Foi errando demais nas contratações que o Paysandu fracassou ano passado, fechando a temporada com rebaixamento e dívidas. Este ano, vemos um Papão cirúrgico nas escolhas, a começar pela contratação do executivo Marcelo Sant'Ana, seguindo com o técnico Júnior Rocha e jogadores como Marcinho, Italo, Juninho, Caio Melo, Castro (apesar dos episódios de indisciplina), Facundo Bonafazi e Kleiton Pego. O outro grande acerto, determinado pelas circunstâncias, foi a aposta em frutos da base.

A busca mais difícil no mercado é por artilheiro. O Paysandu acertou ao contratar Italo (11 gols em 20 jogos) e repetiu o acerto ao trazer Juninho, atacante de apenas 21 anos que já mostrou potencial para uma carreira grandiosa. Esse Papão assertivo e empolgante vive a expectativa de título na Copa Norte, na Copa Verde e de acesso à Série B para um ano perfeito.

Leão vai no rigor da estratégia

O time azulino vai se equilibrar entre o plano de jogo reativo e as cobranças da torcida por ações de ataque. Vai prevalecer o rigor da estratégia de Léo Condé, até pela postura do Palmeiras, que vai impor o seu jogo ofensivo.

Esse jogo contra o líder do campeonato desafia os azulinos a cumprir rigorosamente o plano tático. Somente com organização e imposição física o Remo poderá pontuar neste domingo. Na questão da imposição física a energia da torcida será fundamental, como forma de o Leão se agigantar e provar que tem potencial para se manter na elite.

BAIXINHAS

* Um jogo contra o Palmeiras, que atrai a atenção até mesmo da imprensa internacional, já seria bastante para super motivação. Mais ainda com a vitrine da Rede Globo, na transmissão ao vivo em canal aberto para todas as regiões do país. Um jogo assim pode abrir portas e transformar vidas, com bem sabem os atletas do Leão Azul.

* Três cartões amarelos suspendem o atleta por um jogo. Certo? Pedro Henrique, do Paysandu, já ficou fora do jogo contra o Botafogo/PB e não jogará também contra o Anápolis. É que ele foi transferido para o Flamengo, que o emprestou ao Papão. Nesse trâmite ele ficou irregular para o jogo contra o time paraibano. Então, só agora vai valer o cumprimento da suspensão.

* Remo é o 13° da Série A em média de público, com 19.614 pagantes por jogo. Em renda o Leão Azul é o 8° com R$ 7.945.635,00. A média azulina, que vai aumentar domingo, está em R$ 1.324.272,50. Dados levantados pelo site senhor gol, com base nos relatórios oficiais da CBF.

* Juninho é uma agulha que o Paysandu achou no palheiro. Artilheiro (cinco gols e uma assistência em oito jogos, dos quais só dois integrais) bem formado (base do Palmeiras, com apenas 21 anos, maduro a ponto de se sentir à vontade no Papão desde a chegada.

* Não há informação sobre as condições da contratação de Juninho junto ao Osasco. Se o Papão assegurou no contrato de empréstimo a preferência de compra e valor estipulado, poderá ter alto lucro financeiro com o atleta. Afinal, artilheiro com apenas 21 anos é raridade preciosa no mercado.

* Para desespero dos críticos, Léo Andrade está acima de Kayky Almeida nas preferências de Léo Condé para a zaga remista. Pode ser que ocorra com Léo Andrade o que ocorreu com Patrick, que foi de dispensável a indispensável na "era" Condé. Vejamos! Mas na próxima janela devem chegar dois novos zagueiros.

* Com 11 gols, o Paysandu tem o segundo melhor ataque da Série C. O Papão vai enfrentar o Anápolis que tem a terceira pior defesa: 9 gols tomados. Curiosos na Série C são os números do Maringá. Melhor ataque com 13 gols e pior defesa (junto com o Itabaiana) com 12 gols tomados.