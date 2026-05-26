Papão vence em jogo típico da Série C Carlos Ferreira 26.05.26 14h22 Jogo muito corrido, muito físico, tipicamente Série C. O Paysandu se impôs desde o início e fez 2 x 0 no primeiro tempo, mas teve momentos dramáticos nos últimos minutos depois que o Floresta diminuiu pra 2 x 1. Quando o Papão poupou os titulares em maior nível de fadiga, já deu o recado que estava programado para jogar em alta intensidade, num gramado encharcado. E foi assim! Papão vitorioso e de volta à liderança do campeonato, numa jornada que reafirmou o espírito guerreiro do time bicolor, como tanto exige a Série C. Classificação muito bem encaminhada ao quadrangular do acesso, a ser disputado da primeira semana de setembro ao segundo fim de semana de outubro. O preço de uma lição histórica Bom rapaz, responsável no trabalho, jogador muito útil ao Remo nesta Série A. Mas Jajá, 27 anos, fez o clube pagar caro por uma lição que ele provocou, por falta de educação. O gesto obsceno para um atleta do Athletico Paranaense foi uma insensatez que rendeu expulsão e desajustou o time azulino na derrota por 2 x 1. Lição de sim, para todos. Em especial para jogadores profissionais, que precisam entender a influência que produzem principalmente nas crianças com suas condutas. O episódio de Jajá precisa ter efeito didático sobre todos nós. Dentro dos clubes, bem que poderia gerar a inclusão de um ex-árbitro à comissão técnica para atividades preventivas. Afinal, jogador só sabe a básico das regras do futebol e não são bem informados sobre orientações que os árbitros cumprem em campo. BAIXINHAS * Benavides, do Athletico Paranaense, reproduziu a obscenidade de Jajá ao denunciá-lo ao árbitro. Mereceria punição? A coluna consultou um árbitro, que disse "não" e esclareceu. "Contextos diferentes". Jajá teve a intenção de ofender o adversário. Benavides o imitou apenas como forma de informar o ocorrido. * Hoje, 11 horas, sorteio da Copa do Brasil para os confrontos das oitavas. Quem o Remo vai enfrentar na primeira semana de agosto? Será um desses: Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Santos, Vasco ou Vitória. Desta vez, a classificação vai valer R$ 3 milhões. * Depois de enfrentar o Nacional, em Manaus, quinta-feira, na decisão da Copa Norte, o Paysandu jogará em Florianópolis, domingo, contra o Figueirense. Se tiver conquistado a CN, fará os dois jogos seguintes contra o campeão do Centro Oeste (provavelmente o Anápolis) na decisão da Copa Verde, dias 3 e 7 de junho. * Na Série C, além do confronto com o Figueirense no próximo domingo, o Papão terá outros 10 jogos a cumprir até o dia 30 de agosto nesta fase do campeonato. Pela ordem, contra Inter de Limeira, Maranhão, Santa Cruz, Ypiranga, Guarani, Amazonas, Confiança, Ferroviária, Ituano e Maringá. * Se o Remo não terá Jajá no ataque e talvez não tenha também o goleiro Marcelo Rangel, lesionado, o São Paulo estará sem o atacante Luciano, o lateral Wendel e o meia Bombadilha no jogão do próximo domingo. Hoje o São Paulo joga em casa pela Copa Sul-Americana e deve poupar alguns titulares contra o Boston River, do Uruguai. * Hoje completo 35 anos o título nacional do Paysandu na Série B de 1991, na vitória por 2 x 0 sobre o Guarani/SP, no Mangueirão. Para celebrar a conquista, a TV Papão posta hoje uma produção especial do Departamento de História do clube, trabalho de Vicenzo Procópio e equipe. * Estádio Modelão, de Castanhal, completou 50 anos da inauguração no último sábado. Era Jarbão (Jarbas Passarinho) e foi inaugurado com um amistoso Castanhal 1 (Clóvis) x 2 Remo (Durvalino e Ruy Azevedo). O gol de Clóvis foi o primeiro do estádio, que mudou de nome: Maximino Porpino, ou Modelão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Papão vence em jogo típico da Série C 26.05.26 14h22 Futebol Campanhas devem ajudar muito nas contratações 24.05.26 8h00 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45