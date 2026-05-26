Papão vence em jogo típico da Série C

Jogo muito corrido, muito físico, tipicamente Série C. O Paysandu se impôs desde o início e fez 2 x 0 no primeiro tempo, mas teve momentos dramáticos nos últimos minutos depois que o Floresta diminuiu pra 2 x 1.

Quando o Papão poupou os titulares em maior nível de fadiga, já deu o recado que estava programado para jogar em alta intensidade, num gramado encharcado. E foi assim! Papão vitorioso e de volta à liderança do campeonato, numa jornada que reafirmou o espírito guerreiro do time bicolor, como tanto exige a Série C. Classificação muito bem encaminhada ao quadrangular do acesso, a ser disputado da primeira semana de setembro ao segundo fim de semana de outubro.

O preço de uma lição histórica

Bom rapaz, responsável no trabalho, jogador muito útil ao Remo nesta Série A. Mas Jajá, 27 anos, fez o clube pagar caro por uma lição que ele provocou, por falta de educação. O gesto obsceno para um atleta do Athletico Paranaense foi uma insensatez que rendeu expulsão e desajustou o time azulino na derrota por 2 x 1.

Lição de sim, para todos. Em especial para jogadores profissionais, que precisam entender a influência que produzem principalmente nas crianças com suas condutas. O episódio de Jajá precisa ter efeito didático sobre todos nós. Dentro dos clubes, bem que poderia gerar a inclusão de um ex-árbitro à comissão técnica para atividades preventivas. Afinal, jogador só sabe a básico das regras do futebol e não são bem informados sobre orientações que os árbitros cumprem em campo.

BAIXINHAS

* Benavides, do Athletico Paranaense, reproduziu a obscenidade de Jajá ao denunciá-lo ao árbitro. Mereceria punição? A coluna consultou um árbitro, que disse "não" e esclareceu. "Contextos diferentes". Jajá teve a intenção de ofender o adversário. Benavides o imitou apenas como forma de informar o ocorrido.

* Hoje, 11 horas, sorteio da Copa do Brasil para os confrontos das oitavas. Quem o Remo vai enfrentar na primeira semana de agosto? Será um desses: Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Santos, Vasco ou Vitória. Desta vez, a classificação vai valer R$ 3 milhões.

* Depois de enfrentar o Nacional, em Manaus, quinta-feira, na decisão da Copa Norte, o Paysandu jogará em Florianópolis, domingo, contra o Figueirense. Se tiver conquistado a CN, fará os dois jogos seguintes contra o campeão do Centro Oeste (provavelmente o Anápolis) na decisão da Copa Verde, dias 3 e 7 de junho.

* Na Série C, além do confronto com o Figueirense no próximo domingo, o Papão terá outros 10 jogos a cumprir até o dia 30 de agosto nesta fase do campeonato. Pela ordem, contra Inter de Limeira, Maranhão, Santa Cruz, Ypiranga, Guarani, Amazonas, Confiança, Ferroviária, Ituano e Maringá.

* Se o Remo não terá Jajá no ataque e talvez não tenha também o goleiro Marcelo Rangel, lesionado, o São Paulo estará sem o atacante Luciano, o lateral Wendel e o meia Bombadilha no jogão do próximo domingo. Hoje o São Paulo joga em casa pela Copa Sul-Americana e deve poupar alguns titulares contra o Boston River, do Uruguai.

* Hoje completo 35 anos o título nacional do Paysandu na Série B de 1991, na vitória por 2 x 0 sobre o Guarani/SP, no Mangueirão. Para celebrar a conquista, a TV Papão posta hoje uma produção especial do Departamento de História do clube, trabalho de Vicenzo Procópio e equipe.

* Estádio Modelão, de Castanhal, completou 50 anos da inauguração no último sábado. Era Jarbão (Jarbas Passarinho) e foi inaugurado com um amistoso Castanhal 1 (Clóvis) x 2 Remo (Durvalino e Ruy Azevedo). O gol de Clóvis foi o primeiro do estádio, que mudou de nome: Maximino Porpino, ou Modelão.