Papão, campeão com autoridade

Vitória em Belém (1 x 0), vitória em Manaus (4 x 2). Paysandu campeão da Copa Norte com autoridade no duplo duelo com o Nacional, cujo mérito foi da dignidade.

Na última rodada da fase classificatória, parte da torcida do Naça pediu que o time perdesse para o Guaporé, em Manaus, como forma de eliminar o Paysandu e abrir caminho para o título. Os profissionais foram dignos, venceram e ajudaram a classificar o time bicolor. Honra acima de tudo! Ontem, os amazonenses viram a festa do Papão, na conquista da Copa Norte. Uma vitória do esporte!

O glorioso Paysandu garantiu vaga na Copa do Brasil 2027 e abriu vaga extra para o Cametá. Com toda essa pompa, o Papão vai decidir a Copa Verde com o Anápolis, campeão do Centro Oeste.

O que o São Paulo tem de mais preocupante?

As virtudes de Arthur e Ferreirinha pelos lados do ataque exigem cuidados extras do Remo, cujo sistema de marcação vai precisar funcionar cirurgicamente nas recomposições e coberturas. Isso reforça a ideia de que Léo Condé vai escalar Zé Ricardo na ausência de Jajá.

Arthur está em ótima fase e Ferreirinha é um quebrador de linhas. O Remo tem dificuldades maiores contra atletas com essas características. Isso deve ter sido muito bem estudado pela equipe de Léo Condé, da mesma forma que Dorival Júnior está criando formas de dificultar as ações do Leão Azul nos avanços de Patrick e de Marcelinho. São dois times em busca de afirmação em duelo que promete ser extremamente tático.

BAIXINHAS

* A Copa Verde completa 13 edições e tem o Pará na decisão pela 23a vez. O Paysandu, que tem cinco títulos, vai à 10a final da CV, desta vez contra o Anápolis, prevista para a próxima semana. O Remo chegou três vezes e conquistou uma única Copa Verde, em 2021. Soberania do Pará, reinado do Papão.

* Camaronês Duplexe Tchamba, 27 anos, foi titular do Remo em todos os 16 jogos desde a estreia, contra o Fluminense, dia 12 de março. Só foi substituído no segundo jogo, contra o Coritiba, aos 41 minutos do segundo tempo. Tchamba veio para o Leão depois de quatro temporadas em Portugal, no Casa Pia.

* O contrato de Tchamba é só para esta temporada, mas já com previsão de renovação. Antes de jogar em Portugal, ele já havia defendido clubes de Camarões, França, Noruega e Dinamarca, além da seleção camaronesa de base e profissional. É o melhor dos muitos estrangeiros que passaram pelo futebol paraense nos últimos anos.

* O São Paulo vem sem o lateral Wendel e o atacante Luciano, ambos suspensos, e Bobadilha que está na seleção paraguaia. Mas tem de volta o volante Marcos Antônio e o volante Cauly, que estavam lesionados. O time vai fazer o quarto jogo sob comando de Dorival Júnior, que substitui Roger Machado.

* O máximo que o Remo pode conseguir na rodada é igualar a pontuação do 17°, Santos, que tem 18 pontos e recebe o Vitória neste sábado. O Mirassol, 18° com 17 pontos, tem um jogo a menos. Falta cumprir jogo atrasado contra o Flamengo. Nesta rodada o Mirassol vai enfrentar o Athletico em Curitiba, amanhã.

* Atraso de salários, outras pendências financeiras com o elenco, campanha que indica risco de rebaixamento à Série D. Esse é o Figueirense que enfrenta o Paysandu no domingo em Florianópolis. O atacante Hyuri é um ex-bicolor no elenco. Fez quatro jogos e foi pífio no Papão em 2024.

* Águia x Tocantinópolis, amanhã, 17 horas, em Marabá. O Águia dá largo passo para a classificação e ajuda a Tuna se vencer. Afinal, o Tocantinópolis está um ponto abaixo do clube cruzmaltino, em concorrência direta pelo avanço à segunda fase do campeonato. A Tuna vai jogar em Belém no domingo contra o Trem/AP, líder do grupo.