Sopro de esperança para o Leão

A vitória sobre o São Paulo deu ao Remo um sopro de esperança muito importante para o ânimo dos azulinos na pausa da Série A para a Copa do Mundo. Ajudou inclusive nas perspectivas no campeonato, o que também torna o clube razoavelmente atrativo para as contratações.

Essa intertemporada, que terá tempo de repouso (duas semanas), treinamentos específicos e o encaixe de reforços, não poderia ser mais oportuna para o Leão Azul, cujo elenco foi mal construído e está em processo de reconstrução. Léo Condé é competente o bastante para elevar o nível da equipe, que, pelas projeções, vai precisar obter 27 pontos nos 60 que ainda vai disputar. Como lembra o técnico azulino, ano passado o Vitória fechou o primeiro turno com 18 pontos e se salvou. O Remo tem 18 pontos e ainda falta o jogo contra o Corinthians neste turno.

Papão favorito, mas em alerta

As campanhas de Paysandu e Anápolis na Série C tornam óbvio o favoritismo do clube bicolor na decisão da Copa Verde. Mas vale ficar alerta para a performance do Papão sob acentuado desgaste físico. O Anápolis também vem jogando seguidamente e também tem as suas queixas. Por valer título, abrindo a decisão da Copa Verde, o jogo da quinta-feira, em Anápolis, vai pedir superação dos atletas. Jogo para bravura!

Além de valente, o Papão deverá ser estratégico para provocar e explorar os erros do adversário. Afinal, a tendência é o Anápolis ser bem ofensivo para construir vantagem e se expor, em consequência.

BAIXINHAS

* Paysandu nesta temporada: 31 jogos, 19 vitórias, cinco empates e só sete derrotas. Em gols, 56 x 37. Dois títulos conquistados e o terceiro engatilhado, na decisão da Copa Verde contra o Anápolis. Além disso, várias revelações e uma delas já vendida (Pedro Henrique), para o Flamengo. O ano que parecia fadado à dor está pleno de glórias.

* Pedro Henrique em questão pelas sucessivas suspensões. É um jovem (18 anos) de grande impetuosidade física. Precisa e vai desenvolver leitura de jogo e capacidade de antecipação. Até aprender a desarmar sem agredir, vai seguir no seu excesso de cartões, como era Leandro Vilela na mesma posição, ano passado.

* Atuação de Ivan contra o São Paulo eleva o crédito de Daniel Crizel, ótimo treinador de goleiros do Remo. Ivan, que tem até a Seleção Brasileira no currículo, está sendo resgatado pelo Remo depois de sequência muito ruim nos clubes anteriores. Veio do Internacional, onde não tinha mais espaço.

* É justo dizer que o Remo está muito correto com os contratados que não deram certo no clube, inclusive com os que não fizeram questão de dar certo, como Carlinhos, Catarozzi e Rafael Monti. O clube tratou de preservar todos no processo de " divórcio" e isso vale a imagem do clube no mercado.

* Clubes que honram compromissos mesmo quando precisam assumir prejuízos ficam muito bem avaliados nas negociações seguintes. Isso já deve pesar nas investidas por reforços na janela de 20 de julho a 11 de setembro. Essas contratações serão feitas já este mês para que os atletas se integrem na intertemporada, durante a Copa do Mundo.

* Dados do monitoramento tecnológico de fadiga muscular está orientando decisões de Júnior Rocha no Paysandu. Jogadores sendo poupados sempre que os dados sinalizam risco de lesão. Nada mais responsável!

* Do elenco remista, o goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Thalisson e o atacante Gabriel Taliari são os únicos que não viajaram de férias. Os três estão em tratamento médico intensivo. Taliari estará pronto na retomada dos treinamentos.