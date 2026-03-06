Re-Pa consolida potencial de audiência Carlos Ferreira 06.03.26 10h32 Desde 2009 o Parazão é sucesso de audiência na TV Cultura. Inicialmente só no âmbito regional. A era digital colocou as transmissões no You Tube para o mundo todo. Nos dois últimos anos o Canal do Benja surgiu como novo parâmetro e revelou números ótimos. O primeiro Re-Pa teve meio milhão de visualizações e o segundo passou de 700 mil, superando jogos internacionais em canais como Cazé TV, por exemplo, conforme dados revelados nas redes sociais. O Canal do Benja está se redimensionando no mercado com o futebol paraense, através das torcidas de Leão e Papão, pagando quase nada por isso. Está valendo a pena? Sim, está. Afinal, com essa visibilidade, o Parazão está abrindo possibilidades comerciais que nunca existiram. É para ser um ganha ganha! Dois goleiros de fé O azulino Marcelo Rangel, paranaense, 37 anos, é evangélico, muito atuante na igreja. O bicolor Gabriel Mesquita, alagoano, 27 anos, é católico e só não é padre porque a batina seria inconciliável com o futebol, mas tem atuação efetiva na igreja. Dois homens abençoados, dois goleiros de fé! Todo Re-Pa que se preza produz heróis e vilões, mais ainda numa decisão de campeonato. Os goleiros estão sempre mais credenciados às honras do heroísmo e aos dissabores da vilania. E o campeonato pode mesmo terminar nas mãos deles, se a decisão foi para os “pênaltis”. BAIXINHAS * Reintegração de Sávio ao elenco do Remo, com larga possibilidade de entrada no time para o Re-Pa, cria expectativa de máxima entrega do atleta. É a chance que ele tem para se redimir junto à torcida e à direção do clube, como também de gerar um crédito junto ao técnico Léo Condé. É hora de limpar a ficha! * Yeferson Quintana ainda não tem retorno confirmado à zaga do Papão. Como Lucão também está sob cuidados médicos, Iarley está de sobreaviso para formar dupla com Castro. Mas é provável que Quintana tenha condições e seja escalado. * Lionel Picco, a maior contratação do Remo na temporada, só jogou o segundo tempo do último Re-Pa neste campeonato. Na semana passada ele foi prejudicado por uma virose. Jogador de muita raça, ele deve ser peça estratégica para a decisão estadual. * Kleiton Pego, que saiu de ambulância do gramado do Mangueirão, está plenamente recuperado e deve jogar no domingo. O atacante tem funções táticas importantes para a consistência da equipe, nos planos de Júnior Rocha. * O Remo contratou um e está recebendo dois técnicos. Felipe Surian, que estava em carreira solo, volta a trabalhar como auxiliar de Léo Condé. Surian chegou a vencer o Remo na Série B de 2021 como técnico do Sampaio Corrêa. Renato Negrão, auxiliar direto de Condé nos últimos anos, também vai integrar a comissão técnica remista. * Aplicação tática é uma virtude que Júnior Rocha destaca no atacante Thaylon, jogador que trabalhou com ele em 2025 na Ferroviária de Araraquara, mas que veio do Atlético Goianiense. Thaylon é um jogador que contribui muito na marcação e está sempre aceso nas ações ofensivas. * Castanhal x Capitão Poço, dois times muito aguerridos que se enfrentam amanhã na cidade modelo, às 19 horas. O duelo final da Copa Grão Pará, entre duas forças do interior, vai abrir o clima de decisão do fim de semana. A torcida visitante (Capitão Poço) terá dois mil lugares para ocupar no Modelão. A torcida do Japiim terá o novo tobogã e um lado das antigas arquibancadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Futebol Re-Pa consolida potencial de audiência 06.03.26 10h32 Futebol Qual é a leitura no Baenão? 05.03.26 10h22 Futebol Papão, da temeridade à confiança 03.03.26 10h30 Carlos Ferreira Um título a ser decidido na atitude 01.03.26 8h00