pelo menos cinco atletas, visando o quadrangular do acesso, fase para a qual está bem encaminhado. Ao mesmo tempo, preocupa a possibilidade de assédio aos destaques do time bicolor por clubes da Série B ou até da Série A.

* As perspectivas pesam muito nas investidas por contratações. O Paysandu faz uma campanha que já o coloca em alta cotação para acesso. Isso ajuda muito! O Remo está mal posicionado na classificação da Série A, mas dá claros sinais de crescimento e também se credencia para boas contratações.

* Lateral Maiky, comprado pelo Remo junto ao Grêmio Portoalegrense, tem uma regularidade de performance que não o coloca entre os melhores, nem entre os piores. É sempre uma figura mediana. Mas no Campeonato Paulista, pelo Novorizontino, foi premiado como melhor da posição.



* Drenagem do gramado do Mangueirão salvando a pátria nesse invernão, como ficou demonstrado no jogo Remo x Palmeiras. Poucos gramados drenariam tanta água em tão pouco tempo. Outro resultado festejado pela gestão do estádio no último domingo foi o pleno funcionamento da biometria. Acesso de 97,7% do público foi pelo sistema de leitura facial.

* Como um time pode ter o melhor ataque e a pior defesa de um campeonato? Esse time é o Maringá na Série C. 13 gols marcados, em igualdade com o Paysandu, e 17 gols tomados em 9 jogos. Apesar de tamanha vulnerabilidade, o Maringá está em posição de classificação: oitavo lugar.