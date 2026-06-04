Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão

Testemunhas do sofrimento de Matheus Vargas, jogadores do Paysandu tomam o drama do colega como causa extra para a conquista da Copa Verde, na ideia de dedicar-lhe o título. A decisão começa hoje, em Anápolis, e, pela empatia do time, Matheus Vargas vai “jogar” mesmo sem entrar em campo.

Ter que passar pela segunda cirurgia de joelho em 20 meses é cruel demais. Matheus Vargas precisa mesmo de solidariedade, e melhor ainda se for com o título da CV. A força contrária do Anápolis é o ponto em questão. O time goiano cresce muito em casa e vai tratar de construir vantagem a qualquer custo. O jogo pede desempenho estratégico do Papão, explorando os erros do adversário, como em Manaus, diante do Nacional, na conquista da Copa Norte.

Marcelinho, de reserva a protagonista

Com o que está jogando, o sergipano Marcelinho, 27 anos, merece ser citado entre os melhores laterais direitos que o Remo já teve, como Rosemiro, Marinho, Paulo Verdan, Marcelo Silva e Marquinhos Belém. Marcelinho (60 jogos pelo Leão, dois gols e duas assistências) faz sucesso nesta Série A por méritos próprios, mas também por conta do esquema de jogo montado por Léo Condé.

Marcelinho teve altos e baixos na performance em 2025. Começou esta temporada como reserva de João Lucas, que se contundiu gravemente no jogo contra o Coritiba. Então, Marcelinho entrou no time para tornar-se protagonista não só do Leão Azul como do campeonato na sua posição.

Não por acaso, tem sido alvo de sondagens do exterior, fato que preocupa os azulinos pelo risco do que seria uma grande perda. Na Série A brasileira ele não se transfere mais, por já ter excedido o limite de 12 jogos.

BAIXINHAS

* O esquema do Remo favorece a ofensividade de Marcelinho por um suporte duplo. Pikachu é ponto de conexão nas ações de ataque e auxiliar direto nas ações defensivas. Marlon é uma espécie de anjo da guarda. Por isso, Mayke avança pouco. Nessa estratégia, o lateral esquerdo funciona frequentemente como terceiro zagueiro, com Marlon e Tchamba.

* A força ofensiva do lado esquerdo remista fica por conta da aplicação tática e da velocidade de Jajá em contra-ataques, como também dos avanços de Patrick. O volante avança em jogadas de segurança, como elemento surpresa, para conexões, cruzamentos e finalizações.

* Esta é a 13a edição da Copa Verde e o Pará está na decisão pela 13a vez. O Paysandu busca o terceiro título consecutivo e o sexto no total. É o autêntico Papão da competição. O Anápolis está na sua primeira final, mas com o moral de campeão do Centro Oeste.

* A cidade de Anápolis está tomada pelo evento de hoje. Apesar da "lanterna" na Série C, o time da cidade transmite esperança e mobiliza o público, mesmo reconhecendo o faviritismo do Paysandu para o título. O jogo vai começar às 20 horas.

* A interrupção da Série A pode ser lamentada pelos remistas porque o time vinha em ascensão no campeonato, mas, por outro lado, permite recuperação providencial dos atletas. Pelo nível de intensidade física do time, fatalmente o Remo entraria numa sequência de lesões e perda no desempenho.

* Na retomada do campeonato, os atletas estarão na plenitude fisiológica e o elenco com novas alternativas para Léo Condé. A intensidade será retomada etapa por etapa, como em todas as outras 19 equipes. A intertemporada vai testar melhor a capacidade do técnico Léo Condé, que ajustou o time sem o tempo que terá para treinamentos a partir do próximo dia 20.

* Autor de 11 gols em 25 jogos na temporada, Italo Carvalho tem média de 0,44 por jogo. A média ainda é boa, mas foi muito melhor. O artilheiro teve queda flagrante de rendimento. Esta decisão da Copa Verde o desafia a reencontrar as redes, até porque o concorrente Juninho já mostrou credenciais para tomar a titularidade.