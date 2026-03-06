Re-Pa consolida potencial de audiência

Desde 2009 o Parazão é sucesso de audiência na TV Cultura. Inicialmente só no âmbito regional. A era digital colocou as transmissões no You Tube para o mundo todo. Nos dois últimos anos o Canal do Benja surgiu como novo parâmetro e revelou números ótimos. O primeiro Re-Pa teve meio milhão de visualizações e o segundo passou de 700 mil, superando jogos internacionais em canais como Cazé TV, por exemplo, conforme dados revelados nas redes sociais.

O Canal do Benja está se redimensionando no mercado com o futebol paraense, através das torcidas de Leão e Papão, pagando quase nada por isso. Está valendo a pena? Sim, está. Afinal, com essa visibilidade, o Parazão está abrindo possibilidades comerciais que nunca existiram. É para ser um ganha ganha!

Dois goleiros de fé

O azulino Marcelo Rangel, paranaense, 37 anos, é evangélico, muito atuante na igreja. O bicolor Gabriel Mesquita, alagoano, 27 anos, é católico e só não é padre porque a batina seria inconciliável com o futebol, mas tem atuação efetiva na igreja. Dois homens abençoados, dois goleiros de fé!

Todo Re-Pa que se preza produz heróis e vilões, mais ainda numa decisão de campeonato. Os goleiros estão sempre mais credenciados às honras do heroísmo e aos dissabores da vilania. E o campeonato pode mesmo terminar nas mãos deles, se a decisão foi para os “pênaltis”.

BAIXINHAS

* Reintegração de Sávio ao elenco do Remo, com larga possibilidade de entrada no time para o Re-Pa, cria expectativa de máxima entrega do atleta. É a chance que ele tem para se redimir junto à torcida e à direção do clube, como também de gerar um crédito junto ao técnico Léo Condé. É hora de limpar a ficha!

* Yeferson Quintana ainda não tem retorno confirmado à zaga do Papão. Como Lucão também está sob cuidados médicos, Iarley está de sobreaviso para formar dupla com Castro. Mas é provável que Quintana tenha condições e seja escalado.

* Lionel Picco, a maior contratação do Remo na temporada, só jogou o segundo tempo do último Re-Pa neste campeonato. Na semana passada ele foi prejudicado por uma virose. Jogador de muita raça, ele deve ser peça estratégica para a decisão estadual.

* Kleiton Pego, que saiu de ambulância do gramado do Mangueirão, está plenamente recuperado e deve jogar no domingo. O atacante tem funções táticas importantes para a consistência da equipe, nos planos de Júnior Rocha.

* O Remo contratou um e está recebendo dois técnicos. Felipe Surian, que estava em carreira solo, volta a trabalhar como auxiliar de Léo Condé. Surian chegou a vencer o Remo na Série B de 2021 como técnico do Sampaio Corrêa. Renato Negrão, auxiliar direto de Condé nos últimos anos, também vai integrar a comissão técnica remista.

* Aplicação tática é uma virtude que Júnior Rocha destaca no atacante Thaylon, jogador que trabalhou com ele em 2025 na Ferroviária de Araraquara, mas que veio do Atlético Goianiense. Thaylon é um jogador que contribui muito na marcação e está sempre aceso nas ações ofensivas.

* Castanhal x Capitão Poço, dois times muito aguerridos que se enfrentam amanhã na cidade modelo, às 19 horas. O duelo final da Copa Grão Pará, entre duas forças do interior, vai abrir o clima de decisão do fim de semana. A torcida visitante (Capitão Poço) terá dois mil lugares para ocupar no Modelão. A torcida do Japiim terá o novo tobogã e um lado das antigas arquibancadas.