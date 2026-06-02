Sopro de esperança para o Leão Carlos Ferreira 02.06.26 10h30 A vitória sobre o São Paulo deu ao Remo um sopro de esperança muito importante para o ânimo dos azulinos na pausa da Série A para a Copa do Mundo. Ajudou inclusive nas perspectivas no campeonato, o que também torna o clube razoavelmente atrativo para as contratações. Essa intertemporada, que terá tempo de repouso (duas semanas), treinamentos específicos e o encaixe de reforços, não poderia ser mais oportuna para o Leão Azul, cujo elenco foi mal construído e está em processo de reconstrução. Léo Condé é competente o bastante para elevar o nível da equipe, que, pelas projeções, vai precisar obter 27 pontos nos 60 que ainda vai disputar. Como lembra o técnico azulino, ano passado o Vitória fechou o primeiro turno com 18 pontos e se salvou. O Remo tem 18 pontos e ainda falta o jogo contra o Corinthians neste turno. Papão favorito, mas em alerta As campanhas de Paysandu e Anápolis na Série C tornam óbvio o favoritismo do clube bicolor na decisão da Copa Verde. Mas vale ficar alerta para a performance do Papão sob acentuado desgaste físico. O Anápolis também vem jogando seguidamente e também tem as suas queixas. Por valer título, abrindo a decisão da Copa Verde, o jogo da quinta-feira, em Anápolis, vai pedir superação dos atletas. Jogo para bravura! Além de valente, o Papão deverá ser estratégico para provocar e explorar os erros do adversário. Afinal, a tendência é o Anápolis ser bem ofensivo para construir vantagem e se expor, em consequência. BAIXINHAS * Paysandu nesta temporada: 31 jogos, 19 vitórias, cinco empates e só sete derrotas. Em gols, 56 x 37. Dois títulos conquistados e o terceiro engatilhado, na decisão da Copa Verde contra o Anápolis. Além disso, várias revelações e uma delas já vendida (Pedro Henrique), para o Flamengo. O ano que parecia fadado à dor está pleno de glórias. * Pedro Henrique em questão pelas sucessivas suspensões. É um jovem (18 anos) de grande impetuosidade física. Precisa e vai desenvolver leitura de jogo e capacidade de antecipação. Até aprender a desarmar sem agredir, vai seguir no seu excesso de cartões, como era Leandro Vilela na mesma posição, ano passado. * Atuação de Ivan contra o São Paulo eleva o crédito de Daniel Crizel, ótimo treinador de goleiros do Remo. Ivan, que tem até a Seleção Brasileira no currículo, está sendo resgatado pelo Remo depois de sequência muito ruim nos clubes anteriores. Veio do Internacional, onde não tinha mais espaço. * É justo dizer que o Remo está muito correto com os contratados que não deram certo no clube, inclusive com os que não fizeram questão de dar certo, como Carlinhos, Catarozzi e Rafael Monti. O clube tratou de preservar todos no processo de " divórcio" e isso vale a imagem do clube no mercado. * Clubes que honram compromissos mesmo quando precisam assumir prejuízos ficam muito bem avaliados nas negociações seguintes. Isso já deve pesar nas investidas por reforços na janela de 20 de julho a 11 de setembro. Essas contratações serão feitas já este mês para que os atletas se integrem na intertemporada, durante a Copa do Mundo. * Dados do monitoramento tecnológico de fadiga muscular está orientando decisões de Júnior Rocha no Paysandu. Jogadores sendo poupados sempre que os dados sinalizam risco de lesão. Nada mais responsável! * Do elenco remista, o goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Thalisson e o atacante Gabriel Taliari são os únicos que não viajaram de férias. Os três estão em tratamento médico intensivo. Taliari estará pronto na retomada dos treinamentos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 Carlos Ferreira Papão, campeão com autoridade 29.05.26 10h34 Carlos Ferreira Decisão, Papão em alta rotação 28.05.26 14h17 Carlos Ferreira Papão vai usar arma do Vasco amanhã 27.05.26 14h28