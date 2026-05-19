Claro que nada é mais importante que a sequência de resultados positivos. Mas a análise mais justa é cima de processo e evolução de desempenho. Resultados são consequência! O Remo conseguir se ajustar em meio a um planejamento equivocado e tumultuado. Ganhar identidade no modelo de jogo e está ganhando personalidade com Léo Condé. É um time cada vez mais Leão.

O Remo está reagindo por competência tática associada a uma intensidade física admirável. Time valente e a cada bom resultado mais confiante. Assim, venceu Botafogo, Bahia e Chapecoense, além de ter empatado com o Palmeiras. A fase é mágica e estará à prova no domingo diante do Athletico Paranaense (5° com 24 pontos) em Belém, com o Mangueirão lotadão. O sonho agora é sair da zona do rebaixamento antes da suspensão do campeonato para a Copa do Mundo. Restam Athletico e São Paulo em Belém.

Papão, agora é valendo título

Na Série C, foi-se a invencibilidade, na derrota para o Caxias, mas ficou a liderança. Mas agora o alvo é o Nacional de Manaus, em Belém, amanhã, já valendo a hegemonia regional. Primeiro dos dois jogos que vão decidir a Copa Norte.

É um reencontro em que o time goleado por 7 x 0 na primeira fase, agora tem cotação para favoritismo. Se é favorito ou não é, fica pra avaliação de cada um. O fato é que se trata de um jogo para muito mais atitude, mais ambição, mais bravura. Agora é valendo título.

BAIXINHAS

* Marlon joga pendurado (cartões amarelos) há oito rodadas da Série A. Apesar da sua imposição física na área, não tomou o terceiro cartão e segue apto, na ótima dupla com Tchamba. Marlon, 34 anos, capitão do time, é segurança e liderança no time azulino.

* Apesar da derrota, o Paysandu teve em Caxias do Sul mais uma confirmação do valor de Pedro Henrique. O garoto, agora emprestado pelo Flamengo, não apenas foi o gigante de sempre na marcação como também armou jogadas. Mostrou evolução também na contribuição com bola, inclusive em passes longos.

* Yago Pikachu no Remo: 28 jogos, seis gols e duas assistências. É um jogador de funções táticas preciosas no esquema de Léo Condé. Nem dá para dizer que ele é o atacante da direita. Na dinâmica tática do time, Pikachu faz papéis de meia, de volante, de lateral e de atacante. É a peça mais eclética do time.

* Patrick, 33 anos, tem corrido demais na suas ascensão no Remo de Léo Condé. Isso deve explicar o fato de ele ter jogado um pouco abaixo do potencial em Chapecó. O departamento de Fisiologia deve ter esse diagnóstico em dados estatísticos.

* Issso deve significar uma programação regenerativa para Patrick, como forma de recolocá-lo na plenitude para domingo, quando vai reencontrar o Athletico, agora como adversário. Patrick foi peça importante no acesso do Athletico Paranaense à Série A, ano passado.

* Arbitragem Série C já tem nível inferior e não tem a possibilidade de ser corrigida, por não haver serviço de VAR nessa fase do campeonato. Então, sobram erros e polêmica, como na derrota do Paysandu para o Caxias. Bicolores ainda revoltados por pênalti não marcado.

* Com 14 pontos, o Papão está quatro pontos acima do 9° colocado, que é o ascendente Santa Cruz. A campanha dos bicolores é muito boa, mas não há margem para conforto na pontuação. Segunda-feira o Papão vai receber o Floresta, 7° colocado com 12 pontos.

* Weverton, goleiro reserva do Remo em 2007, agora no Grêmio, é o único atleta com passagem no futebol paraense entre os convocados para a Copa do Mundo. Weverton fez um jogo pelo Leão. Foi contra o Gama (2x 2) em Belém.